Diario Judío México - Exactamente a 2 semanas para las elecciones y al parecer los líderes tratarán de sacar los últimos conejos de la galera para tratar de romper el posible y esperado nuevo empate en el resultado.

Por parte de Netanyahu, está presionando a las distintas autoridades para que consigan traer a Israel unos 400 nuevos inmigrantes de Etiopía (Falashmura) antes de las elecciones para que pueda fotografiarse con ellos y utilizarlos como un logro personal. Durante este último fin de semana, se realizaron distintas conversaciones para lograrlo aunque no resultaría nada fácil debido a los distintos pasos a cumplir que no resultan bien vistos para el público de Israel.

Los Falashmura deberán ser vacunados y revisados, debido a su actual situación y eso llevaría demasiado tiempo hacerlo por lo que se propuso traerlos, sacarles fotos con Netanyahu y después ponerlos en cuarentena para que sean vacunados. Esa idea afortunadamente fue hoy desechada , por la posible reacción muy negativa de la gente en Israel, que lo vería como una forma muy fea de racismo.

El ministerio de Salud decidió hoy, que ante la posibilidad de traerlos a vivir a Israel, no se realice ninguna cuarentena y sean vacunados en Etiopía misma para determinar después si hay alguien enfermo o no y ahí decidir cuando pueden llegar al país, combinando esto con el ministerio del Interior, de Inmigración y la Agencia Judía.

Desde la oficina de Netanyahu se comunicó que el primer ministro ordenó traer a Israel a los etíopes y el ministerio de Salud debe planear como hacerlo.

Benny Gantz, por su parte, después de entrevistarse para todo medio de comunicación local posible este fin de semana, planea ahora un blitz de entrevistas a los medios rusos para tratar de sacarle votos a Avigdor Liberman.

Los líderes religiosos y de derecha, entre ellos Aryeh Deri, Yaakov Litzman y Naftali Bennett, mandaron ayer una carta a la oficina del primer ministro donde le afirman que apoyarán solamente a Netanyahu. “En los últimos días hay rumores en los distintos medios donde se afirma que el partido Azul y Blanco formará gobierno con nuestro apoyo. Esos rumores son totalmente falsos”, dijeron en la carta. “Queremos aclarar que no formaremos parte de ningún gobierno que no sea el formado por el Likud y el que lo lidera, Benjamin Netanyahu. No negociaremos con nadie por separado”, finalizaron.

Netanyahu respondió a la carta diciendo que el compromiso de la derecha es el último eslabón contra la mentira de Gantz. “Está claro que Gantz no podrá formar gobierno sin el apoyo de Ahmed Tibi y la Lista árabe unida”, dijo Netanyahu.