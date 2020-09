Diario Judío México - Mensaje del primer ministro Benjamín Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas (Comunicado del asesor de prensa del primer ministro)

Les compartimos la versión completa del discurso pronunciado hoy por el primer ministro Benjamín Netanyahu, en la Asamblea General de Naciones Unidas:

Sr. Presidente, Señoras y Señores,

El Medio Oriente no es exactamente conocido por producir buenas noticias, y pocos esperaban que este año fuera diferente. La pandemia está arrasando en esta parte del mundo como en cualquier otro lugar.

Pero me complace informarles que este año, puedo contarles sobre las buenas noticias de Oriente Medio. De hecho, puedo reportar dos buenas noticias .

A principios de este mes, en una ceremonia en la Casa Blanca organizada por el presidente Trump, Israel firmó acuerdos históricos con los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bahrein

Este fue el primer tratado de paz entre Israel y un país árabe en más de un cuarto de siglo. Y fue la primera vez que se firmaron acuerdos de paz entre Israel y dos países árabes, en el mismo día.

Estos nuevos acuerdos brindarán a nuestros pueblos las bendiciones de la paz y los enormes beneficios que conllevan con más intercambio, más inversión, más comercio, transporte, turismo, una mayor cooperación en muchas otras áreas

Tampoco tengo dudas de que pronto, muy pronto, más países árabes y musulmanes se unirán al círculo de la paz.

Esta buena noticia sobre la paz surgió debido a una ruptura clara con las estrategias fallidas del pasado.

Durante demasiado tiempo, los palestinos ejercieron efectivamente un veto sobre la paz entre Israel y el mundo árabe en general.

Durante décadas, todos los progresos se detuvieron y fueron tomados como rehenes de demandas palestinas completamente irreales, como la exigencia de que Israel se retirara a las líneas indefendibles de 1967 y colocara su seguridad en manos de otros; o la exigencia de que Israel expulsara a decenas de miles de judíos de sus hogares, realizando efectivamente una limpieza étnica; o la demanda de que Israel absorba a millones de palestinos que son descendientes de refugiados de una guerra que fue lanzada por los palestinos contra Israel hace más de medio siglo.

Por supuesto, no hace falta decir que ningún gobierno israelí responsable puede acceder a estas demandas. Sin embargo, durante muchos años, muchos miembros de la comunidad internacional han intentado aplacar estas absurdas demandas palestinas, y como resultado, han perdido el tiempo para tratar de avanzar en una ilusión que no sucederá, en lugar de trabajar por una solución realista que podría suceder.

Afortunadamente, el presidente Trump eligió un camino diferente hacia la paz, un camino anclado en la realidad .

Reconoció a Jerusalén como la capital de Israel; reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán; y presentó un plan de paz realista que reconoce el derecho de Israel, aborda las necesidades de seguridad de Israel y proporciona a los palestinos un camino digno y realista a seguir si logran la paz con Israel.

Los críticos argumentaron que cada uno de estos pasos del presidente Trump destruiría las posibilidades de paz .

Bueno, estaban equivocados. Se equivocaron por completo

Esos pasos promovieron la paz.

Ahora dos Estados árabes han decidido hacer la paz con Israel, y más países se sumarán .

El círculo de paz en expansión no hará que un acuerdo entre Israel y los palestinos sea menos probable. Hará que la paz entre israelíes y palestinos sea más probable.

Los líderes palestinos se darán cuenta cada vez más de que ya no tienen veto sobre la paz y el progreso en nuestra región, y espero que esos líderes finalmente decidan hacer la paz con el Estado judío .

Y cuando eso suceda, Israel estará listo .

Estaré listo y estaré dispuesto a negociar sobre la base del plan Trump para poner fin a nuestro conflicto con los palestinos de una vez por todas.

Señoras y Señores,

Israel y los Estados de todo el mundo árabe no solo se unen para promover la paz. Nos mantenemos juntos para enfrentar al mayor enemigo de la paz en el Oriente Medio: Irán

Irán ataca en forma deliberada y recurrentemente a sus vecinos, y sus representantes terroristas están directamente involucrados en la violencia en todo el Medio Oriente, incluso en Irak, Siria, Yemen, Gaza y, por supuesto, Líbano .

Todos vimos la terrible explosión en el puerto de Beirut el mes pasado. La explosión ocurrió aquí. Este es el puerto de Beirut.

Doscientas personas murieron, miles de personas resultaron heridas y un cuarto de millón de personas se quedó sin hogar.

Ahora, aquí es donde la próxima explosión podría tener lugar. Aquí mismo. Este es el barrio de Janah en Beirut. Está justo al lado del aeropuerto internacional. Y aquí, Hezbolá está manteniendo un depósito de armas secreto. Este depósito de armas secreto, aquí mismo, está adyacente, a un metro de distancia, de una compañía de gas. Estos son tanques de gas. Aquí mismo. Está a pocos metros de una gasolinera. Está a cincuenta metros de la compañía de gas. Aquí hay más camiones de gas. Y todo esto se halla en un centro residencial civil, y viviendas civiles. Para los residentes del vecindario Janah, estas son las coordenadas reales.

