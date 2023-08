Ponen el alto el nombre de México gracias a la comunidad judía, a cónsul honorario, a Martha Higareda y Karla Souza

Descubre la fórmula secreta del éxito de Diego Balleza y el papel clave de la comunidad judía en su camino hacia la cima para poner en alto el nombre de México”.

Y Curiosamente, ¿Qué tiene que ver ONLY FANS con esto?

y la ¿Bnai Brith?

El clavadista mexicano Diego Balleza reveló que pudo competir en Japón,, Berlín y en otras competencias internacionales, asi como probablemente en las próximas olimpiadas y ganar medallas poniendo en alto el nombre de México gracias a la comunidad judía, al apoyo del Cónsul Honorario de Bulgaria y como menciona en otras entreevistas, de las actrices Martha Higareda y Karla Souza

En una entrevista exclusiva con DiarioJudio Balleza conto como shan sido sus aspiraciones y sus logros en esta trepidante carrera y como la comunidad judía en México fue fundamental para ellos.

En la entrevista Diego tambien agradeció a Dan T quien desempeñó un papel vital y por supuesto “A la comunidad judía aquí en México, comentando que esta super agradecido ya que fue asi como se pagarón todos los viajes, tanto para competir como para entrenar

En la entrevista Diego relato sus aspiraciones, sus retos , dio consejos de como ha superado la adversidad y cual es su famosa y antes secreta técnica para alcanzar el éxito

Por supuesto hablo de su canal de Only Fans y como ve esa oportunidad para cualquier persona que desee estar ahi presente

a Cuántos lugares tiene para el mundial o sea por decías que solo van los ocho las ocho mejores parejas México ya tiene un lugar asegurado Cómo asegura México ser uno de esos ocho países que están ahí Pues mira México tiene oportunidad para tener creo que dos cuatro seis ocho nueve diez tiene oportunidad de tener doce plazas olímpicas para clavados de las demás disciplinas desconozco pero Elclavado son dos plazas entonces aquí en el Campeonato del mundo se pueden ganar Las dos plazas olímpicas si no se ganan las dos se ganan diez nueve el siguiente año se pueden ganar en el mundial que es como lo podremos llevar el repechaje en donde se buscan las últimas plazas olímpicas que México siempre y este puede llevar a todas las a toda la delegación completa Precisamente en Tokio fuimos delegación completa Y pues ahora sí que unas que complementando las doce plazas olímpicas se hace el selectivo mexicano Oye qué es lo másdifícil de representar a México en eso o sea en juegos olímpicos todo representará cualquier país pero en tu caso México porque no te puedo preguntar a representar a otro Pero qué es lo más difícil Qué se siente digo a mí me ha tocado estar en diferentes competencias no en los mismos niveles digo querían en la olimpiada para futsal pero no hay futsal entonces No podemos

No hay ninguna felicidad hay mucha porque pues ya llegas a los Juegos Olímpicos yaeres parte de esa pequeña de pequeño porcentaje que es deportista olímpico entonces pues el saber que ya estás allá es disfrutarlo independientemente del resultado que llegue Que obviamente Todos queremos la medalla es disfrutar el momento disfrutar la la el evento la fiesta porque pues lo que queda son los recuerdos está nada más en los recuerdos de uno dejas un eco en la eternidad y pues disfrutarlo Oye este sería tu consejo o sea tú qué le dirías a alguien que va a competir hay muchos que son muy buenos buenísimos maravillosos en muchasdisciplinas en muchas cosas llegan a las competencias que es como llegar a un examen y te va de la patada es el típico que llegabas al examen del maestro Y sabías que si te iba mal reprobabas entonces te bloqueabas y todo cómo cómo manejas tú la presión Diego cómo la acabas de decir hay ahí que tienes que divertirte Pero a poco te avientas Y ya y ya me estoy divirtiendo y con eso no cómo manejas esa presión No pues sí tenemos un grupo disciplinario en donde Pues bien integrado el entrenador Obviamente el fisio el doctor elpsicólogo el la próloga y todos hacen un una