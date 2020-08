Diario Judío México - El Consejo de Comunidades Judías de Letonia pidió al gobierno del país que no demore en resolver el problema de la restitución de propiedades tomadas a judíos durante la Segunda Guerra Mundial, informó el martes el Baltic Times.

La organización señaló el hecho que la administración Trump todavía se está ocupando de garantizar el recuerdo de las víctimas de la Shoá y garantizar que el recuerdo del genocidio que enfrentaron los judíos a manos de la Alemania nazi siga vivo para las generaciones futuras. Esto se refleja en el Informe JUST Act recientemente publicado, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó para detallar el progreso de la restitución de propiedades desde el final de la guerra hasta diciembre de 2019.

Como se indica en el informe, mientras que Letonia ha trabajado para garantizar la preservación de la memoria de la Shoá y promover la educación y el estudio histórico del sufrimiento de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, la restitución ha progresado lentamente. Entre 1991 y 2016, Letonia solo ha restituido una fracción de lo que fue robado a la comunidad judía.

De los muchos crímenes llevados a cabo contra los judíos durante la Shoá, la restitución de propiedades sigue siendo una de las más relevantes en la actualidad, con millones de judíos en toda Europa central y oriental a quienes la Alemania nazi y la Unión Soviética confiscaron sus propiedades por la fuerza.

Con la disminución del número de sobrevivientes de la Shoá que aún viven, la organización ha pedido al Saeima (parlamento de Letonia) que traiga al menos una cantidad mínima de compensación por las propiedades robadas a los judíos durante la guerra. El Consejo de Comunidades Judías de Letonia incluso ha identificado al menos 265 propiedades que deberían ser restituidas, informó el Baltic Times.

Paralelamente, en marzo de 2018 la policía arrestó a un hombre por mostrar un cartel de soldados que mataban judíos en la marcha anual de veteranos locales de dos divisiones de las SS que formaban la Legión letona durante la Segunda Guerra Mundial.

El hombre fue arrestado al margen de la marcha anual del Día de la Recordación de los Legionarios Letones: soldados de la 15° División de Granaderos de Waffen de las SS y la 19° División de Granaderos de Waffen de las SS (1° y 2° Letón, respectivamente). Un puñado de veteranos, flanqueados por cientos de seguidores que ondeaban banderas de Letonia, se reunieron alrededor del Monumento a la Libertad para la marcha bajo una fuerte guardia policial.

La marcha en Letonia, miembro de la alianza de la OTAN y la Unión Europea, es actualmente el único evento público en Europa y más allá de honrar a las personas que lucharon bajo la bandera de las SS, la fuerza de seguridad de élite de la Alemania nazi. Ésta ocurrió en medio de crecientes tensiones con Rusia, es parte de numerosas expresiones en toda Europa Oriental de admiración por aquellos, incluidos los perpetradores del Holocausto, que colaboraron con Alemania contra la Unión Soviética.

Varios manifestantes del grupo Letonia Sin Fascismo se manifestaron en contra del evento portando carteles que decían «Lucharon por Hitler» y «si se veían nazis, y actuaban como nazis, eran nazis». Ninguno de esos manifestantes fue arrestado.

La policía no permitió una contra protesta de Letonia sin fascismo, contó Joseph Koren, un líder de ese grupo. Cientos de policías acordonaron el Monumento a la Libertad, mientras los veteranos, algunos de ellos vestidos de uniforme, cantaban canciones patrióticas y colocaban coronas para sus camaradas caídos. Los organizadores del evento de varios grupos nacionalistas luego llevaron a los veteranos a un cementerio donde están enterrados muchos de sus camaradas.

«Es una desgracia que esto esté sucediendo en Europa. La Unión Europea necesita presionar a Letonia para que abandone este vergonzoso evento, pero hasta ahora hay un silencio total», dijo Aleksejs Saripovs, del grupo Letonia Without Fascism.

Muchos lugareños ofrecieron flores a los veteranos mientras marchaban desde el área alrededor de la Iglesia de San Pedro de Riga hasta el Monumento a la Libertad.

Los defensores de los veteranos y sus partidarios afirmaron que los soldados de la Legión de Letonia no participaron en atrocidades contra los judíos, a pesar de la evidencia de lo contrario. Según el gobierno letón, la legión letona no era realmente una unidad de las SS y los legionarios que no fueron reclutados a la fuerza simplemente buscaron la independencia de Letonia cuando se unieron al ejército de Hitler.

Nazis y colaboradores alemanes llevaron a la casi aniquilación de 70 mil judíos que habían vivido en Letonia antes del Holocausto. Un proyecto de ley que proponía convertir el 16 de marzo en un día nacional de la Legión Letona se cayó en el parlamento de Letonia.

La restitución de propiedades sigue siendo un tema candente en países de toda Europa, especialmente en Polonia, donde ha seguido siendo un tema problemático en las relaciones con Israel, y es un importante tema de conversación en la política interna. También fue un importante punto de discusión durante las elecciones presidenciales del país en 2020.