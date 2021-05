Un memorándum "viciado" sobre David Bedein ha sido distribuido por UNRWA durante los últimos siete años.

El ataque de la UNRWA a la credibilidad de Bedein acusa que el medio de comunicación Arutz Sheva se había retractado de los artículos de David, que él había distorsionado sus hallazgos sobre la UNRWA y que David había abrazado los elementos más extremos del kahanismo.

Este memo ha influido en parlamentarios, periodistas, universidades, agencias de noticias y sinagogas para cancelar las conexiones que tenían con David Bedein. Los medios de comunicación que pagaban honorarios a David Bedein desde que abrió su oficina de medios cortaron todos los vínculos con él.

Esta semana, David Bedein finalmente vio el infame memorándum de la UNRWA.

Cuando David estaba a punto de dar una conferencia en un Instituto de Estudios Judíos en Jerusalem, el memorando de la UNRWA, en formato PDF inalterable, llegó a los estudiantes de ese instituto, en sus teléfonos inteligentes, diez minutos antes de que comenzara la conferencia.

Ha llegado el momento de aclarar las cosas: Arutz Sheva nunca se ha retractado de ningún artículo de David Bedein, que la UNRWA ha distorsionado la cobertura de Bedein sobre la UNRWA y que Bedein no es discípulo de Meir Kahane.

Algunos testimonios

Declaración de Rochel Sylvetsky, Productor Senior,

No me he retractado de los informes y artículos sobre Arutz Sheva de David Bedein del Centro de Investigación de Políticas del Cercano Oriente.

Sin embargo, Chris Gunness, ex portavoz de UNRWA en Gaza, ha estado circulando un memorándum en el que ha escrito la siguiente representación falsa sobre mis escritos y David Bedein. En el memo, Gunness en realidad cita sus propias palabras incluidas en un artículo sobre Arutz Sheva y escribe que son las opiniones de Arutz Sheva. Esto es lo que escribió:

A pesar d elo dicho por Chris Gunnes, la organización, Arutz Sheva negó haber publicado una negación de un artículo de David Bedein hecho en su revista, en la que presumiblemente Bedein había hecho "afirmaciones asombrosamente ignorantes" y "acusaciones infundadas" contra UNRWA y que la retractación dice que "ninguna prueba ”había sido presentada por Bedein, quien afirmó que UNRWA estaba buscando imponer un "Cuarto Reich sobre los Judíos ”y que la“ razón de ser de UNRWA d'etre "implicó" un genocidio contra los Judíos ”. Segun Gunnes, la negación publicada en el sitio de Arutz Sheva describía el trabajo de Bedein como de mala calidad y "políticamente motivado".

Comentario de Rochel Sylvetsky:

Una mirada a los artículos sobre Arutz Sheva (enlaces a continuación) dejará en claro que la afirmación de retractación del informe de Bedein en 2011 es falsa. (El Sr. Gunness me llamó por teléfono en ese momento y me invitó a conocerlo durante el almuerzo y me negué categóricamente, ya que pensé que podría tomarse una foto como si estuviéramos teniendo una charla amistosa y publicarla).

En 2011:

https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/146418

En 2014:

https://www.israelnationalnews.com/Blogs/Message.aspx/6059

2. Respuesta del experto en educación del OOPS, Dr. Arnon Groiss

1. El OOPS cita muy parcialmente las “afirmaciones de Bedein”, omitiendo todos los puntos a los que no puede responder, siendo el principal de ellos el llamado a una lucha violenta por la liberación de Palestina, incluido el territorio de Israel anterior a 1967, en lugar de defender la paz y la cooperación. existencia con Israel.

2. Aún así, la UNRWA no intenta refutar ni siquiera esas "afirmaciones" que cita, lo que significa que todas son ciertas. En cambio, intenta mostrar que existe una actitud similar en los libros escolares israelíes después de haber confiado en un estudio de 2013 que demostró estar sesgado hasta el punto de que el Departamento de Estado, que lo financió, posteriormente se distanció de sus resultados. Yo personalmente critiqué ese "estudio" en un extenso artículo y hablé con representantes del Departamento de Estado antes de tomar su decisión.

3. Pero todo eso no es el punto. Incluso si los libros de texto israelíes fueran realmente similares a los palestinos, lo cual no es el caso (todos hablan de la necesidad de resolver el conflicto de manera pacífica, un elemento básico desatendido por el "estudio" de 2013) - UNRWA no es ni Israel ni la Autoridad Palestina y lo que podría estar permitido a estos dos lados del conflicto no lo es en el caso de UNRWA.

4. Una agencia de la ONU debe estar comprometida con la neutralidad en los conflictos regionales y no puede presentar a una de las partes tan ilegítima como lo hace la UNRWA con respecto a Israel. También debería estar obligado por las resoluciones de la ONU sobre la paz en el Medio Oriente y no utilizar libros que fomenten la Jihad y el martirio, como lo hace. Sobre todo, debe asumir la responsabilidad de los niños y jóvenes bajo su cuidado y no adoctrinarlos para que hagan la guerra contra sus vecinos en el espíritu de lo que se denomina "el derecho al retorno".

5. Es por eso que este tipo de “educación” de la UNRWA es peligrosa y debe detenerse.

Dr. Arnon Groiss

Mayo de 2021

LA ACUSACIÓN KAHANISTA

La "prueba" que menciona el memorando de la UNRWA con respecto a la acusación de que David Bedein había abrazado a los extremistas en los círculos kahanistas era que Bedein respaldaba el contenido informado del libro, Torat HaMelech, que supuestamente abogaba por el asesinato de no judíos durante una época de guerra.

La verdad es que David Bedein escribió una reseña de Torat HaMelech, para una importante agencia de noticias, que resultó ser un compendio de muchas opiniones, no un libro que aboga por la ejecución de gentiles en tiempos de guerra. Esta es esa revisión: https://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/10397

La realidad es que las notas, videos, distribucion, presentaciones y conferencias de Bedein estan afectandoa la UNRWA y su apoyo a los libros de texto difamatorios e inflamatorios y para contrarestar el exito de Bedein para llamar la atencion a este aspecto tratan de desacreditarlo con mentiras.

Bedein esta haciendo mella, la UNRWA va a tener que cambiar su actitud, la lucha continuará ya que la unica defensa de la UNRWA es la "desacreditación con mentrias de Bedein", mientras nosotros, a través de Jewishwebsite.com, diariojudio.com y la red de publicaciones de WORLDmediaNETWORKS seguiremos promoviendo las filmaciones de Bedein dentro de los campos de refugiados que claramente - y sin lugar a dudas- demuestran cómo el dinero del mundo se usa, no para beneficio de los refugiados sino para su educación hacia un futuro terrorista.

Si Usted quiere ser parte de la solución a este problema apoye las filmaciones de David dentro de los campos de refugiados de UNRWA y sus presentaciones ante los parlamentos britanico y americano y los gobiernos de Alemania, Francia, Canadá, etc. exigtiendo detengan sus donativos hasta que UNRWA cambie su actitud provocadora. Su donativo será utilizado para continuar filmando la realidad y evitar que UNRWA siga mintiendo con respecto a lo que se hace dentro de los campos

Si usted quiere apoyar la labor de David Bedin, oprima aquí