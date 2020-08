Diario Judío México - Un oficial condecorado de las Waffen-SS ha muerto a los 97 años en Nueva Zelanda. Durante su vida fue una figura controvertida que fue alabado por los medios locales como un «superviviente notable» de la Segunda Guerra Mundial y un «pionero» del esquí en su país de adopción.

Willi Huber nació en los Alpes austríacos en 1923, hijo de un granjero. A los 17 años, se ofreció como voluntario para servir en las Waffen-SS, en las que sirvió como ametralladorista y luego como artillero en tanques Panzer, incluso en la invasión rusa de 1941. Durante el transcurso de su servicio, recibió dos Cruces de Hierro, de primera y segunda clase por su papel en las campañas orientales.

Después de la guerra fue internado como prisionero político en un campo de prisioneros de guerra estadounidense, antes de mudarse a Nueva Zelanda en la década de 1950. Allí se casó y tuvo cuatro hijos. También ayudó a fundar el área de esquí del monte Hutt, pasando un invierno viviendo solo en una cabaña que construyó a 2000 metros mientras trazaba un mapa de las pistas de esquí y la ruta de la carretera de acceso antes de instalar la infraestructura.

Sin embargo, durante su vida pareció mostrar poco remordimiento por sus acciones bajo el dominio nazi.

Un informe de 2017 mostró a un Huber sonriente recordando la vez que conoció a Hitler, de 9 años. «¿Puedes imaginar?» reflexionó, riendo. “Hitler era muy inteligente. Sacó a Austria del basurero». Reflexionando sobre el estado económico de Austria después de la Primera Guerra Mundial, agregó que Hitler había «ofrecido una salida» para el pueblo austríaco.

Cuando fue interrogado por el conductor del programa sobre los campos de concentración, estuvo de acuerdo en que las SS «estaban equivocadas, pero eso es todo», y agregó: «¿Qué podíamos hacer?».

También dijo que él y sus compañeros no estaban al tanto de los campos, y le dijo al conductor: «Nosotros, como soldados, nunca tuvimos el menor indicio, tal vez el alto mando. Nunca se nos ocurrió lo que sucedía en Alemania o Polonia».

El programa causó controversia en ese momento por su interpretación acrítica y casi aduladora de Huber, que lo calificó como un «superviviente notable» de la guerra y se centró en su contribución a la escena del esquí de Nueva Zelanda. Un espectador comentó en la página de Facebook del programa: «Willie Huber una vez se dirigió a alguien que conozco y dijo: ‘Hitler realmente no era tan malo, sabes’. Este programa de Sunday News no desafió su afirmación de ‘no saber nada’, no fue de investigación y fue perjudicial. Me enferma. De hecho, vomité».

La pieza no fue el único retrato acrítico de Huber en los medios de Nueva Zelanda; en 2014 Stuff lo aclamó como un «héroe del corazón» por su papel en la creación del Área de Esquí del Monte Hutt.

No es el primer escándalo que vincula a Nueva Zelanda con los nazis, en 2013, la subasta de correas, prendedores, cascos y banderas nazis y militares alemanes de esa época de la Casa de Remates Hayward de Dunedin provocó la ira de los líderes de la comunidad judía local.

“La decisión de realizar esta subasta muestra una falta de buen gusto y sensibilidad para con quienes atravesaron esas atrocidades y sus familias y es una bofetada en la cara a la comunidad judía de Dunedin y Nueva Zelanda”, declaró Ben Isaacs, presidente de la filial local de la Unión de Estudiantes Judíos de Australasia, reportó el diario israelí The Jerusalem Post.

En cambio, Kevin Hayward, copropietario de Hayward, aseguró que no le preocupa que el evento atraiga a nacionalistas y supremacistas blancos porque los artículos son “demasiado caros”.

La venta de recuerdos nazis es legal en Nueva Zelanda y Australia.