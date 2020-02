Diario Judío México - La reconocida actriz de descendencia israelí Natalie Portman generó revuelo en la ceremonia de entrega de los premios Oscar, celebrada este domingo en Los Ángeles. A través de su vestimenta, la ganadora del premio a la mejor actriz en 2011 por su interpretación del “Cisne negro” protestó por la ausencia de mujeres cineastas en las nominaciones. La directora Waad al-Kateab también llevó un vestido bordado para manifestarse por la falta de candidatas femeninas.

Portman, que se llevó el Oscar a la mejor actriz en 2011 por “Cisne negro”, dejó claro su sentimiento sobre la falta de nominaciones para mujeres cineastas al hacer que sus nombres fueran cosidos en la capa negra de Dior que llevaba sobre su vestido.

La capa negra de Dior que llevaba puesta Portman tenía bordados los nombres de las directoras Lorene Scafaria (“Hustlers”), Lulu Wang (“The Farewell”), Greta Gerwig (“Little Women”), Marielle Heller (“A Beautiful Day in the Neighborhood”), Melina Matsoukas (“Queen & Slim”), Alma Har’el (“Honey Boy”), Céline Sciamma (“Portrait of a Lady on Fire”) y Mati Diop (“Atlantics”).

“Quería reconocer a las mujeres que no fueron reconocidas por su increíble trabajo este año, a mi manera sutil”, dijo Portman a Los Angeles Times.

No es la primera vez que Portman deja claros sus sentimientos sobre la falta de diversidad en una ceremonia de premios. En 2018, cuando presentó el premio al mejor director en los Globos de Oro, se esforzó en mostrar su desdén por la falta de representación femenina en la lista, diciendo en su introducción “y aquí están los nominados totalmente masculinos”.

Waad al-Kateab, codirectora del documental “Para Sama”, que cuenta historias de pérdida, risas y supervivencia en Alepo, usó su vestido para los mensajes políticos en árabe. La prenda estaba bordada con un poema árabe que se traduce como “Nos atrevimos a soñar y no nos arrepentiremos de la dignidad”.