tarea exclusiva para el deportista para que esté Pues en las condiciones Claro que al final el día uno mismo es el que tiene que encontrar su estrategia mental para poder competir en este caso clavados que el 99% es mental en una competencia y y pues yo creo que la extrema experiencia y las mismas derrotas es lo que te hace mejorar aprender para que pues sepas qué hacer las siguientes competencias Oye me gustó eso que dijiste hay que aprender de las derrotas hay gente que se truena con unaderrota dejen que la aprende que es una derrota en clavados no estar entre los primeros cinco a ver se ha aventado un clavado y de repente decir cae casi de espaldas bueno no les pasa a ustedes de panzazo entre esa que mucha agua me falta un puntito para que es una derrota enclavados Y cómo que te deja pues La derrota simplemente es perder o sea el saber que no sé si tienes que pasar entre los primeros doce a la final y quedas en Trece pues Ya perdiste o en la final quedas en doce pues ya quedas el último lugar

Oye si queda Tengo cuatro Oyesigue siendo cuatro yo siempre te quedas en cuarto lugar en una olimpiada perdiste o ganaste yo quedé en cuarto de los Juegos Olímpicos de Tokio sí ganaste aprendí digo porque simplemente no cualquiera está en el cuarto lugar mundial es la élite los clavadistas Y ser el cuarto mejor del mundo no es cualquier cosa para mí es Ah claro ya sé que solo reconoce muchas veces al primero al segundo al tercero o en muchos deportes pierdes la final y es algo que siempre hemos platicado el peor juego que puedes competir alguna vez es una final porejemplo de fútbol o de algún torneo donde juegas uno contra uno el ganador queda en primero y El perdedor perdí quedaste en segundo lugar no Sí claro pero que el que debe hacer una victoria no O sea entonces para ti quedar en cuarto aprendiste Pero cómo te sientes que haber sido el cuarto ya me está representando a México qué te o sea aparte medallas no te llegaste a la medalla pero estuviste cerca No yo ya había ganado dinero ya cuando pasen fotos Olímpicos o sea yo el ganar el selectivo a Juegos Olímpicos fue mimayor logro ya llegarás ya estando allá solamente me quedaba disfrutarlo y competir pero el pasar a Juegos Olímpicos fue lo más bonito que he sentido entonces para mí eso ha sido un logro o sea el poder ganar el poder llegar allá fue el mejor logro que he tenido en mi vida Oye platícanos veintiocho años etcétera platícanos un poco esto O sea clavados puedes seguir compitiendo no es de esas competencias como en las olimpiadas que si ya tienes más de 17 años o bueno jamás de veinte ya estás viejo Casi casi para los JuegosOlímpicos clavados puedes y los mejores y México ha tenido clavadistas geniales mucho tiempo Dime algo platícanos un poquito de tu historia Cómo llegaste a esto porque otra vez no es fácil llegar hacer el cuarto mejor de en el mundial el segundo en un campeonato el mejor de Centroamérica Definitivamente sí y bueno ni decir que de México no O sea pues mira yo me siento contento sobre todo al empezar mi carrera deportiva fue por mi mamá a mi mamá fue la que dijo tú te metes aclavado si te quedas enclavados a los siete años a los patosa los siete años Ya tengo 21 años 21 años enclavados entonces pues a los siete años que niño tiene criterio o sea de decisiones pues ninguna O sea ella me dijo te quedas ahí te quedas y punto y así fue como empecé mi carrera deportiva enclavados digo no nunca fui Bueno desde pequeño hasta la fecha no me considero ser el mejor me considero ser un clavadista profesional pero pues no el mejor entonces este siempre fui de de aprender aprender y así Estuve toda mi vida como carrera deportiva y tuve más bajos que altos Eso sí eleste todos en el mundo de los clavados saben eh tiene muchas derrotas pero creo que es lo que me me hace ser mejor cada día Oye es muy curioso que te hayas metido a clavados o sea normalmente las mamás buscan juega fútbol o juega fútbol o juega fútbol o bueno creo que hay otros deportes por ahí béisbol A lo mejor pero fútbol bueno fútbol este o te meten a natación O sea no hay muchas mamás que además