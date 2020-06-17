Diario Judío México - Verter fun der Vokh – Crucigramas
across (in crossword): האָריזאָנטאַ֜ל
[HORIZONTÁL]
acrostic: דער אַקראָסטי֜ך, ־ן
[DER AKROSTÍKh, -N]
anagram: די אַנאַגראַ֜ם, ־ען
[DI ANAGRÁM, -EN]
checked letter: דער קאָנטראָלי֜רטער אות, ־יות
[DER KONTROLÍRTER OS, ÓYSYES]
cipher: דער שי֜פֿער, ־ס
[DER ShÍFER, -S]
clue: דער שליסל, ־ען
[DER ShLISL, -EN]
code: דער קאָד, ־ן
[DER KOD, -N]
crossword: דאָס קע֜סטל־רע֜טעניש, ־ן
[DOS KÉSTL-RÉTENISh, -N]
cryptogram: די קריפּטאָגראַ֜ם, ־ען
[DI KRIPTOGRÁM, -EN]
down (in crossword): ווערטיקאַ֜ל
[VERTIKÁL]
entry: דער איינס, ־ן
[DER EYNS, -N]
grid: דאָס געפֿלע֜כט
[DOS GEFLÉKhT]
homophone: דער האָמאָפֿאָ֜ן, ־ען
[DER HOMOFÓN, -EN]
indexing: דאָס אינדעקסי֜רן
[DOS INDEKSÍRN]
jigsaw: דאָס בי֜לד־רע֜טעניש, ־ן
[DOS BÍLD-RÉTENISh, -N]
logic puzzle: דאָס לאָ֜גיק־רע֜טעניש, ־ן
[DOS LÓGIK-RÉTENISh, -N]
maze: דער לאַבירי֜נט, ־ן
[DER LABIRÍNT, -N]
metapuzzle: דאָס מעטאַרע֜טעניש, ־ן
[DOS METARÉTENISh, -N]
ordering: דאָס אויססדרן
[DOS ÓYSSÉYDERN/ÓYSSÁDERN]
puzzle hunt: דאָס רע֜טעניש־געיע֜ג, ־ן
[DOS RÉTENISh-GEYÉG, -N]
reversal: דער אי֜בערקער, ־ן
[DER ÍBERKER, -N]
riddle: דאָס רע֜טעניש, ־ן
[DOS RÉTENISh, -N]
solution: דער פֿאַרע֜נטפֿער, ־ס; די ליי֜זונג, ־ען
[DER FARÉNTFER, -S; DI LÉYZUNG, -EN]
solve: פֿאַרע֜נטפֿערן; לייזן
[FARÉNTFERN; LEYZN]
spoonerism: דער ספּונערי֜זם, ־ען
[DER SPUNERÍZM, -EN]
theme: די טע֜מע, ־ס
[DI TÉME, -S]
trivia: די טרי֜וויע
[DI TRÍVYE]
word puzzle: דאָס וואָ֜רט־רע֜טעניש, ־ן
[DOS VÓRT-RÉTENISh, -N]