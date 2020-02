Diario Judío México - BOKER TOV-GUNAYDIN-BONJOUR – GOOD MORNING

El 11 de Febr. 2020…… fina medya noche …

Diya de Martes triste ke kale alegrarse !… Israel enterro sus muertos firyidos por manos maldichas. Los maldigo por lo ke izyeron !

Keridos Amigos i mis Amigitas

Un otro diya empesa oy… Fui mirando komo se aklaro el sielo, avlando a mi Amigo, reingrasyandolo por ver siempre la Luz dospues de la Oskuritad….El mos regalo el “olvido” ke sin esto no ivamos a pueder suportar las ansyas, las penas, las dolores el dezespero i la tristesa ke mos traye la vida no siempre ma por seguro d’en vezes en kuando !

Un Tsunami en el Pasifiko ke mata 300 000 personas….

Un terremoto en Turkiya ke mata 45 000 personas…

Todo esto en unos kuantos minutos…Epidemias ke

se yevaron miles i miles…Grandes fuegos ke englutyeron sivdades, erupsyones de volkanos ke efasaron rejyones enteras…. Hurikanos, innondasyones….Guerras…. Agora el terrorizmo !

No bivimos en un mundo seguro i no puedemos saver si kontinueramos a respirar otras kuantas horas. Es la realitad ma “miramos a otro lugar”, mos azemos “sodros” o preferamos no entender ! Porke no tenemos remedyo. Bivimos muestras vidas

de kada’l diya pensando en el subkonsiento “ira fina ande ira.. Kavos buenos ke tengamos! ”

Todos, SIN EKSEPSYON, pensamos de la mizma manera i ken dize el kontraryo se mente de si para si.

La trajediya ke afito en Fransia, en Espanya, En Inglaterra i en los Estados Unidos i en India mos toka mas ke las otras personas del mundo. Ansina es. Ermanos judyos… Mos duele. Mos duele mas la barbaridad ! Mos duele ma savemos ke todo se va enterrar en el olvido grasyas a El. Es la esperansa de la vida… Tenemos de no pensar mizmo a las kozas muncho mas odyozos ke afitaron al puevlo Judyo ! Oy endiya el malditto sinyo del antisemitizmo esta echo i pintado en las puertas de Gresya i Ukrania i ken save mas ande… Kon kuala konsiensya…. Kon ke motivo i kon kuala razon ???? Yo enkolgariya por los pies si aferrariyo estas suzyedades de personas ke se atreven DAYINDA a kometer delitos asemejantes…. Ma ay derechos humanos ! Si no les toka es ke no ay nada de azer ! Una apatiya, mizmo en Israel (!) ke kuaji invita las personas a pensar a abominasyones…. Di-o miyo !

Dayinda pensan a EKSTERMINAR JUDYOS ! Todos los Judyos! Porke nasyeron Judyos i nada mas.

El olvido i la esperansa ke komo el nasimyento i la muerte azen partido de la vida materyal. Mos keda a arrogar a el mas Alto i akseptar el sistemo ke kriyo, savyendo kon emuna (sin duvda dinguna) ke esto es lo mijor si ansina lo kijo por ke Su Ovra es Manyifisensya i no puede aver errores en lo ke izo !

Dunke es el OLVIDO, la ESPERANZA i la KONFIENSYA

ke mos enfuertese delantre de la muerte, nada mas ke un largo

esuenyo kon muestra alma liberada de su puerpo i en la “Luz de felisidad eterna.

SHAVUA TOV – SEMANADA BUENA A TODOS SIN HORAS PRETAS –

Kon el kuatren ermano : LA PASENSYA !