a los siete años quieran ver que quieren ver a sus hijos de siete años aventarse desde un trampolín a pegarle al agua con algo queO sea qué te decía tu mamá por qué clavados y a ti o sea a los siete años ya subir diversas de arriba para abajo Tampoco es fácil para cualquier niño pues mi familia se dedica al deporte acuático son maestros de plantación Entonces ya estábamos pues como que enfocados en lo que es el mundo acuático Pero mi mamá metió clavados por el hecho de que pues ellos ya saben que los Juegos Olímpicos se conocían lo que es el ambiente deportivo ellos les encanta pues lo que es el Mundo Deportivo acuático y que cabe recalcar que Méxicosiempre ha sido potencia mundial enclavados entonces dije Ah pues lo voy a meter a clavados prefiero que se quede ahí a ver hasta dónde llega que saber no sé meterlo a otro deporte que pues tal vez por las condiciones del del de la anatomía mexicana este o de las instalaciones pues no puede llegar tan lejos como como clavados y pues metió clavados y afortunadamente me ha ido bien Oye felicidades por tu mamá por la visión además no porque tampoco perdidas les gustan los deportes acuáticos pero pudo haber metido a nadar los 50 metros loscien metros y te metió a clavados lo cual acabó siendo bastante provechoso para México para ella para todos ustedes en muchos Pero dime algo por ahí mencionaste la palabra clavadista profesional no estamos acostumbrados a entender que los deportes que no son otra vez tenis Golf etcétera haya profesionales que cobren por eso o sea mejor cobran publicidad se cobra como clavadista vas a competencias cobradas participas Cómo funciona el mundo de los clavados platícanos un poco porque probablemente ahí hay más de unoque dice nada ni te metas aclarados ahí no ganan ahí no hay dinero no se puede no vas a hacer futuro no te puedes dedicar Pues mira no tanto así como un clavadista profesional porque al final el día nosotros los deportes existen dos tipos de deportes deportes profesionales y deportes federativos nosotros entramos en el deporte federativo pero estamos en la línea como deporte profesional Pero somos deporte federativos que dependemos solamente de nuestra Federación de México de de nuestro estado y de nuestro país Nuevo León en este caso y México nosomos profesionales porque no representamos a un equipo profesional o sea no a una empresa como pues fútbol O sea no no en velocidad en automovilistas etcétera claro o sea no me patrocina Red Bull no represento a tigres a Rayados algo así pero sí se gana bien si eres muy bueno Eso sí estamos muy seguros de eso pero las competencias te dan premios las competencias dan premios en efectivo o es por patrocinios o por las competencias donde participas no sé Platícame un poquito porque es dependiendo de la competenciadependiendo la competencia si hay premios o no pero tú puedes acreditarte una beca deportiva de tu estado y del país este entonces pues es lo que siempre como deportista federativo tienes por derecho la beca del Estado del país que sí sí te va bien Pero obviamente no es tanto como como un jugador de fútbol verdad Obviamente que es a donde queremos pues llegar no que México vea que clavado es un deporte que ha dado siempre resultados y pues que lo vean como para patrocinarlo no que eso yo creo que sería algún cumplomuy grande justo Quería llegar parte a esa cosa qué se necesita o sea primero Por qué México es tan bueno enclavado o sea es muy curioso O sea no es un deporte pero Lleva esto O sea en algún momento fuimos muy buenos en marcha y digo en algún momento porque después se perdió fuimos muy buenos en taekwondo y se ha ido perdiendo un poco pero clavados llevamos no sé que yo me años siendo de los primeros siempre un clavadista o estando O sea no voy a entrar a mencionar cada uno porque sería extenso Por qué se debe que Méxicoenclavado sea bueno en ese sentido cuando además ojo Perdón lo voy a mencionar no es que se cuente con el mejor apoyo o sea y que sea el deporte popular número uno de México y haya doscientos mil o tres millones de clavadistas Y entonces pueden salir dos tres