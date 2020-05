Diario Judío México - El domingo próximo- día hábil en Israel – Benjamín Netanyahu deberá presentarse en Jerusalén ante un tribunal compuesto por tres jueces. Le fue negada la solicitud de enviar a un abogado en su lugar a fin de escuchar los cargos por delitos que habría cometido en los años 2016-2018. Soborno y corrupción son dos de ellos.

Por su cargo como Primer Ministro, Netanyahu argumentó que su comparecencia implicará “altos costos” para el país, debido a la suma de guardaespaldas que constantemente le acompañan. Este argumento fue rechazado por unanimidad. Dos de los jueces designados por la Suprema Corte cuentan con amplia experiencia en la evaluación de presuntos delitos cometidos por figuras públicas. Uno de ellos sentenció en su momento un año de cárcel a un ex primer ministro – Ehud Olmert- cuando se comprobó sin lugar a dudas su torcido manejo de dinero público. Cabe recordar que también un ex presidente – Moshé Katzav – fue enviado a prisión en su momento por el intento de violar a una de sus secretarias. Delitos que la opinión pública israelí no perdona.

Todos los medios seguirán atentamente la comparecencia de Netanyahu ante el tribunal jerosolimitano. Ciertamente, como todos los ciudadanos en las presentes circunstancias en esta pública presentación deberá respetar las modalidades impuestas por la propagación del covid-19. Cabe anticipar que un amplio público atenderá con sentimientos encontrados a este actor y a su escenario.