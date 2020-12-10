Diario Judío México - applesauce: דער ע֜פּל־קאָמפּאָ֜ט; דער ע֜פּל־צי֜מעס
[DER ÉPL-KOMPÓT; DER ÉPL-TSÍMES]

candle: דאָס ליכטל, ־עך
[DOS LIKhTL, -EKh]

dreydl: דאָס דריידל, ־עך
[DOS DREYDL, -EKh]

fry: אָ֜פּ)פּרע֜גלען)
[(ÓP)PRÉGLEN]

frying pan: דאָס פֿענדל, ־עך; די פּאַטע֜לניע, ־ס; די סקאָ֜װראָדע ‹סקאָ֜װערדע›, ־ס
[DOS FENDL, -EKh; DI PATÉLNYE, -S; DI SKÓVRODE <SKÓVERDE>, -S]

Hanukkah: דער) חנוכּה)
[(DER) KhÁNIKE/KhÁNUKE]

Hanukkah gelt: דאָס חנוכּה־געלט
[DOS KhÁNIKE-GELT]

Happy Hanukkah!: אַ פֿריי֜לעכן חנוכּה!
[A FRÉYLEKhN KhÁNIKE!]

jelly doughnut/sufganiyah: די פּאָ֜נטשקע, ־ס
[DI PÓNTShKE, -S]

Judas Maccabeus: יהודה המכּבי
[YEHÚDE HAMAKÁBI]

light the candles: אָ֜נ)צינדן די חנוכּה־ליכט)
[(ÓN)TSINDN DI KhÁNIKE-LIKhT]

The Maccabees: די מכּבײער
[DI MAKABÉYER]

menorah: די (חנוכּה־)מנורה, ־ות; דער חנוכּה־לאָמפּ, ־ן
[DI (KhÁNIKE-)MENÓYRE, -S; DER KhÁNIKE-LOMP, -N]

miracle: דער נס, נסים
[DER NES, NÍSIM]

oil: דער בוימל, ־ען; דער אייל, ־ן
[DER BOYML, -EN; DER EYL, -N]

play dreydl: שפּילן אין דריידל
[ShPILN IN DREYDL]

potato pancake: די לאַ֜טקע, ־ס
[DI LÁTKE, -S]

shamash: דער שמשׂ, ־ים
[ShÁMES, ShAMÓSIM]

sour cream: די סמע֜טענע
[DI SMÉTENE]

The whole family lit the Hanukkah candles together.
.די גאַ֜נצע משפּחה האָט אין איי֜נעם געצו֜נדן די חנוכּה־לי֜כט
[DI GÁNTSE MIShPÓKhE HOT IN ÉYNEM GETSÚNDN DI KhÁNIKE-LIKhT.]

I always lose when we play dreydl!
!תּמיד פֿאַרשפּי֜ל איך ווען מיר שפּילן אין דריידל
[TÓMED FARShPÍL IKh VEN MIR ShPILN IN DREYDL!]

The cruet of oil burned eight days long.
.דאָס קריגל בוימל האָט געברע֜נט גאַ֜נצע אַכט טעג
[DOS KRIGL BOYML HOT GEBRÉNT GÁNTSE AKhT TEG.]

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