por qué y porque a mástos son todos del mismo entrenador no están bajo los mismos el mismo estado o sea es muy divertido yo creo que empezamos todo con el cuerpo pues la anatomía o sea el el estereotipo mexicano da para para esta parte la mentalidad del mexicano siempre es decomo que aviéntate el de aviéntate Ah está bien Ajá o la maña tenemos mucha maña en hacer las cosas como no no es la como la frase de que el mexicano no es rico porque no porque no pueda sino porque no quiere o sea tenemos esa Esa esa chispa en el en el cerebro que nos funciona mucho para clavados Por qué te funciona para clavado El clavado Pues es de una forma No no es que le tengas que inventar o le vayas a poner tres alambritos típicos para arrancar el coche para llevar el mofle agarrado con tres alambres no tevas a jalar con alambre salir a dando la la vuelta en un en un clavado triple no pero no seguimos mucho las reglas Entonces el saber de que tienes que serlo así así pero no te sale normalmente mexicano dice el mexicano piensa solo de así dejan probar otras formas de cómo poder hacerlo y lo hace que muchos países no O sea siguen así el el reglamento las reglas tal cual como es mexicano no siempre Busca una forma diferente en Cómo poder hacer las cosas Oye y eso para claro no funciona va a parecer que que hasta en esto estamos brincandonoslas reglas y haciendo cosas y no no ganan legalmente ganan todo pero buscan otras maneras de hacerlo hay que ponerlo no Ah pues sí existen muchos tipos de técnicas en enclavados No necesariamente la china la técnica mexicana Pues los mexicanos y los chinos ahí van compitiendo es increíble siempre estar siempre es de los deportes que en una olimpiada digo yo me tocó verte ahorita Digo por la tele todo es emocionante es estar diciendo chin se nos fue este clavado se le pasó digo y para los que no sabemos y que te dicen sacó agua y tú sí todosacan agua pero es que sacó tres en vez de dos y tú Bueno está bien no estás viendo estabas compitiendo con americanos con los chinos que se han vuelto la potencia o sea es impresionante yo no sé si entrenan doscientas o quinientas horas al día o qué hacen pero es impresionante pero los mexicanos no sabemos tampoco el secreto pero los mexicanos siempre dejan de qué hablar siempre nos ponen hay que prender la tele a la hora de los clavados Dime algo Cómo entrenas tú cómo te preparas tú qué le podrías decir a la gente para que seprepare para ya sea clavados o alguna otra competencia tú dices esa chispa de México esa pero que no ha funcionado en otros lados porque entonces podría funcionar en el fútbol digo que ha dado resultados pero no los que todo mundo quisiéramos podría funcionar en el gol podría funcionar digo le está funcionando al checo seguramente lleva ahí sí amarrado el mople con el con el alambrito y ahí si le funciona para tantos títulos Y en segundo qué le dirías a la gente Cómo prepararse Cómo llegar a estos niveles pues tener mucha disciplina y unafórmula que yo uso que se llama c + h pora c conocimiento H habilidad actitud ese conocimiento suma la echabilidad suma pero la a la actitud multiplica entonces hay que tener mucha mucha actitud para para hacer cualquier cosa más H por a c más H por a perfecto la técnica para llegar a los primeros lugares Así es Oye voy a entrar otras preguntas un poquito saliéndonos Un poquito nada más de la gimnasio de la de la de las clavados de todo esto Dime algo es difícil o sea dentro de tu vida Pues tú ayudas a tu mamá en tu casa mantienestu casa Tienes veintitantos años qué tan difícil es ser tú lo decías profesional tener la beca tener esto Buscar a lo mejor qué tan difícil o tienes que buscar como en tu caso lo has hecho otras opciones para generar ingresos un poco diferentes a lo que son los clavados qué tan qué tan es muy necesario ahorita en estos tiempos es muy necesario buscar otro tipo de recursos Afortunadamente yo ya tengo mi carrera acabada mi maestría este administración de empresas y la carrera en la maestría en logística Pero puessiempre siempre uno uno Busca más O sea y yo busco más con mi mamá afortunadamente