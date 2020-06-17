Diario Judío México - Verter fun der Vokh – Crucigramas

across (in crossword): האָריזאָנטאַ֜ל
[HORIZONTÁL]

acrostic: דער אַקראָסטי֜ך, ־ן
[DER AKROSTÍKh, -N]

anagram: די אַנאַגראַ֜ם, ־ען
[DI ANAGRÁM, -EN]

checked letter: דער קאָנטראָלי֜רטער אות, ־יות
[DER KONTROLÍRTER OS, ÓYSYES]

cipher: דער שי֜פֿער, ־ס
[DER ShÍFER, -S]

clue: דער שליסל, ־ען
[DER ShLISL, -EN]

code: דער קאָד, ־ן
[DER KOD, -N]

crossword: דאָס קע֜סטל־רע֜טעניש, ־ן
[DOS KÉSTL-RÉTENISh, -N]

cryptogram: די קריפּטאָגראַ֜ם, ־ען
[DI KRIPTOGRÁM, -EN]

down (in crossword): ווערטיקאַ֜ל
[VERTIKÁL]

entry: דער איינס, ־ן
[DER EYNS, -N]

grid: דאָס געפֿלע֜כט
[DOS GEFLÉKhT]

homophone: דער האָמאָפֿאָ֜ן, ־ען
[DER HOMOFÓN, -EN]

indexing: דאָס אינדעקסי֜רן
[DOS INDEKSÍRN]

jigsaw: דאָס בי֜לד־רע֜טעניש, ־ן
[DOS BÍLD-RÉTENISh, -N]

logic puzzle: דאָס לאָ֜גיק־רע֜טעניש, ־ן
[DOS LÓGIK-RÉTENISh, -N]

maze: דער לאַבירי֜נט, ־ן
[DER LABIRÍNT, -N]

metapuzzle: דאָס מעטאַרע֜טעניש, ־ן
[DOS METARÉTENISh, -N]

ordering: דאָס אויססדרן
[DOS ÓYSSÉYDERN/ÓYSSÁDERN]

puzzle hunt: דאָס רע֜טעניש־געיע֜ג, ־ן
[DOS RÉTENISh-GEYÉG, -N]

reversal: דער אי֜בערקער, ־ן
[DER ÍBERKER, -N]

riddle: דאָס רע֜טעניש, ־ן
[DOS RÉTENISh, -N]

solution: דער פֿאַרע֜נטפֿער, ־ס; די ליי֜זונג, ־ען
[DER FARÉNTFER, -S; DI LÉYZUNG, -EN]

solve: פֿאַרע֜נטפֿערן; לייזן
[FARÉNTFERN; LEYZN]

spoonerism: דער ספּונערי֜זם, ־ען
[DER SPUNERÍZM, -EN]

theme: די טע֜מע, ־ס
[DI TÉME, -S]

trivia: די טרי֜וויע
[DI TRÍVYE]

word puzzle: דאָס וואָ֜רט־רע֜טעניש, ־ן
[DOS VÓRT-RÉTENISh, -N]

FuenteThe League for Yiddish
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