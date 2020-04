Diario Judío México - Estas son algunas noticias y avances de TAU:

1. La Universidad de Tel Aviv ha construido un laboratorio de emergencia de pruebas de COVID-19, que permitirá a Israel realizar 2,000 pruebas adicionales por día. La nueva instalación nació prácticamente de la noche a la mañana, contando con los esfuerzos de investigadores interdisciplinarios de TAU, estudiantes de posgrado y personal administrativo de la Facultades de Medicina Sackler y de Ciencias de la Vida George S. Wise: https://english.tau.ac.il/news/covid19-new-lab

2. El presidente de TAU, profesor Ariel Porat, estableció un grupo de trabajo con otras universidades del país y el Mossad, con la finalidad de formular la estrategia de salida del Coronavirus de Israel: https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-academics-propose-to-kick-off-return-to-work-now-divided-by-risk-rating-1.8750543

3. El profesor Jonathan Gershoni, de la Universidad de Tel Aviv recibió una patente de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos para un nuevo diseño de vacuna contra el coronavirus: https://english.tau.ac.il/news/covid19-Jonathan-Gershoni

4. El Prof. Daniel Offen, investigador en Neurociencia y tecnología de Exosomas en la Universidad de Tel Aviv, y su equipo de científicos especializados participarán en un Acuerdo de Investigación con InnoCan para desarrollar un tratamiento COVID19 de vanguardia que combina las propiedades antiinflamatorias del CBD (del cannabis) con la terapia con células madre: https://english.tau.ac.il/news/covid19-exosomes-loaded-CBD

5. En estos momentos hay una gran cantidad de estudiantes voluntarios de la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias de la Vida, algunos de los cuales realizan pruebas de coronavirus y otros que apoyan a los equipos médicos en el Hospital del Centro Médico Tel Aviv-Sourasky (Ichilov).

6. Se están realizando importantes estudios en el campus para proteger al personal médico contra el coronavirus y el desarrollo de medidas respiratorias. En general, los miembros de nuestra universidad, participan en no menos de 120 estudios de coronavirus. La Universidad también se dedica a buscar recursos para apoyar estos estudios, y tenemos la intención de emprender una campaña de recaudación de fondos para establecer un centro multidisciplinario de investigación de epidemias. De hecho, no hay garantía de que lo que el mundo está experimentando en estos días no se repita en el futuro, y debemos estar preparados para ello.