Diario Judío México - El próximo domingo 19 de abril se conmemora el Levantamiento en el Ghetto de Varsovia, el primer levantamiento armado en todo el continente contra la ocupación alemana, el único cuyos sobrevivientes salieron para continuar su lucha primero en los bosques de Polonia, luego nuevamente en Varsovia ayudando a la misma población que en 1943 les volvió la espalda y cuyo líder, Marek Edelman, terminó muriendo hace unos años como un héroe nacional de Polonia por haber sido un líder congruente y ético moral y políticamente.

Conocer lo que pasó, conocer al líder ético, que supo que actuar con honorabilidad y valor nos permitirá conocer, evaluar y actuar ante la crisis que vivimos y las que podríamos estar viviendo si esto se expande.

Quienes me conocen me acusan – con justa razón- de referir todas mis consideraciones al Holocausto y al levantamiento como si esos fueran los eventos medulares de la historia humana, y si bien no lo son, si son el prefecto punto de partida para comprender porque se dio y porque cada uno reaccionó como lo hizo y prepararnos para nuestras propias reacciones.

“Encerrados” en nuestras casas, con nuestros celulares, tabletas, televisores, radios, supermercados bien surtidos, refrigeradores con comida, quejándonos de que estamos subiendo de peso, estamos ‘reaccionando’ a la posibilidad de tener que estar encerrados por un mes o más o confrontar la posibilidad de un contagio y una posible muerte por enfermedad.

Quizá por ello, sería buena idea conocer o recordar lo sucedido en el Holocausto, por lo que hago una breve reseña de tres libros donde hay varias lecciones que TODOS deberíamos aprender.

Hoy leer estos libros que parecerían dedicados a hablar de un remoto acontecimiento en un pais de Europa Oriental, como consecuencia de un mundo enloquecido por una combinación de malos líderes unidos entre sí, adquiere relevancia frente a la reacción mundial ante la pandemia que de alguna manera nos refiere a la crisis de la guerra y sus desastrosas consecuencias económicas, políticas y sociales.

Lea, conozca lo que paso para evitar que nos vuelva a pasar.

En Milagro en Bulgaria podremos confirmar que salvar a los judíos si era posible cuando había voluntad nacional y valor personal. También podemos confirmar el valor que tiene el tener un líder decidido, honesto, literalmente incorruptible para confrontar una crisis y salvar a sus ciudadanos que, sin su guía y ejemplo hubieran muerto por millares.

El libro es 99% preciso en sus afirmaciones siendo su único error el llamar a la lengua de los sefaradís por el nombre mal implementado por las autoridades israelís cuando su nombre correcto es judeoespañol, error fácil de cometer debido a la mala información actual generada para denigrar la lengua y desinformar a los herederos.

El segundo libro, Nosotros, los últimos judíos de Varsovia por Beatriz Murguía, escrito debo subrayar por una autora no judía, logramos -por primera vez- tener un texto sencillo, accesible, honesto, sin censura, contra la posición ideológica de los participantes como obras anteriores han tenido- y conocer la realidad política, militar y sobre todo psicológica del levantamiento del ghetto, de una comunidad que NO fueron como borregos a la muerte (como lo pregonan ciertas ideologías) sino que confrontaron la crisis lo mejor que pudieron ante las condiciones que enfrentaron.

Imagínense al leerlo, que son ustedes los que tienen que decidir si hay que quedarse encerrados o no; si hay que salir a la calle o no. ¿Qué harían por mantener sanos y salvos a sus hijos o padres? Si hay que conformarse con la comida que queda y no hay posibilidad de recibir más.

Conozca las “fake news” que se crearon en los ghettos para engañar a los judíos y piense, usted que ha leído textos y visto tantos videos de conspiraciones sobre el coronavirus ¿A quién le creería con el antecedente de que jamás había habido un genocidio tan detalladamente calculado y menos por una nación que hasta antes de ese mandatario era considerada culta, científica y hasta sabia?

¿Cómo se sentirían si no pueden ver televisión, no tienen celulares, no pueden hacer ruido y no hay agua corriente como para darse un regaderazo a cada rato?

Léanlo ahora que ya pueden identificarse con lo que ellos tuvieron que confrontar.

Comprenderlos no solo le hará justicia a nuestra historia y nuestra identidad y autorrespeto, sino que también nos ayudará a todos a confrontar con más entereza y seguridad tanto esta pandemia, como cualquier crisis socio-política que la misma pandemia pudiera desencadenar y ante la cual, solo las reacciones rápidas podrán ayudarlo a sobrevivir la crisis.

Si está preparado a reaccionar, si es usted uno de esos que aprende de la historia para evitar su repetición entonces podrá leer el tercer libro con más tranquilidad, un libro totalmente personal de una familia común y corriente de los años 30’s en Europa viviendo con comodidad en los remanentes del imperio austrohúngaro: El que ríe al último…

Tres libros, pequeños, fáciles de leer, todos muy importantes para entender desde la perspectiva personal de quienes hoy ‘sufren’ el embate del coronavirus lo que los malos líderes provocaron en Europa, como uno bueno, si hizo una gran diferencia y como las personas pueden reaccionar para salvar, o condenar, sus propias vidas.

Lea, comprenda, aprenda, prepárese.

El Que Rie al Ultimo…: Despues de 73 años, nosotros sobrevivimos y ellos no., oprima aquí.

Nosotros, los últimos judíos de Varsovia, de Beatriz Murguía, oprima aquí.

Milagro en Bulgaria, oprima aquí.