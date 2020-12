Diario Judío México - Como cada año, los editores de las reseñas del New York Times (NYT) dieron a conocer su selección de los “100 libros notables” de todos los géneros, entre los que figuran Hurricane Season, la traducción de Temporada de huracanes de la mexicana Fernanda Melchor así como The Memory Monster (El monstruo de la memoria) y The Tunnel (El túnel) de los israelíes Yishai Sarid y AB Yoshua, respectivamente.

Los críticos del NYT describen Temporada de Huracanes, como una “novela mordaz que deslumbra con furia y belleza” y destacan que “inspirada por la ola de terribles feminicidios en su estado natal de Veracruz, la autora traslada la violencia dirigida a las mujeres al registro de una fábula”.

Melchor, autora de tres libros, narradora y periodista, es actualmente coordinadora de comunicación universitaria del campus Veracruz-Boca del Río de la Universidad Veracruzana.

Durante su carrera, ha sido reconocida por su “lucha por una sociedad más justa y más humana con los recursos de la literatura”.

Respecto a El monstruo de la memoria, descrita por el NYT como una “brillante novela corta”, destacan que a través de la historia de un guía de los campos de exterminio nazi, cuya mente comienza a quebrarse lentamente a medida que su conocimiento del Holocausto se convierte en una obsesión “sirve como un informe valiente y punzante que advierte los peligros de permitir que el pasado devore al presente”.

Por último, sobre El túnel, novela que Cuenta la historia de una pareja que tiene que lidiar con los principios de demencia del esposo, el NYT destaca la “gran belleza que se encuentra en la decencia humana esencial del personaje que en lugar de retirarse y esconderse, elige vivir”.

Tanto Sarid como Yoshua, son reconocidos como “parte de las voces más importantes de la literatura israelí”.