Diario Judío México - Los líderes de la comunidad judía ortodoxa están indignados por las aparentes “dobles estándares” exhibidas por las autoridades de la ciudad de Nueva York en la aplicación de las medidas de cierre.

Ellos dicen que el alcalde Bill de Blasio señaló a la comunidad judía como parte de su esfuerzo para detener la propagación del virus del Partido Comunista Chino (PCCh).

El doble estándar se puso de manifiesto el 13 de junio, cuando de Blasio permitió que miles de personas asistieran a una manifestación muy concurrida a favor de las “vidas de los transexuales negros” en Brooklyn. Días antes, en los videos publicados en las redes sociales se veía a las autoridades de la ciudad soldando las puertas de un popular patio de recreo en una de las mayores comunidades judías del mismo distrito.

“Lamentablemente, es muy familiar el hecho de que Bill de Blasio llamara a la comunidad judía de una manera que no llamaría a ninguna otra comunidad”, dijo el rabino Yaakov Menken, director general de la Coalición por los Valores Judíos, a The Epoch Times.

Menken dice que los datos de la pandemia indican que la propagación del virus en la comunidad judía no es diferente de las otras en la ciudad de Nueva York.

“Las estadísticas dicen una cosa, y la narrativa que sale del gobierno dice otra. Y hay una completa tolerancia —buena tolerancia— para los manifestantes pacíficos que violan las reglas de distanciamiento social mientras marchan juntos”, dijo Menken. “Sin embargo, los niños judíos que juegan en un patio de recreo, que tienen un riesgo extremadamente bajo de este virus, están al mismo tiempo siendo señalados”.

La manifestación “vidas de los transexuales negros” en Brooklyn fue la última de una serie de protestas y disturbios que barrieron el país tras la muerte de George Floyd, detenido por la policía en Minneapolis. De Blasio habló en una de las protestas, enfrentándose a una multitud que no estaba practicando las pautas de distanciamiento social y sin usar una mascarilla él mismo.

“Creo que el problema comienza cuando los funcionarios del gobierno hacen reglas, y luego deciden hacer una excepción a sus propias reglas y se unen a esta excepción”, dijo Yossi Gestetner, cofundador del Consejo Judío Ortodoxo de Asuntos Públicos, a The Epoch Times.

“Si se establece una política y luego se hace una excepción a las reglas, por su propia elección, se es un dictador. Y no es así como funcionan la libertad y las libertades en Estados Unidos”.

Gestetner señaló que los Estadounidenses Afroamericanos son estadísticamente más vulnerables a los resultados adversos del virus del PCCh. Sin embargo, los líderes de la ciudad permitieron una protesta masiva de la comunidad sin los recordatorios necesarios sobre el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

“¿Por qué someten a una comunidad minoritaria a un brote en nombre de la ayuda a la misma comunidad? Eso es diabólico”, dijo Gestetner.

El rabino Joseph Potasnik, vicepresidente ejecutivo de la Junta de Rabinos de Nueva York, dijo a The Epoch Times que su organización está consultando activamente con varios prominentes epidemiólogos sobre las precauciones necesarias para reabrir las casas de culto. Los científicos con los que habló la junta coinciden en que las limitaciones de Nueva York a las congregaciones son razonables y necesarias.

“No hay ningún desacuerdo entre los profesionales de la salud, de que no debemos ser indulgentes cuando se trata de abrir estas casas de culto”, dijo Posatnik. “Entiendo la severidad, pero no entiendo por qué no le hacemos cumplir ese tipo de norma a los manifestantes”.