Diario Judío México - Netta Barzilai aparece en la nueva película de Netflix, “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga” protagonizada por Will Ferrell y Rachel McAdams, que se estrenó el 26 de junio.

Barzilai, quien ganó el Festival de Eurovisión 2018 con su canción “Toy”, aparece con varios ex ganadores del concurso, incluida Conchita Wurst de Austria, en una escena donde los concursantes de ficción asisten a una fiesta y cantan canciones alegres.

En la escena, Barzilai sale de una limusina gritando “Tonight’s Gonna Be a Good Night” de Black Eyed Peas, rodeada de bailarines y unos momentos después se para al lado de Ferrell mientras ambos cantan.

La película, dirigida por David Dobkin, intenta presentar a los espectadores estadounidenses el salvaje e indignante mundo de Eurovisión, que es tan querido por cientos de millones de fanáticos en todo el mundo, pero es casi desconocido en los Estados Unidos.

Ferrell y McAdams interpretan a un aspirante a dúo de canciones, de un pequeño pueblo de Islandia.