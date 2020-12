Diario Judío México - El CIDICSEF se enorgullece en editar una obra de altísimo interés para la historia de América. El libro bilingüe -español-inglés- “AMÉRICA COLONIAL JUDÍA. JEWS IN THE COLONIAL AMERICAS” muestra una parte desconocida para la gran mayoría de los estudiosos y por el público en general.

En este libro se pasa revista a la existencia de comunidades judías en la América holandesa, danesa, inglesa y francesa desde el siglo XVII. En varias de estas comunidades, los judíos representaron hasta la mitad de la población blanca. Además se analiza sus características específicas (sinagogas con piso de arena, cementerios por vía marítima, etc.) Asimismo, se estudia a los más célebres criptojudíos que vivieron en la América colonial hispano portuguesa.

Cabe recordar que en el año 2000 apareció la primera edición de “AMÉRICA COLONIAL JUDIA”, agotándose rápidamente su tirada de mil ejemplares. En el tiempo transcurrido entre la primera edición y la actual, el cineasta Miguel Kohan se inspiró en el libro y realizó la excelente película “La Experiencia Judía. De Basavilbaso a Nueva Ámsterdam”.

Ahora nos sorprende una edición actualizada del libro original, con el agregado de una segunda parte totalmente en inglés. El libro tiene cuatrocientas treinta y dos páginas (en su mayoría en color). Cabe señalar que un adelanto de este nuevo libro, tuvo recientemente lugar con la presentación realizada en una de las salas del Senado de la Nación Argentina.

CONTENIDO

El texto sigue una secuencia histórica, precedida por una útil Cronología y una Introducción, donde se analizan los problemas, las dificultades, los desafíos y los principales temas que involucra la Historia. El desarrollo se inicia en la Península Ibérica en los siglos XIV a XVI (capítulo 1), continúa con los criptojudíos de los siglos XVI a XVIII (capítulo 2) y sus mártires (capítulo 3), especialmente Francisco Maldonado de Silva y Luis de Carvajal, entre los cuales traza un interesante paralelo de vida. Sumemos el emotivo recuerdo y homenaje a la heroicidad de las valerosas criptojudías, doña Mencia de Luna (muerta durante una sesión de tortura), Justa Méndez y Juana Henríquez.

Otros aspectos de la vida judía en América son abordados en el capítulo 4: los judíos durante el siglo XVII y comienzos del XVIII, considerando sus actividades comerciales, especialmente al norte del Brasil; en la colonia holandesa de Recife (época muy próspera para la comunidad) y la zona del Caribe. El capítulo 5 analiza la etapa final, desde 1720 a 1820, es decir, cuando ya está prácticamente cumplida la revolución emancipatoria en toda América hispánica. Cuenta el libro con un capítulo suplementario sobre «Los judíos y los Libertadores de América» donde se recoge algunas noticias de las vinculaciones de los tres grandes líderes de la independencia americana: Washington en el norte; San Martín y Bolívar en el sur. El capítulo octavo y final se dedica exclusivamente al Río de la Plata.

El libro se puede adquirir escribiendo a [email protected] o llamando o escribiendo al whattsapp +54 911 6960 0758. Su precio de lanzamiento es $1000 argentinos (+ envío) o U$S 15 (+ envío).

Algunos de los comentarios que recibió AMÉRICA COLONIAL JUDÍA (edición 2000).

El ex presidente de Israel, Itzjak Navón lo calificó de “impresionante”.

Anita Novinsky (Universidad de Sao Paulo, Brasil) señaló que el libro “tiene enorme importancia para la historiografía brasilera”.

Mordechai Arbell (del Instituto Ben Zvi) lo calificó de “lectura imprescindible”.

Günter Böhm (Centro de Estudios de Cultura Judaica de la Universidad de Chile) recomendó ampliamente la lectura de este libro.

Hebe Clementi (Universidad de Buenos Aires) dijo que era “un libro encantador”.

Ángel Alcalá (City University of New York): “He gozado y he aprendido mucho de su lectura”.

Moisés Garzón Serfaty (Poeta e intelectual venezolano) subraya: “Me parece excelente”.

Häim Vidal Sephiha (Profesor Emérito de La Sorbona) dijo que era un “magnífico libro”.

El Diario “La Nación” de Buenos Aires opinó que “América Colonial Judía” muestra una parte fundamental de la trayectoria judía en estas tierras a través de un texto sustancioso y de enriquecedoras fotografías.

Agrega la Dra. Celina Lértora Mendoza (de la Universidad de Buenos Aires): “Quizás el aspecto más interesante, para el público general (y hasta para el especializado) sea la amplia documentación gráfica que ilustra casi cada página del libro. Más de cincuenta ilustraciones, la mayoría en gran tamaño y a todo color acompañan el texto”.

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.