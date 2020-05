Diario Judío México - En julio Lumen publicará en España Unorthodox. Mi verdadera historia, el libro autobiográfico de Deborah Feldman cuya adaptación a la televisión por parte de Netflix se ha convertido en un fenómeno global. Publicado en más de diez países y elogiado por la crítica, ha trepado tras el éxito de la serie a los primeros puestos de los más vendidos.

Como afirmaba recientemente El País, «millones de personas confinadas en todo el mundo se han dejado fascinar estos días por Unorthodox[…], un mundo tan exótico como real». Varios medios han destacado especialmente la mayor introspección psicológica de la autobiografía de la autora, con episodios que no figuran en la serie.

Como miembro de los Satmar, una comunidad de judíos ultraortodoxos en Williamsburg (Brooklyn, Nueva York), Deborah Feldman crece bajo un estricto código de costumbres que rige desde su idioma -el yidis-, o su indumentaria hasta sus lecturas y las personas con las que le está permitido relacionarse. Siendo adolescente, intuye que puede existir una forma de vida alternativa entre los rascacielos de Manhattan, y se debate entre la responsabilidad de ser una buena judía jasídica y sus anhelos de independencia, como los que anidan en las protagonistas de las novelas de Jane Austen o Louisa May Alcott que lee a escondidas de su familia. Pero pronto se ve atrapada en un matrimonio concertado que resulta frustrante, sexual y emocionalmente. Todo cambia cuando, a los diecinueve años da a luz a su hijo y comprende que, a pesar de todos los obstáculos, ha de encontrar para ambos un camino hacia la libertad.

La edición que publicará Lumen incluye fotografías y un nuevo epílogo de la autora, redactado a raíz de haber colaborado en la serie y tras haberla visto.

Deborah Feldman creció en el seno de una familia de la comunidad jasídica Satmar, que surgió tras la Segunda Guerra Mundial en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn, Nueva York. Es autora de los libros de memorias Unorthodox ­-que obtuvo un gran éxito de crítica y ventas y ha sido adaptada a una aclamada serie de televisión. Actualmente vive en Berlín con su hijo.

