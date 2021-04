"Medicina y moralidad: lecciones del Holocausto y COVID-19", presentado por el Centro Miller para la Protección y Resiliencia Comunitarias, Universidad de Rutgers, Marcha Internacional de los Vivos, Maimónides Instituto de Medicina, Ética y el Holocausto y Teva Pharmaceuticals, en cooperación con la USC Shoah Foundation.

Este Programa de Recuerdo del Holocausto contará con académicos de renombre internacional que discutirán el nexo entre la medicina, la ética y el Holocausto y cómo las lecciones aprendidas del pasado se han incorporado al manejo de la pandemia actual. El programa también incluirá testimonios de sobrevivientes del Holocausto e historias de profesionales de la salud cuyas vidas han sido moldeadas por el Holocausto.

El Dr. Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer e hijo de sobrevivientes del Holocausto, compartirá su historia personal y cómo las lecciones del Holocausto han moldeado su vida.

La participación activa de la comunidad médica, aquellos que juraron "primero, no hacer daño", en el etiquetado, la persecución y el asesinato en masa de millones de personas consideradas no aptas, representa uno de los períodos más oscuros no solo de la historia. de la medicina, sino en la historia de la humanidad.

Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, siempre se puede encontrar la luz. Las historias de médicos que permanecieron dedicados a sanar y salvar vidas demuestran que el poder y el privilegio de la medicina pueden ser una inspiración para todos nosotros.

El año pasado nuestra sociedad enfrentó desafíos sin precedentes debido al COVID-19. Las lecciones del Holocausto han informado nuestra situación actual mientras luchamos por enfrentar este desafío de la manera más ética posible. En este Día de Conmemoración del Holocausto, miramos a la medicina y la moralidad como una forma de reflexionar sobre el pasado y proteger el futuro, mientras apreciamos el trabajo milagroso de nuestros profesionales de la salud durante esta pandemia mundial.

Estamos orgullosos de anunciar la presentación del Premio al Valor Moral en Medicina al Dr. Anthony Fauci, Director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU. Y Asesor Médico Jefe del Presidente de EE. UU. Biden. El Dr. Fauci, quien ejemplifica nuestros temas de moralidad y medicina en tiempos de crisis, ofrecerá sus comentarios de aceptación como parte de nuestro programa.

El programa está aprobado por 1,5 horas de crédito ACCME (Consejo de Acreditación para la Educación Médica Continua) para los médicos y enfermeras internacionales participantes.

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Texas en Austin está acreditada por el Consejo de Acreditación para la Educación Farmacéutica como proveedor de educación farmacéutica continua. Esta actividad en línea está aprobada para 0.15 CEU (1.50 horas de contacto) de crédito de educación continua. Para recibir 1,50 horas de contacto de crédito CE, el participante debe completar el programa completo y completar una evaluación en línea.

Este programa también contará con una actuación especial de Miri Ben-Ari, violinista / productora / humanitaria ganadora del Grammy, “Embajadora de Buena Voluntad de la Música de las Naciones Unidas” y tercera generación para los sobrevivientes del Holocausto. Originaria de Israel, Miri ha creado su propia música única; una fusión revolucionaria de música clásica, hip-hop, soul y dance. Ben-Ari ha ayudado a vender millones de discos al colaborar con otros artistas ganadores de premios Grammy como Kanye West, Jay Z, Alicia Keys, John Legend, Aventura y Armin Van Buuren. Es la directora ejecutiva y cofundadora de Gedenk, una organización dedicada a promover la educación sobre el Holocausto entre los jóvenes.