estas competencias me la pagó la comunidad judía en México entonces pues yo estoy agradecido porque si no fuera por ellos salió ni aquí no hubiera ganado la medalla de plata y no las del mundo Entonces te das cuenta que que siempre va siempre va a haber personas que te van a querer apoyar Eso sí estoy seguro porque hay personas buenas este Pero uno como deportista te das cuenta que en esto no siempre se vive No no es que no se vivan o no siempre sirve deesto Oye eso es una noticia importante esa gente y bueno que la gente muchos dirían o sea porque en esto estábamos que el dinero es que hay con eso para ayudarnos unas causas en otras causas en otro Qué bueno que hubo gente de la comunidad judía sabemos a alguien en especial Sí que da no va a querer que lo digamos porque se va pero y la etcétera y la comunidad judía qué implica que la comunidad u otros grupos apoyen esto que que la gente no lo sabe O sea la gente dirá es que usan para esto ya están apoyando una causa que está poniendo muyen alto el nombre de México o sea va no eres judío verdad Diego me gusta De hecho cuando yo hablé con la persona este me dijo yo le dije en verdad Porque a mí me a mí me encanta me encanta todo lo que es la historia y la religión y las y los judíos en específico me encanta mucho toda la historia O sea no obviamente no no he leído la el el Antiguo él bueno el pentateuco la torá nada de eso pero sé mucho de lo que he aprendido y más por viajar entonces ahí me encanta me encantan los judíos o sea todo lo que es la historia religión la cultura el Cómohan crecido el Cómo han luchado durante cientos de años contra toda la contra todas las adversidades y siempre están ahí o sea Siempre han han sobresalientes eso me encanta Bueno a mí me encanta más que hayan buscado apoyarte digo porque todos dirían lo que decía no eres judío no perteneces a la comunidad no estás aquí en ese sentido sí me apoyaron y te apoyaron y ya pero te apoyaron Porque además implica o sea cuando tú ganas una medalla no la ganaste Tú nada más o cuando quedas en un cuarto o en un sexto ahí no estás compitiendo por nada másDiego vallesa estás compitiendo y lo que suena es México no hay un himno de día hay un himno Bueno si hay un himno pero es otro deporte pero este pero fútbol pero no hay canta tocan el himno de México sí la bandera de México entonces bonito que eso esté No qué O sea creo que es un valor interesante que se apoye esto se le invitarías a más gente a apoyar estos deportes apoyar porque hay otros competidores todos porque las becas no alcanzan para nada más para estos la preparación es cara no claro o sea Yo invito a a las personas alos sectores privados a terceros que que quieran apoyar al deporte mexicano o sea hay muchos deportistas que que son buenos que han sobres y no solamente el deporte cultura y arte también o sea que sepan que que hay mucho mucho nivel muchas promesas mexicanas que pueden salir adelante Pues están hay escasez de dinero y pues aquí en cualquier parte del mundo si no está no puedes viajar a competir a representar a tu país o o puso una u otra Eso es lo más feo que un deportista o alguien que se dedica a otra cosa que no sea simplementeestudiar pasa mucho y sufre mucho con el de bueno este Pero si ya no hago esto este bueno que tengo que trabajar o están en esa línea bien delgada de que dejar un sueño dejar una meta algo que te puede ser también sacar adelante pero no tienes ese proceso ese dinero esos recursos y pues bueno decides trabajar entonces que que yo espero que hay más personas se sumen a Pues esta causa o sea que seamos el precursor ahora sí que que la comunidad judía pues agradecido y que ellos que gracias a ellos las demás la sociedad mexicana vea O sea vea quetienen que apoyar al deporte mexicano y a la cultura y al arte Oye buenísimo mensaje importantísimo Oye una pregunta difícil A lo mejor o dura O pregunta cuál ha sido tu peor momento en tu carrera el momento más duro el momento más complicado o una peor experiencia que la recuerdes y digas Bueno ya sé que la superaste pero tu peor momento en estas veintiún años de