Diario Judío México - Los principales demócratas del Congreso han emitido múltiples declaraciones públicas el jueves y el viernes expresando su oposición al plan de Israel de anexar parte de Cisjordania. La organización pro israelí AIPAC ha expresado públicamente su oposición a tales declaraciones, pero algunos de los signatarios incluyen a los aliados demócratas más prominentes y antiguos del lobby.

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y los senadores Bob Menéndez y Ben Cardin, los dos principales demócratas en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y oradores invitados frecuentes en la Conferencia Anual de Política de AIPAC, emitieron una declaración conjunta a Jewish Insider el viernes advirtiendo contra la anexión.

“Como partidarios fuertes y dedicados de la relación entre Estados Unidos e Israel, estamos obligados a expresar oposición a la anexión unilateral propuesta de territorio en Cisjordania”, comenzó el comunicado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que puede comenzar unilateralmente el proceso de proclamar la soberanía sobre partes de Cisjordania tan pronto como el 1 de julio. La declaración de los senadores señala que los demócratas se han opuesto durante mucho tiempo a las medidas unilaterales tomadas por los líderes israelíes y palestinos, y También afirma que la anexión haría menos probable la paz entre israelíes y palestinos.

El comunicado de prensa de Schumer siguió a una carta similar firmada el jueves por al menos 115 demócratas en la Cámara de Representantes.

La carta del Congreso utiliza un lenguaje paralelo a la declaración de Schumer, argumentando que “la anexión unilateral pone en riesgo tanto la seguridad como la democracia de Israel” y “tendría un impacto claro en el futuro de Israel y nuestra vital relación bilateral y bipartidista”.

Dos de los cuatro autores de la carta de la Cámara, los representantes Brad Schneider y Ted Deutch, son aliados de AIPAC desde hace mucho tiempo que han presentado resoluciones del Congreso apoyadas por el lobby. La carta de la Cámara de Representantes también fue firmada por el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, quien dirige el viaje bianual del Congreso de AIPAC a Israel para representantes de primer año, y la presidenta del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, Nita Lowey, a quien el portavoz de AIPAC describió el año pasado como un incansable e inestimable campeón de la relación entre Estados Unidos e Israel “.

La lista de 115 firmantes “abarca desde J Street Democrats hasta AIPAC Democrats”, dijo una fuente del Congreso demócrata a Jewish Insider. Según los informes, se espera que otros miembros del Congreso firmen antes de que la carta se publique al público la próxima semana.

La gran cantidad de aliados de AIPAC es sorprendente teniendo en cuenta la oposición del lobby a la carta. “No hemos tomado una posición sobre la anexión”, dijo un portavoz de AIPAC a Haaretz. “Sin embargo, no apoyamos esta carta. Critica públicamente a Israel por decidir potencialmente sobre una política que solo se adoptaría con la aprobación del gobierno de EE. UU., No reafirma el compromiso total de Estados Unidos con la asistencia de seguridad de Israel, y se centra solo en lo que considera un comportamiento israelí inapropiado, mientras falla señalar que los líderes palestinos no han estado dispuestos a volver a la mesa de negociaciones durante casi una década “. (Divulgación completa: hice una pasantía para AIPAC durante un semestre universitario)

Una carta similar firmada por 19 senadores demócratas, incluidos Bernie Sanders y Elizabeth Warren, fue publicada hace dos semanas. Senadores demócratas individuales, como Kamala Harris, también han escrito cartas personales para Netanyahu expresando sus puntos de vista.

“Como Estados Unidos ha dejado en claro en repetidas ocasiones, los movimientos unilaterales de cualquiera de las partes, como la anexión, ponen la paz negociada más allá del alcance”, escribió Harris, a quien se considera un candidato principal para la nominación demócrata a la vicepresidencia. “Tanto Israel como los palestinos deben evitar movimientos unilaterales para preservar las perspectivas de una eventual paz”.

Para leer la nota original en inglés, oprima aquí.

Aiden Pink es la editora adjunta de noticias de Forward. Póngase en contacto con él en [email protected] o sígalo en Twitter @aidenpink