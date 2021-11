Una encuesta masiva realizada el año pasado descubrió que incluso cuando los jóvenes estadounidenses rechazan la religión tradicional organizada, aún adoptan la ortodoxia y la espiritualidad a gran escala.

Los organizadores de la encuesta detrás del Springtide Research Institute, una nueva organización sin fines de lucro dedicada a investigar la “vida interna y externa” de los adultos jóvenes, dicen que su encuesta, de más de 10,000 estadounidenses entre 13 y 25 años, no tiene precedentes en su escala y amplitud recientemente. También dijeron que los encuestados judíos, un total de 215, un tamaño de muestra que identificaron como estadísticamente significativo, parecen estar entre los menos prósperos en sus vidas religiosas y espirituales.

Los hallazgos judíos, compartidos exclusivamente con la Agencia Judía de Telégrafos, confirman algunos elementos de la sabiduría convencional sobre los judíos de la Generación Z en Estados Unidos y desafían a otros. También plantea preguntas de larga data sobre si se puede estudiar a los judíos de manera efectiva de la misma manera que se estudia a las personas de otros orígenes religiosos.

Es difícil estudiar cómo se comparan los judíos con otros grupos religiosos porque algunos individuos pueden identificarse con los judíos culturalmente, pero no religiosamente, según Richard Florey, un sociólogo que se desempeña como director ejecutivo del Centro para la Religión y la Cultura Cívica en la Universidad del Sur. California.

“Cualquiera puede decir ‘Soy ateo, pero soy judío’”, dijo Florey. ‘Bueno, ¿cómo lidias con eso? es un problema.”

Los investigadores de Springtide eligieron clasificar a los participantes de la encuesta en una amplia gama de categorías: el judío aparece junto a otras identidades religiosas, así como el ateo, el ateo, “nada en particular” y “algo más”.

La encuesta Springtide encontró que los encuestados que se identificaron a sí mismos como judíos se destacaron de sus pares de otros “principales grupos religiosos” —cristianos protestantes, católicos, musulmanes, budistas e hindúes— de varias maneras. Los judíos jóvenes, más que los miembros de cualquier otro grupo, dijeron que “no prosperan” en sus relaciones con amigos, familiares, maestros u otros adultos de confianza. Lo mismo sucedió cuando se les preguntó sobre su salud física, salud mental, vida social y en Internet y su “vida religiosa”.

Los jóvenes judíos también encabezaron el grupo con el mayor porcentaje de quienes rechazaron la frase: “En general, me siento muy positivo conmigo mismo”.

Alrededor del 40% de los jóvenes judíos estadounidenses en el estudio dijeron que no necesitaban una “comunidad espiritual”, el porcentaje más alto entre las principales religiones, un punto de alarma potencial para aquellos que esperan aumentar el compromiso de los jóvenes judíos con las sinagogas y otros judíos. Instituciones.

“Este debería ser un llamado a una mayor urgencia para aquellos que están en posición de cuidar a los jóvenes judíos, incluidos maestros, empleadores, entrenadores y especialmente líderes de sinagogas”, dijo Josh Packard, director ejecutivo de Springtide. “Existe una necesidad real y una oportunidad de iniciar el liderazgo con relaciones para ayudar a la juventud judía a prosperar”.

Pero, ¿son los judíos realmente diferentes de sus homólogos de otros grupos religiosos? dijo Ronit Stahl, profesor de UC Berkeley que estudia historia moderna y es asociado del Centro para el Estudio de la Religión y el Centro de Estudios Judíos de la universidad.

“Me pareció un lenguaje muy cristiano”, dijo Stahl. “Si le preguntas a los jóvenes judíos sobre su relación con la comunidad judía, obtendrás una respuesta muy diferente que si les preguntas sobre su relación con su comunidad religiosa porque los judíos no suelen hablar de la vida judía como parte de una comunidad religiosa”.

Las encuestas sobre la participación y las actitudes judías tradicionalmente se centran más en medidas que están menos abiertas a la interpretación, como la afiliación a una sinagoga y la frecuencia de las diferentes prácticas. Tal es el caso de las encuestas del Pew Research Center, la última de las cuales se centró en los judíos y se publicó a principios de este año, que también encontró evidencia de una participación institucional en declive entre los judíos más jóvenes. Pew también lleva a cabo encuestas similares de cristianos y publica regularmente encuestas sobre las actitudes de los grupos religiosos en los que los judíos estadounidenses confían ampliamente.

Springtide está tratando de hacer algo diferente a lo que está haciendo Pew. Según Packard, Springtide espera comprender y apoyar a los jóvenes mientras “exploran las preguntas más importantes de la vida”, como “¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo vivo? ¿Qué sucede cuando muera?”

Fotografía ilustrativa de judíos ultraortodoxos en Brooklyn, Nueva York. (Mendy Hechtman / Flash90)

Fundada en 2019, Springtide opera bajo la estructura financiera de una editorial católica sin fines de lucro llamada La Salleen Education and Research Initiatives, pero las dos entidades son independientes, y Springtide se compromete a estudiar a los jóvenes desde una perspectiva no confesional.