carrera aventándote del de los trampolines no yo creo que mi novento más difícil fue en el 2000 finales de 2015 empezamos 2016 fue el proceso a Juegos Olímpicos de Río endonde hubo un proceso medio raro pero yo estuve siempre ahí compitiendo y en los primeros lugares que yo físicamente mentalmente estuvo en mi momento era mi momento ahí y por x Oye hacer el destino y personas externas Pues no pude los Juegos Olímpicos yo creo que fue mi peor momento o sea un declive muy muy grande mentalmente un estrés depresión y todo pero bueno salí adelante afortunadamente esas cosas me hicieron más fuerte mentalmente y no para clavado sino para bebidas completas cómo te hicieron a ver cuál fue la lección Cómo aprendiste deeso porque hijos ya estabas listo para ir ya estabas a punto de competir te sentías en tu mejor momento te considerabas a lo mejor el mejor Como sucede tendrías En ese entonces 2000 tendrías veinte años más o menos sientes que te puedes comer al mundo y de repente llegan y te dicen Diego Siento decirte que no estás en la lista y y tú y tu mamá seguramente Por qué no si es el número güey Y tú no se siente eso es una es una desesperación una decepción tremenda Cómo o sea vamos a hacer uno diría a volar ahora literalmente aviento latoalla y me voy a jugar otra cosa que se tiro a no hacer nada cómo lo superaste Diego pues primero entró en depresión eso De seguro entra en depresión en estrés en diversidad porque pues es como o sea llega quieres llegar a a tu mayor meta o sea de la vida y ahí estás un paso y alguien por atrás dice no vámonos para atrás o sea eso está sería lo peor o sea no no sé ni cómo explicarlo Pero pues siempre he dicho porque Afortunadamente gracias a eso me hicieron mejor mentalmente doy conferencias y meditaste pensastela misma vida te da el castigo y la vida te enseña a salir adelante este yendo o qué Pues no Ah aquí hay es que estoy en el lobby del hotel ya es es progresivos eso es progresivo Y pues el saber que que me pasó esto mentalmente me hicieron más fuerte más por no O sea como una palabra no por no decir frío pero más este calculador en todos los sentidos de la vida saber con qué personas hablar con Qué personas no hablar el tener ya una estrategia hecha y no solamente ahí se va y competir y no O sea ya uno es más fuerte mentalmente másmaduro más consciente y más pues ahora más frío No pero o sea más serio en las decisiones y eso la vida lo único que lo enseña y personas externas malas te los enseñan si ellos dase cuenta que eso es Yo creo que la mejor lección que que me estaban dando a mí o sea aprender de todo eso Oye cambiando un poquito el tema yo ahorita regreso de estas preguntas esto de ahí rápidamente bueno Primero gracias por escogernos hablar con nosotros Porque ya dijiste que hay que ver con Qué personas hablar y con Cuáles no Québueno Qué decidiste hablar con nosotros rodi dime algo tú quieras o sea muchos nadadores etcétera bueno por ahí nadadores clavadistas no sé por qué se vuelven grandes actores grandes personalidades influencers O sea no podemos olvidar al famoso nadador que se volvió Tarzán o sea como que el cuerpo y que todo mundo Guau queremos etcétera etcétera y tú empezaste una faceta diferente Sí con algo que muchos ven dicen está en eso está en online está ahí no todo tiene que ser o sea esto cómo ves esa faceta así rápidamentePorque muchos lo ven como guau en otros países tú como lo ves porque también es una forma de hacer negocio de ganar dinero hay gente no se trata de de lo peor pero se pueden hacer muchas cosas Tú cómo ves esos cambios que ha tenido ya le dije o sea no tienes problema pero sí No hombre Entonces es Mira al final el día como les digo todos se les es mi cuerpo no estoy no estoy vendiendo drogas no estoy vendiendo sustancias prohibidas no fumo O sea no hago nada de eso Simplemente es mi cuerpo y quien lo quiera pagar pues loponga y si no pues no lo sabe ya o sea nada más que no salga mal Diego y verlo más o menos O sea no Pues mira cuántas horas al día entrenas pero tú trabajas aventarte clavado y todos tienen unos cuerpos y una una fortaleza