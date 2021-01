Tu BiShvat: דער חמישה־עשׂר(־בשבֿט); דער ט״ו בשבֿט

[DER KhAMIShÓSER(-BIShVÁT); DER TUBIShVÁT]

New year of the trees: דאָס נײַ֜יאָר פֿון די ביי֜מער; דער ראש־השנה־לאילנות‎

[DOS NÁYYOR FUN DI BÉYMER; DER ROShEShÓNE-LEYLÓNES]

seven species: זיבן מי֜נים

[ZIBN MÍNIM]

wheat: דער ווייץ

[DER VEYTS]

barley: (דער גערשט, ־ן; פּע֜רלגרויפּן (ל״ר

[DER GERShT, -N; PÉRLGROYPN, (pl.)]

grape: די (ווײַ֜נ)טרויב, ־ן; דאָס טרײַ֜בעלע, ־ך

[DI (VÁYN)TROYB, -N; DOS TRÁYBELE, -Kh]

fig: די פֿײַג, ־ן

[DI FAYG, -N]

pomegranate: דער מי֜לגרוים, ־ען

[DER MÍLGROYM, -EN]

olive: די מאַסלי֜נע, ־ס; דער איי֜לבערט, ־ן; דער אָלי֜וו, ־ן

[DI MASLÍNE, -S; DER ÉYLBERT, -N; DER OLÍV, -N]

date: דער/די טייטל, ־ען

[DER/DI TEYTL, -EN]

carob: דער באָ֜קסער, ־ן

[DER BÓKSER, -N]

plant a tree: פֿאַרפֿלאַ֜נצן <פֿאַרזע֜צן> אַ ביי֜מעלע

[FARFLÁNTSN <FARZÉTSN> A BÉYMELE]

rainy season: די רע֜גנצײַט

[DI RÉGNTSAYT]

planting season: דער פֿאַרזיי֜־סעזאָ֜ן, ־ען

[DER FARZÉY-SEZÓN, -EN]