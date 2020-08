La pandemia abrió puertas a millones de mascotas alrededor del mundo, las cuales ayudan a manejar la ansiedad y mejoran el sentimiento de aislamiento de muchas personas.

Una mascota puede aliviar la ansiedad, la soledad e invita a que las personas se concentren en algo más, que no sea la pandemia. Las mascotas requieren cuidado y tiempo, ambas demandan atención personal, acciones importantes para cambiar el foco de atención de los problemas cotidianos.

Se dice que un perro es el mejor amigo del hombre. Los perritos son animales fieles, devotos a sus amos y siempre tienen una actitud positiva. Son compañeros cariñosos que responden de inmediato al trato que reciben. Perciben el peligro y lo expresan, por lo que su compañía a parte de acoger al aislamiento también provee seguridad.

El cuidado de los animales implica responsabilidad y obligación. Enseñan lo que es ser humilde al depender de otros comer. Muestran agradecimiento hasta por una galleta pequeña y sin sabor. El tener una mascota nutre el sentimiento de compasión y hace mejores personas.

Quizá para un amante de los animales estos conceptos son obvios ya que su experiencia los ha sensibilizado. Pero para las personas que no tienen la relación con alguna mascota se hace difícil entender los beneficios de esta relación tan especial.

Las personas que tienen una mascota y la cuidan con gusto, sus niveles de estrés disminuyen, el estímulo de tener una compañía compensa la necesidad de salir a la calle o a trabajar y reduce las carencias que el distanciamiento social limitó.

Estudios establecen al tener cerca una mascota en el momento de recibir malas noticias, la persona puede tolerar un poco mejor el dolor que siente ya que no está solo. También puede hablar de problemas íntimos con su mascota desahogándome y liberar su malestar y verbalizando aquello que le lastimó. Aunque no se recibe una respuesta verbal, generalmente las personas se sienten comprendidos.

Hay que recordar que la mascota por más linda y buena que sea, no debería nunca de sustituir a las relaciones humanas.

Se puede pensar que la forma como tratan a los animales debería de ser un reflejo de la forma en cómo tartán a otras personas, sin embargo, hay una gran mayoría de personas que tienen más cariño, compasión y tolerancia a los animales que a sus propios parientes.

Una mascota es un ser vivo, el cual aporta grandes beneficios y enriquece la calidad de vida de muchas familias o personas que viven solas. Pero, las relaciones humanas, por más complicadas que sean, son necesarias.

Es bueno poderse comunicar con alguien que pueda contestar en el mismo idioma y te ayude a pensar ofreciendo sus opiniones y sus distintos puntos de vista.

Por ahora, y a pesar de las consideraciones descritas, los nuevos padres de mascotas dicen que están agradecidos por el nuevo miembro de la familia en esta pandemia y muchos dicen que:

“Adoptamos esta mascota porque la vida continúa, todo saldrá bien y de esta, juntos vamos a salir”.

La receta

Buscando Esperanza

Ingredientes:

Servicio – ayudar a otros con gusto y sin condiciones

– ayudar a otros con gusto y sin condiciones Compasión – cariño y comprensión ante seres más indefensos

– cariño y comprensión ante seres más indefensos Ilusiones – deseos de fincar un porvenir alentador

– deseos de fincar un porvenir alentador Agradecimiento – gratitud y humildad para recibir las cosas buenas

– gratitud y humildad para recibir las cosas buenas Croquetas – amor y cuidado para nutrir la relación y la fe

Afirmación Positiva para tener esperanza

Tengo fe en que todo va a estar bien. Me aferro a la vida y a todo lo bueno que esta me regala. Mi mascota me enseña que las cosas pequeñas me pueden hacer feliz. Una caricia y la buena compañía son suficientes para vivir otro nuevo día con esperanza y alegría. Cuidar, proteger y ayudar a las personas y las mascotas que necesitan me hace ser mejor persona.

Cómo encontrar esperanza

La esperanza es el ingrediente esencial para poder vivir. La esperanza nutre al optimismo y a la alegría cuando uno tiene esperanza tiene todo lo que necesita para luchar y encontrar nuevas salidas. La esperanza que se cultiva crece y se fortalece. En el momento que uno siente y reconoce que no está solo, surge un rayito de esperanza, el cual alumbra el alma y alienta al corazón. Tener esperanza es ver la vida con un buen color. La esperanza es un ingrediente positivo, que permite encontrar la paz en los pensamientos, enseña lecciones importantes y, transforma momentos ordinarios en pruebas invaluable con sentido y consuelo y compasión.

Tener esperanza es tener todo lo que se necesita para vivir.

