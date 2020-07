Diario Judío México - La Academia de la Televisión de Estados Unidos anunció hoy desde Los Angeles sus candidatos para la 72° edición de los Emmy, cuya gala de entrega está programada para el 20 de septiembre en un formato diferente a años anteriores por la pandemia del coronavirus.

Los anuncios los realizaron hoy la comediante Leslie Jones de “Saturday Night Live”, junto a Laverne Cox, Josh Gad y Tatiana Maslany. Una vez más, el anfitrión será Jimmy Kimmel, que esta vez tendrá la difícil tarea de realizar su tarea en un formato diferente. “No sé dónde, cómo o incluso por qué haremos esto, pero lo haremos y lo presentaré”, bromeó el presentador.

Este año los premios de televisión adquieren mayor relevancia, teniendo en cuenta el alto consumo de productos en la pantalla chica en una de las peores temporadas para el cine, como consecuencia del confinamiento. Ya sin Game of Thrones, que se despidió el año pasado con el récord de contar con más premios en la historia, 59 en ocho temporadas, la pregunta este año es quién la sucederá en el trono.

Unorthodox (Poco Ortodoxa), la miniserie de la que todo el mundo ha hablado y se ha posicionado entre las producciones más vistas de Netflix recibió dos nominaciones para los Premios Emmy de este 2020. La joven actriz israelí Shira Haas fue nominada en la categoría “Mejor actriz en una miniserie o película para televisión”, mientras que la propia producción recibió una nominación en la categoría de “Mejor miniserie”, junto con Little fires everywhere, Mrs. America, Unbelievable y Watchmen.

Lo que ha causado ternura total en las redes sociales es ver a Shira Haas y Amit Rahav, quienes interpretan a Esty y ​Yanky Saphiro respectivamente, emocionados y gritando como locos al ver que su arduo trabajo ha sido valorado por la Academia de Televisión de Estados Unidos. Su reacción, que fue grabada y compartida en sus cuentas personales, se llevó todos los aplausos.

Unorthodox se basa en la autobiografía de Deborah Feldman llamada ‘Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots’ (Poco Ortodoxa: el escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas), que cuenta cómo fue crecer en el seno de una comunidad judía ultra ortodoxa en el barrio de Williamsburg, en Nueva York, para luego abandonarla y comenzar de nuevo en otro lugar, rompiendo las estrictas reglas que rigen a dicho pueblo. Fue co-producida por las compañías Real Film Berlin y Studio Airlift, distribuida por Netflix, producida por Alexa Karolinski, escrita por Anna Winger, Alexa Karolinski y Daniel Hendler, dirigida por Maria Schrader y filmada en Berlín.

Mirá la lista completa:

Mejor actriz de comedia

Tracee Ellis Ross, “Black-ish”

Christina Applegate, “Dead to Me”

Linda Cardellini, “Dead to Me”

Issa Rae, “Insecure”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

Mejor actor de comedia

Anthony Anderson, “Black-ish”

Don Cheadle, “Black Monday”

Ted Danson, “The Good Place”

Michael Douglas, “The Kominsky Method”

Eugene Levy, “Schitt’s Creek”

Ramy Youssef, “Ramy”

Mejor actor de reparto en comedia

Mahershala Ali, “Ramy”

Alan Arkin, “The Kominsky Method”

Andre Braugher, “Brooklyn Nine-Nine”

Sterling K. Brown, “The Marvelous Mrs. Maisel”

William Jackson Harper, “The Good Place”

Dan Levy, “Schitt’s Creek”

Tony Shalhoub, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Kenan Thompson, “Saturday Night Live”

Mejor actriz de reparto en comedia

Betty Gilpin, “GLOW”

D’Arcy Carden, “The Good Place”

Yvonne Orji, “Insecure”

Alex Borstein, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Marin Hinkle, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Kate McKinnon, “Saturday Night Live”

Annie Murphy, “Schitt’s Creek”

Cecily Strong, “Saturday Night Live”

Mejor comedia

“Curb Your Enthusiasm”

“Dead to Me”

“The Good Place”

“Insecure”

“The Kominsky Method”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“Schitt’s Creek”

“What We Do in the Shadows”

Mejor actor en drama

Brian Cox, “Succession”

