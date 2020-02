Diario Judío México - Murió el legendario actor Kirk Douglas a los 103 años, confirmó su hijo Michael Douglas, también actor.

Douglas fue nominado a tres premios Primetime Emmy y a tres premios Oscar. Recibió un Premio de la Academia honorario.

Nació en Nueva York en 1916.

Es recordado por películas como Spatracus, Gunfight at the O.K. Corral, Lust for Life y 20,000 Leagues Under the Sea.

“Con gran tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años”, dijo Michael Douglas en un comunicado.

“Para el mundo era una leyenda, un actor de la época dorada del cine que vivió bien en sus años dorados, un humanitario cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía establecieron un estándar al que todos aspiramos. Pero para mí y mis hermanos Joel y Peter, él era simplemente papá, para Catherine, un maravilloso suegro, para sus nietos y bisnieto, su amoroso abuelo, y para su esposa Anne, un esposo maravilloso. La vida de Kirk fue bien vivida, y deja un legado en el cine que perdurará por las generaciones venideras, y una historia como un reconocido filántropo que trabajó para ayudar al público y traer la paz al planeta. Permítanme terminar con las palabras que le dije en su último cumpleaños y que siempre serán ciertas. Papá, te quiero mucho y estoy muy orgulloso de ser tu hijo”.