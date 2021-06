Bennett llama a la reconciliación en Israel durante sesión parlamentaria

‎Netanyahu promete airadamente a sus partidarios: "Los guiaré en una batalla diaria".‎ ‎"Si tenemos que estar en la oposición, haremos esto de pie, hasta que derribamos este peligroso gobierno y volvamos a liderar el estado", dijo Netanyahu.‎

‎El primer ministro Benjamin Netanyahu hablando durante la sesión de la Knesset en Jerusalén, el domingo.‎‎crédito...‎‎Dan Balilty para The New York Times‎

‎Benjamin Netanyahu, pasó lo que podrían ser sus últimos minutos en el poder defendiendo su trabajo, prometiendo y amenazando con permanecer en la política como líder de la oposición y atacando a su sucesor nominado, Naftali Bennett.‎

‎Bibi dio lo que se sintió como un discurso de despedida, enumerando lo que percibió como sus logros en el cargo.‎

‎Señaló sus esfuerzos por evitar que Irán se convirtiera en una potencia nuclear y elogió cuatro acuerdos diplomáticos con países árabes, completados durante su mandato, que trastocaron las suposiciones de que Israel sólo apuntalaría las relaciones con el mundo árabe después de haber sellado la paz con los palestinos. También destacó reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel y la instalación de una embajada estadounidense en la ciudad.‎

‎"Nuestros éxitos convirtieron a Israel de un estado marginal a una potencia líder", dijo el Sr. Netanyahu. Luego advirtió del daño que cree que un gobierno liderado por Bennett representa a Israel, y despotricó contra la legislación, propuesta por el nuevo gobierno, que limitaría la capacidad de los primeros ministros para permanecer en el cargo después de ocho años en el poder, como lo hizo.‎

‎"Si tenemos que estar en la oposición, haremos esto de pie, hasta que derribamos este peligroso gobierno y volvamos a liderar el estado", dijo Netanyahu.‎

‎‎Recordemos que Bibi y sus aliados han determinado que la decisión de Bennett de formar gobierno es como un acto de traición

‎"La derecha no olvidará el engaño de Bennett", dijo Netanyahu durante su discurso. "Ustedes se llaman a sí mismos guardianes de la democracia, pero tienen tanto miedo de la democracia que están dispuestos a legislar leyes fascistas para que yo no pueda postular".‎

‎Luego se dirigió a sus seguidores‎

‎"Hoy les digo: No dejen caer el ánimo", dijo netanyahu. Les guiaré en una batalla diaria contra este mal y peligroso gobierno de izquierdas, y lo derribaré. Y con la ayuda de Dios. esto sucederá más rápido de lo que piensas.‎

Ante los incesantes gritos de los partidarios de Netanyahu en el parlamento y que no dejaban hablar a Bennett, Lapid, que hablaría después de él, subió a la plataforma y dijo:

"Renuncio a mi discurso. Solo subí aquí en la plataforma porque quiero disculparme con mi madre Shula, de 86 años. Traerla a Jerusalén hoy no fue una tarea fácil, un desafio, pero cuando ella nació, Tel Aviv fue era una provincia con 30.000 habitantes y no había Parlamento. Quería mostrarle cómo se reemplaza un gobierno de manera democrática. Pensé que se podía vencer el odio y comportarse con espíritu de unidad y de manera digna. Quería que ella estuviera orgullosa de nuestra democracia. Me equivoqué."

Naftali Bennett por su parte previsiblemente el próximo primer ministro de Israel, hizo hoy un llamamiento a la reconciliación nacional en la sesión de ratificación del nuevo Gobierno en el Parlamento, en un ambiente de fuerte tensión y crispación.

"Es el momento de pasar el liderazgo de la nación y el Estado a la próxima generación", indicó Bennett, al tiempo que agradeció al todavía primer ministro Benjamin Netanyahu, sus doce años en ese puesto al servicio de Israel a pesar de las discrepancias entre ellos.