Los compradores israelíes se regocijan: el gigante mundial de las compras Amazon ha reanudado el envío gratuito a Israel.

A partir del jueves por la mañana, las compras superiores a $ 65 son elegibles para envío gratuito a Israel. Solo ciertos artículos son elegibles para envío gratuito, que están claramente marcados en el sitio. No se ha proporcionado ninguna orientación sobre la duración de la promoción.

Los israelíes han esperado año y medio este momento.

Cuando Amazon comenzó a ofrecer envío gratuito a Israel para pedidos superiores a 49 dólares en noviembre de 2019, se inició nada menos que una revolución del consumidor de la noche a la mañana. Debido a que Amazon pudo vender miles de productos a un precio más económico que las tiendas locales, los israelíes comenzaron a comprar casi todo en línea, incluida ropa, productos electrónicos, alimentos e incluso papel higiénico.

Sin embargo, todo eso terminó abruptamente en marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus causó estragos en los canales de envío globales y obligó a Amazon a cancelar el beneficio.

Las entregas a Israel se cancelaron por completo durante los primeros días de la pandemia. A finales del verano pasado, se restablecieron las ventas a Israel, pero con opciones de envío más largas y caras. Los tiempos de envío a Israel ahora se han acercado más a los niveles previos a la pandemia.

Comprar en línea es un pasatiempo favorito de los israelíes, y durante mucho tiempo ha sido común que los olim (inmigrantes a Israel) hagan pedidos en línea y envíen los paquetes a un pariente en el extranjero para que los recojan o los entreguen en una próxima visita. Para muchos israelíes, la entrega gratuita a sus hogares en Israel representa un nivel internacional de lujo.

Los israelíes son ávidos compradores en sitios de compras internacionales como Ali Express y Next, pero la calidad y variedad de productos internacionales en Amazon generalmente se considera superior.

El umbral de $ 65 para envío gratuito es intencional. Actualmente en Israel, las entregas desde el extranjero por debajo de $ 75 están exentas de cargos de aduana. Mantener el tamaño de un pedido entre $ 65 y $ 75 para evitar tarifas requiere que los compradores ejerzan un cierto nivel de atención y astucia que Amazon probablemente ha tenido en cuenta. El umbral anterior de 49 dólares dio a los compradores más espacio para hacer un deporte de eludir las tarifas.

Los grupos de Facebook dedicados a comprar en Amazon ya estaban alborotados el jueves con personas que compartían consejos sobre qué ofertas se envían a Israel y consejos para alcanzar el mínimo de $ 65.

El regreso del envío gratuito “fue inesperado, pero ciertamente fue apreciado por la comunidad”, dijo Avi Parshan, quien dirige un grupo llamado The Best Deals in Israel. Llamó al aumento del precio mínimo del pedido “agridulce”.

El Ministerio de Economía de Israel propuso recientemente que se cancele la exención de IVA de 75 dólares de Israel sobre las importaciones, ya que crea una desventaja competitiva para los minoristas locales que deben pagar el IVA desde el primer shekel. Sin embargo, si alguna vez se adopta una medida de este tipo, es probable que falten años y dependa de que Israel desarrolle un mecanismo de pago simple para que los consumidores y proveedores paguen los cargos de aduana, según el documento del Ministerio de Economía.