Así que quiero mostrarles la entrada a la fábrica de misiles de Hezbolá. Porque eso es lo que es. Está aquí. Esta es la compañía de gas, y este es el depósito explosivo de misiles .

Le digo a la gente de Janah, tienen que actuar ahora. Tienen que protestar por esto. Porque si esto explota, habrá aquí otra tragedia .

Le digo al pueblo del Líbano, Israel no quiere hacerles daño.

Pero Irán sí.

Irán y Hezbolá han puesto deliberadamente a ustedes y a sus familias en grave peligro

Y ustedes deben dejar en claro que lo que están haciendo es inaceptable. Deben exigirles que retiren estos depósitos .

Hace apenas unos días, uno de estos depósitos explotó en Ain Qana, en el sur del Líbano .

Y es por eso que la comunidad internacional debe insistir en que Hezbolá deje de utilizar al Líbano y a sus civiles, como escudos humanos.

Señoras y Señores,

Todos debemos enfrentar a Irán, y el presidente Trump merece todo el reconocimiento, por hacer exactamente eso .

En primer lugar, felicito al presidente Trump por retirarse del fallido acuerdo nuclear con Irán.

En el año 2015, me quedé solo entre los líderes mundiales al oponerme al vergonzoso acuerdo nuclear que se hizo con Irán. Me opuse porque el acuerdo nuclear no bloqueó el camino de Irán hacia la bomba, en realidad allanó su camino hacia ella. Me opuse porque las restricciones del acuerdo sobre el programa nuclear de Irán eran solo temporales y no estaban supeditadas al cambio de comportamiento de Irán

Ahora, Irán ha violado incluso esas restricciones temporales .

Debido a estas violaciones, en pocos meses, Irán tendrá suficiente uranio enriquecido para dos bombas nucleares .

Y ahora, Irán está trabajando en una nueva generación de centrifugadoras, llamada IR9, que multiplicará cincuenta veces la capacidad de enriquecimiento de Irán.

Señoras y Señores,

No hay duda de que Irán está buscando alcanzar armas nucleares .

El archivo nuclear iraní, que los agentes de Israel lograron sacar del corazón de Teherán, demuestra esto más allá de toda duda.

En el período previo al acuerdo nuclear, a Israel se le garantizó, especialmente por nuestros amigos europeos, que cualquier violación iraní será respondida con una reacción rápida y severa.

Pero frente a las descaradas violaciones de Irán, frente a las pruebas irrefutables del archivo nuclear, el Consejo de Seguridad no ha hecho absolutamente nada .

El Consejo de Seguridad, aún comprometido con el fallido acuerdo nuclear, todavía se niega a ver lo que era obvio para cualquiera que entienda algo sobre el Oriente Medio

En lugar de frenar la agresión de Irán, el acuerdo nuclear la alimentó y financió.

Hace cinco años, al levantarse las sanciones contra Irán, las principales potencias del mundo abrieron la puerta de la jaula de un tigre, y luego simplemente esperaron lo mejor.

Pero en cambio, exactamente como advertí hace cinco años, nosotros, los que vivimos en el Oriente Medio estamos sufriendo las consecuencias de ese acuerdo irresponsable. Un Irán más rico y envalentonado utilizó los miles de millones que fluyeron en sus arcas para alimentar su campaña de matanza y conquista en toda la región.

Afortunadamente, el presidente Trump reconoció el desastroso acuerdo nuclear como realmente es y actuó.

Restauró las sanciones estadounidenses, obligó a los países a elegir entre hacer negocios con Estados Unidos o realizar negocios con Irán, y eliminó al terrorista más peligroso del mundo, Qassem Suleimani .

Y el mes pasado, cuando el Consejo de Seguridad se negó a extender un embargo de armas contra Irán, Estados Unidos restableció el mecanismo de las sanciones.

Mientras el Consejo de Seguridad está dividido, nosotros en la región estamos unidos .

Tanto los árabes como los israelíes instan juntos a una acción dura contra Irán. Y cuando los árabes y los israelíes están de acuerdo en un asunto, es conveniente que otros presten atención.

Israel insta a todos los miembros del Consejo de Seguridad, a posicionarse junto a los Estados unidos ante la agresión iraní, a estar con ella en el hecho de insistir en que Irán ponga fin a su programa de armas nucleares de una vez por todas, y a posicionarse junto a los Estados unidos para enfrentar el mayor peligro para la paz en nuestra región.

Y si lo hacen, estoy seguro de que en los próximos años podremos celebrar más buenas noticias de Oriente Medio.

Buenas noticias para Israel .

Buenas noticias para nuestros vecinos árabes.

Y buenas noticias para el mundo, para todos aquellos que buscan la paz, la seguridad y la prosperidad.