Packard reconoció las dificultades para desarrollar un lenguaje de encuestas sobre espiritualidad que podría ser universal, pero dijo que la encuesta formulaba preguntas de múltiples formas para captar diferentes perspectivas. También señaló que Springtide se basa en una junta asesora que incluye representantes de muchas tradiciones, incluido el judaísmo.

“Incluso con todo esto en su lugar, es difícil tratar de encontrar un lenguaje y conceptos que sean ampliamente accesibles para los jóvenes”, dijo Packard. “El lenguaje que tiene sentido para los jóvenes musulmanes no siempre resonará en los cristianos o judíos, y alrededor del 40% de los jóvenes no afiliados puede que no comprendan mucho lenguaje religioso”.

Ese equipo está abierto a modificar los métodos de encuesta, dijo, y agregó que el próximo año, Springtide espera realizar un estudio nacional centrado completamente en la juventud judía.

Si es así, otras medidas sugieren que podría sacar algunas conclusiones similares.

Flory, sociólogo de la Universidad del Sur de California, dijo que los hallazgos de Springtide coinciden con lo que ya se conoce en su campo. Se refería al trabajo del Estudio Nacional de Juventud y Religión de la Universidad de Notre Dame y a su propio libro publicado el año pasado, “The Back Pocket God: Religion and Spirituality in the Lives of Emerging Adults”, que se basa en un década de investigación.

“No sorprende en ninguno de los datos que los jóvenes en general se estén alejando de la religión institucional”, dijo Florey. “Puedo contarles sobre los grupos a los que no les está yendo bien: judíos, protestantes y católicos. Están haciendo lo peor”.

ilustrativo. Jóvenes judíos estadounidenses participan en un evento de Birthright en Jerusalén. (Dodi Vaknin / Flash90) ilustrativo. Jóvenes judíos estadounidenses participan en un evento de Birthright en Jerusalén. (Dodi Vaknin / Flash90)

La gama de organizaciones judías que buscan involucrar a los adolescentes y adultos jóvenes judíos es amplia y diversa, desde instituciones más antiguas con presencia en el campus como Hillel y Chabad, hasta modelos más nuevos como Moishe House World, en rápido crecimiento, con su red global de hogares como comunidad. centros y empresas emergentes como GatherDC, que han adquirido Just recibió una subvención de $ 1.5 millones para realizar su trabajo en algo llamado “judaísmo relacional” a nivel nacional.

Los líderes de varias organizaciones judías que revisaron las cifras de Springtide dijeron que no estaban seguros de la seriedad con la que debían tomarse los datos y expresaron optimismo sobre las perspectivas de incluir a los jóvenes judíos.

Por ejemplo, David Segelman, director ejecutivo de Moishe House, vio un vaso medio lleno cuando leyó que el 41% de los encuestados judíos no prosperan en su vida religiosa. Esto significa que el 59% lo fueron.

“Al mirar hacia el futuro, invertir en este grupo demográfico, no comenzamos con una minoría aquí, comenzamos con la mayoría que queremos ver crecer”, dijo.

Y desde la perspectiva de Chabad, las cifras no reflejan exactamente el interés que ve en las universidades.

“Estamos viendo un aumento en el número de jóvenes judíos en el campus que exigen comunidad, vida judía y participación”, dijo el rabino Yossi Gordon, director ejecutivo de Chabad en Campus International. “Están buscando formas significativas de construir su auténtica identidad judía”.

Seth Pollack sirve vino para su familia, su esposa Jessica Choi y sus hijos Micah y Mina Pollack, mientras comen la comida de Pascua en Seattle, el 8 de abril de 2020 (AP Photo / Elaine Thompson) Seth Pollack sirve vino para su familia, su esposa Jessica Choi y sus hijos Micah y Mina Pollack, mientras comen la comida de Pascua en Seattle, el 8 de abril de 2020 (AP Photo / Elaine Thompson)

Pero algunos en el mundo judío dijeron que encontraron refrescante el enfoque de Springtide y pensaron que los hallazgos deberían considerarse relevantes para los judíos estadounidenses. Josh Vigelson, un rabino que dirige el Instituto de Espiritualidad Judía, dice que el hecho de que el lenguaje de las encuestas sobre la fe y la espiritualidad se considere incompatible con la cultura judía es en realidad un problema para la juventud judía.

“Por muchas razones, la comunidad judía estadounidense se ha alejado del lenguaje espiritual manifiesto”, dijo Fegelson. “No hablamos de la presencia de Dios en nuestras vidas ni nos ofrecemos palabras de bendición entre nosotros de manera inconsciente. Hay una conexión con el sentimiento de alienación que no me sorprende”.

Como sociólogo aplicado, Tobin Pelzer realiza investigaciones y evaluaciones en nombre de numerosas organizaciones y filántropos en todo el mundo judío. Mis hallazgos, basados ​​en numerosos estudios de las opiniones y experiencias de la juventud judía, sugieren que este grupo demográfico no está desesperadamente distante.

“Los jóvenes no necesariamente se preocupan por los rabinos que actúan como un sabio en el escenario”, dijo. “Quieren a alguien que sea real, amigable, honesto y que tenga una relación real con ellos. Además, generalmente no buscan una comunidad en la que puedan participar plenamente, sino algunas opciones diferentes”.