Diario Judío México - Benjamín Netanyahu mantuvo contacto directo en la oficina del primer ministro en Jerusalén con el representante especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook.

Netanyahu le dio la bienvenida a Brian Hook, y en conferencia de prensa se refirió a la actualidad del coronavirus, la relación del gobierno de Donald Trump con el Estado de Israel, la amenaza de Irán, y mucho más.

“Tenemos serios problemas para discutir. Son tan serios que ni siquiera pueden esperar a COVID-19 y agradezco su visita a Israel hoy”, indicó Netanyahu.

“Usted ha sido el hombre clave para la campaña del presidente Trump de máxima presión sobre Irán. Esta campaña se basa en un principio simple, que si Irán quiere ser tratado como un país normal, debe comportarse como un país normal. Pero no lo hace”.

“Deliberadamente engaña a la comunidad internacional. Miente todo el tiempo. Se basa en promesas y compromisos solemnes que asumió ante la comunidad internacional. Continúa su programa secreto para desarrollar armas nucleares. Continúa su programa secreto para desarrollar los medios para entregar armas nucleares”, apuntó Netanyahu sobre la amenaza de Irán.

“Irán niega el acceso a los inspectores del OIEA a sitios importantes, algunos de los cuales hemos descubierto a través de nuestra propia actividad. Continúa su agresión desenfrenada en todo el Medio Oriente y más allá. Arma, entrena, financia y despacha terroristas.

Irán está haciendo todo eso y la mayoría de la comunidad internacional no está haciendo nada frente a eso. Y peor que nada, muchos países se confabulan en esta agresión. Así que quiero agradecer al presidente Trump. Expresamos nuestro agradecimiento por lo que él y su administración están haciendo.

Irán trató de intimidar a Estados Unidos para que no tome medidas contra la agresión iraní. Quería aplicar presiones suficientes para que Estados Unidos retrocediera de esta campaña de máxima presión.

Los Guardias Revolucionarios iraníes, liderados por el architerrorista Qassem Soleimani, lanzaron una guerra de poder contra las fuerzas y aliados de los Estados Unidos en la región y puedo decir que el plan fracasó. Fracasó porque Estados Unidos se negó a ser intimidado, y de hecho, tomaste decisiones importantes y valientes para eliminar a Soleimani. Y al eliminar a ese architerrorista, dibujaste una línea clara en la arena. Una línea estaba grabada en hechos, no en palabras. Y creo que esos hechos hablan en voz alta todo el tiempo a todos en esta región.

Ahora, sin la determinación de usar la fuerza militar contra aquellos que planean atacarte, el peligro simplemente aumenta cada vez más. Esta es una política de Brian que también hemos adoptado.

Estamos absolutamente resueltos a evitar que Irán se atrinchere militarmente en nuestras inmediaciones. Tomamos medidas militares reiteradas y contundentes contra Irán y sus representantes en Siria y en otros lugares si es necesario. Y les digo a los ayatolás en Teherán que Israel continuará tomando las medidas necesarias para evitar que creen otro frente terrorista y militar contra Israel en Siria. Y le digo a Bashar al-Assad, estás arriesgando el futuro de tu país y tu régimen. Israel no permitirá que Irán establezca una presencia militar en Siria.

Brian, en respuesta a las reiteradas provocaciones y violaciones iraníes, has tomado medidas importantes y creo que es hora de implementar ahora las sanciones por retroceso. No creo que podamos darnos el lujo de esperar. No debemos esperar a que Irán comience a lanzar armas nucleares porque cuando eso suceda, será demasiado tarde para las sanciones.

Entonces mi posición permanece clara. Haremos lo que sea necesario para evitar que Irán desarrolle armas nucleares. Sé que esa es tu posición también. Esto es parte de la gran asociación y alianza entre nuestros dos países.

Nuevamente quiero agradecerles por su amistad, por su resistencia a la agresión y por su patrocinio a nuestra alianza “.