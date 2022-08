Los mensajes oficiales de Israel al respecto de la operación en la franja de Gaza:

Más información en www.diariojudio.com

1. La operación Alba tiene como objetivo golpear a la Yihad Islámica en la Franja de Gaza y en la Margen occidental, a raíz de sus intentos de perpetrar ataques terroristas contra los ciudadanos de Israel. Fue iniciada en este momento para neutralizar de forma precisa una amenaza concreta. La organización no escondía sus intenciones de atacar a Israel, sino que incluso lo declaraba de forma pública y se preparaba en el terreno para este fin.

2. Los esfuerzos de Israel para evitar que sus ciudadanos sean atacados sin realizar una acción militar no fueron respondidos por los palestinos, por lo que no quedó otra opción más que realizar un ataque preventivo contra los comandantes de la organización y las células terroristas que estaban a punto de atacar. Israel no tiene interés en una campaña amplia en Gaza pero está preparado para cualquier desenlace. No permitiremos que la Yihad Islámica y otras organizaciones terroristas tengan a los ciudadanos de Israel como rehenes.

3. Los residentes de Gaza no son enemigos de Israel y, acorde a esto, las Fuerzas de Defensa de Israel escogen sus objetivos de forma cuidadosa para minimizar el daño a aquellos que no están involucrados y evitar la expansión de la campaña.

4. La Yihad Islámica es una organización terrorista que funciona como proxy terrorista del régimen de Irán que organiza y perpetra actividades terroristas de forma sistemática en todo el mundo.

5. La organización no duda en explotar y afectar a los residentes de la Franja de Gaza y convertirlos en peones para su propio uso, al tiempo que cometen un doble crimen de guerra al disparar desde áreas civiles pobladas en la Franja de Gaza (usándolos de escudos humanos) hacia centros civiles poblados en Israel. Sus actividades ponen en peligro la seguridad de los residentes de Gaza y afecta su bienestar.

6. La actividad en la Margen occidental también está dirigida contra centros de la Yihad Islámica – personas buscadas.

7. En las últimas 24 horas más de 350 cohetes han sido disparados desde Gaza contra centros de población civil israelí. Estos disparos demuestran las intenciones terroristas de la Yihad Islámica y quienes los apoyan. Más de 90% de los cohetes dirigidos a centros poblados fueron interceptados por sistemas defensivos de Israel y algunos de ellos cayeron dentro de la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron con ataques precisos contra sitios militares de la organización terrorista, lanzaderos de cohetes, lugares de producción de cohetes y puestos militares. Esta respuesta busca eliminar la amenaza terrorista y evitar una escalada a una campaña más amplia.