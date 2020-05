Diario Judío México - Poco ortodoxa.

Desde hace años asistimos a un fenómeno no-nuevo, pero persistente, donde cada tanto productores de cine, judíos o israelíes o gentiles, explotan el “tema judío” y lo exponen al público en general tomando casos especiales(particulares) o mostrando ciertas aristas conflictivas en el terreno comunitario.

No resulta difícil imaginarse el impacto de “estas negatividades” en la mente de tantos judíos alejados y no judíos ya pre-condicionados hacia una animosidad u hostilidad.

El Rabino

transformer.

Hace unos días atrás, luego de esta nueva película para la controversia, he leído en el Diario Clarín(uno de los dos mas importantes a nivel nacional), la historia de un rabino o joven ortodoxo, que se se alejó del mundo de la Torá y ahora” se transformo en mujer”.

No podía dejar de sentir que una nueva palada de tierra se nos habían echado encima.De nosotros, los judíos, que para colmo ya tenemos en tantos lados muy mala prensa.

Temeím

o impuros.

Hace unos meses atrás, antes de la pandemia, ya se estaba promocionado en Argentina, lamentablemente motorizado por un grupo de judíos israelíes y locales el tema de la mafia y el rufianismo judío, que lucraban con la prostitución de jovenes traídas con engaño desde Europa, para someterlas en prostíbulos locales de Capital Federal y de la ciudad de Rosario y de otros lares.Hablamos de la famosa “Zwi Migdal” y todas sus mascaras.

Este montaje, motorizó documentales en cementerios donde yacen los Temeím o impuros o rufianes, una película, documentales, y reportajes.

Entre la libertad

y la tendenciosidad.

Tengo mucho contacto con gente no judía, desde siempre, y ellos me consultan, de estos temas, y yo siempre intento explicar que en cualquier grupo humano exísten puntos oscuros, que es verdad, pero que no representan la generalidad de nuestra comunidad que está conformada por gente de trabajo y hoy por suerte muchos consagrados a abrevar en todo lo positivo que brinda recorrer los caminos de la Torá.

Amén de mi buena intención, olfateo que ninguna explicación lógica y verdadera puede borrar cuando se trata de temas de judaísmo e Israel, cierta duda creada o inflada en las mentes de nuestros hermanos no-judíos.

Lo malo vende.

Reflexión final.

No se trata de imponer un bozal a nadie.Todos tienen derecho a opinar y expresarse.Pero no cabe duda, que detrás de todas estas películas en particular, hay una busqueda de la taquilla, o el rédito, que en general, se encuentra casi asegurado cuando se presenta” un producto” que muestra el mundo judío como cerrado, anticuado, y hasta retrogrado y carcelario.O con falsedades o hipocresías.

Pero este amasado, contrasta muchas veces, con aquello que mucho de nosotros vivimos, cuando buceamos con verdad en el mundo de la Torá y todas sus riquezas que son mas preciadas que las piedras preciosas.

Todo esto me hace recordar al relato(en el libro de Números) del Profeta Bilaam que fué llamado por Balak el rey de los Moabitas para maldecir a Israel.El se tapa el ojo para no ver lo bueno que hay en Israel.Ya que no deseaba que todas las bendiciones a los hijos de Yaakob se cumplieran.

El daño se acrecienta, cuando la crítica,fogoneada por los propios judíos o judíos de apellido, que debería ser un debate interno, en el seno de la comunidad, se explota al mundo en general, por lo general ignorante o confuso de lo que es y realmente vale nuestra religión.

Solo D’os sabe cuanto daño esto ocasiona y cuanto infla el antisemitismo ya existente que se nutre de todas estas” comidas” que se le sirven en bandeja a nuestros enemigos de siempre.Y claro que son muchos y cualquier lo puede comprobar en internet en las redes sociales.

Por eso no es de extrañar, que la autora del libro y protagonista de “Poco ortodoxa” se terminé radicando en Alemania, la tierra de Hitler.Es que le ha ocurrido una enorme desgracia, y es que se termina mimetizando o ingresando en sintonía(con dolo o no), con aquellos que solo desean completar la obra de los nazis y sus acólitos.

D’os nos de su protección.

Dr Natalio Daitch

Buenos Aires-Argentina02