Jeremy Strong, “Succession”

Jason Bateman, “Ozark”

Billy Porter, “Pose”

Sterling K. Brown, “This is Us”

Steve Carell, “The Morning Show”

Mejor actriz en drama

Jodie Comer, “Killing Eve”

Jennifer Aniston, “The Morning Show”

Laura Linney, “Ozark”

Sandra Oh, “Killing Eve”

Olivia Colman, “The Crown”

Zendaya, “Euphoria”

Mejor actor de reparto en drama

Nicholas Braun, “Succession”

Giancarlo Esposito, “Better Call Saul”

Bradley Whitford, “The Handmaid’s Tale”

Kieran Culkin, “Succession”

Mark Duplass, “The Morning Show”

Matthew Macfadyen, “Succession”

Jeffrey Wright, Westworld”

Mejor actriz de reparto en drama

Laura Dern, “Big Little Lies”

Meryl Streep, “Big Little Lies”

Helena Bonham Carter, “The Crown”

Fiona Shaw, “Killing Eve”

Samira Wiley, “The Handmaid’s Tale”

Julia Garner, “Ozark”

Sarah Snook, “Succession”

Thandie Newton, “Westworld”

Mejor serie dramática

“Better Call Saul”

“The Crown”

“The Handmaid’s Tale”

“Killing Eve”

“The Mandalorian”

“Ozark”

“Succession”

“Stranger Things”

Mejor actor, serie limitada o película de TV

Jeremy Irons, “Watchmen”

Hugh Jackman, “Bad Education”

Paul Mescal, “Normal People”

Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True”

Jeremy Pope, “Hollywood”

Mejor actriz, serie limitada o película de TV

Cate Blanchett, “Mrs. America”

Shira Haas, “Unorthodox”

Regina King, “Watchmen”

Kerry Washington, “Little Fires Everywhere”

Octavia Spencer, “Self Made”

Mejor actriz de reparto, serie limitada o película de TV

Uzo Aduba, “Mrs. America”

Holland Taylor, “Hollywood”

Toni Collette, “Unbelievable”

Margo Martindale, “Mrs. America”

Jean Smart, “Watchmen”

Tracey Ullman, “Mrs. America”

Mejor actor de reparto, serie limitada o película de TV

Yahya Abdul-Mateen II, “Watchmen”

Jovan Adepo, “Watchmen”

Tituss Burgess, “Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend ”

Louis Gossett Jr. “Watchmen”

Dylan McDermott, “Hollywood”

Jim Parsons, “Hollywood”

Mejor serie limitada

“Little Fires Everywhere”

“Mrs. America”

“Unbelievable”

“Unorthodox”

“Watchmen”

Mejor Película de TV

“American Son”

“Bad Education”

“Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones”

“El Camino: A Breaking Bad Movie”

“Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend”

Mejor programa de animación

“Big Mouth”

“Bob’s Burgers”

“BoJack Horseman”

“Rick and Morty”

“The Simpsons”

Mejor Serie de Competición

*“The Masked Singer”

“Nailed It!”

“RuPaul’s Drag Race”

“Top Chef”

“The Voice”

Mejor serie de variedades

“The Daily Show With Trevor Noah”

“Full Frontal With Samantha Bee”

“Jimmy Kimmel Live!”

“Last Week Tonight With John Oliver”

“The Late Show With Stephen Colbert”

Mejor anfitrión, Reality o Competición

Nicole Byer, “Nailed It!”

Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner, Daymond John, Robert Herjavec, Kevin O’Leary, “Shark Tank”

RuPaul, “RuPaul’s Drag Race”

Amy Poehler and Nick Offerman, “Making It”

Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski and Jonathan Van Ness, “Queer Eye”

Padma Lakshmi and Tom Colicchio, “Top Chef”

Mejor Reality (estructurada)

”Antiques Roadshow”

”Love Is Blind”

”Queer Eye”

”Shark Tank”

”A Very Brady Renovation”

Mejor Reality (no estructurada)

”Amy Schumer Learns To Cook”

”Cheer”

Kevin Hart: Don’t F - - k This Up”

RuPaul’s Drag Race: Untucked”

”We’re Here”

Mejor serie documental o de no ficción

”American Masters”

”Hillary”

”The Last Dance”

”Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”