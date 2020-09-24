Diario Judío México - equal protection clause: דער פּאַראַגראַ֜ף ‹פּונקט› וועגן גלײַכן שיץ
[DER PARAGRÁF <PUNKT> VEGN GLAYKhN ShITS]
equal rights: (גלײַ֜כע רעכט; די גלײַ֜ך־באַרע֜כטיקונג (ל״י
[GLÁYKhE REKhT; DI GLÁYKh-BARÉKhTIKUNG (sg.)]
have equal rights: האָבן גלײַ֜כע רעכט; זײַן גלײַ֜ך־באַרע֜כטיקט
[HOBN GLÁYKhE REKhT; ZAYN GLÁYKh-BARÉKhTIKT]
fourteenth amendment: דער פֿע֜רצעטער <פֿע֜רצנטער> אַמע֜נדמענט; די פֿע֜רצעטע
פֿע֜רצנטע> אוי֜סבעסערונג>
[DER FÉRTSETER <FÉRTSNTER> AMÉNDMENT; [DI FÉRTSETE <FÉRTSNTE> ÓYSBESERUNG]
gender equality: די/דאָס גלײַ֜כקייט צווישן מי֜נים; די/דאָס גלײַ֜כקייט צווישן מאַן און פֿרוי
[DI/DOS GLÁYKhKEYT TSVIShN MÍNIM; DI/DOS GLÁYKhKEYT TSVIShN MAN UN FROY]
lasting legacy: די בלײַ֜ביקע <געדױ֜ערדיקע> ירושה, ־ות
[DI BLÁYBIKE <GEDÓYERDIKE> YERÚShE, -S]
law clerk: דעם רי֜כטערס געהי֜לף, ־ן
[DEM RÍKhTERS GEHÍLF, -N]
lie in state: ליגן אױ֜סגעשטעלט פֿאַר אַ֜לעמען
[LIGN ÓYSGEShTELT FAR ÁLEMEN]
May she rest in peace:
זכרונה לבֿרכה; זאָל די ערד איר גרי֜נג זײַן; זאָל זי האָבן אַ לי֜כטיקן גן־עדן
[ZIKhRÓYNE LIVRÓKhE: ZOL DI ÉRD IR GRÍNG ZAYN: ZOL ZI HOBN A LÍKhTIKN GANÉYDN]
notorious: פֿאַרנאַ֜נט; נאָטאָ֜ריש; באַרי֜מט
[FARNÁNT; NOTÁRISh; BARÍMT]
opera lover: דער לי֜בהאָבער פֿון אָ֜פּערע
[DER LÍBHOBER FUN ÓPERE]
pay one’s respects to: אָ֜פּגעבן (+ דאַט׳) דעם לעצטן כּבֿוד
[ÓPGEBN (+ dat’) DEM LETSTN KÓVED]
Supreme court justice: דער רי֜כטער פֿון העכסטן גערי֜כט
[DER RÍKhTER FUN HEKhSTN GERÍKhT]
Supreme Court: דאָס הע֜כסטע גערי֜כט
[DOS HÉKhSTE GERÍKhT]
“In every good marriage, it helps sometimes to be a little deaf.”
סע לוינט זיך אין יעדן גוטן זיווג־לעבן זײַן אַ קאַ֜פּעלע טויב
[SE LOYNT ZIKh IN YEDN GUTN ZÍVEG-LEBN ZAYN A KÁPELE TOYB]