física impresionante Sí aparte o sea el deportista es como que la línea es como el nivel uno de un artista somos los básicos y los orgánicos y los más los más sanos para la sociedad pero pues en realidad tenemos vida social también pero como por qué no criticar a la a las famosas actrices cantantes actores quellegan a las a las pasarelas Pues en no sé en bikini o que traen sensación de fotos de Playboy o algo o sea Nosotros somos iguales o sea somos no somos tan tan famosos o tan artistas Pero oye o sea cada quien puede hacer lo que sea con su cuerpo Oye Ronaldo ha ganado mucho dinero modelando también o sea que no se digan se gana mucho en fútbol metió muchos goles hizo mucho pero también ganaba mucho modelando y todos recuerdan por ahí algunas cuantas campañas hasta de de ropa interior y todo que no tiene nada malo o sea perdón pero hay más de una deesa ropa interiores que que son más grandes que los trajes de baños que usas tú sí claro para nombre no tiene nada de malo o sea yo Afortunadamente gracias a que yo lo abrí ya van como siete ocho deportistas mexicanos que lo han abierto y en el mundo ya también hay más porque se hizo viral La Noticia tenía el Internacional entonces soy soy como que el factor x para que más deportistas lo abrieron Oye pero no nada más deportistas hombres también o sea era como una plataforma Donde había mucho más mujeres y hoy hay mucho tambiénmuchos hombres o sea hay que buscar la igualdad de género Qué se siente qué te dicen O sea qué te han dicho mucha gente a mí sí me gustaría saber qué te dicen en diferentes lados o sea sube más fotos más más más pero el resto de la gente qué te dice qué te dice de todo esto tú siempre siempre críticas Perdón aparte de que te pidan un descuento para entrar o si les das la clave gratis porque todo mundo dice No no cómo estás ahí pero me pasas tu clave Pues mira Sí sí críticas buenas y malas pero te soy sincero yo no veo ningúncomentario o sea yo estoy muy despejado de los comentarios hasta de las fotos que yo subo En mi Instagram en mi Facebook o sea yo no veo nada porque yo no O sea yo me dedico a ver mis mis redes sociales pero yo no veo nada o sea quién lo ve pues es no sé o sea mi novia este a veces mis amigos de que me dicen Ay mira este comentario pero yo no veo nada o sea yo estoy bien alejado de los comentarios 100% al contrario entre más pongan mejor para mí me sirve de publicidad Oye tu novia de estar feliz vean Esta es mi novio vean vean veanlavéanla véanlo véanlo véanlo ella lo presume ella ella lo presume es lo que le hayas dado cuenta gratis para entrar a tu onlipán Claro Ella tiene una suscripción anual gratis Ah bueno Oye y en eso mismo que comentaste los comentarios las dices no los Oyes pero los oyes o sea te llega nadie te da malos comentarios en tu carrera en tu esto porque seguramente ha habido comentarios malos para qué te dedicaste a clavados o eres malísimo o no Ah eso siempre cómo reaccionas cómo tomarlos de uno que se molesta otros que son cómomanejas las malos comentarios Pues mira si hablas de ti algo algo estás haciendo bien entonces ahí me gusta que sigan hablando de mí aunque sea mal Bueno vamos a pedirles a ti que todos nos manden Aquí bueno primero métanse al only fans métanse al Instagram sí Y también apóyenlo porque lo vamos a ver en las olimpiadas seguramente bueno primero nosotros campeonatos en todo esto y ahora sí para casi terminar me hablaste de tu peor momento Sí tu mejor momento que fue llegar a las olimpiadas ya me dijiste quedar cuartolugar en la medalla de plata hace que diga en el campeonato mundial la medalla ahorita de plata los centroamericanos que es oro Cuáles para ti o a lo mejor ninguno de esos sí es nada más tu mejor momento cuando tu mamá te iba a los siete años a echarte porras y decir ese ese de ahí es mi hijo ese que cayó de espaldas es mi hijo es el mejor momento Cuándo es tu mejor momento mi mejor momento son los domingos a las diez de la mañana decidió con mi mamá Wow Oye y qué tan difícil es estar de tanto tiempo de gira y no estar con tumamá Pues como siempre viajado solo entonces estoy tranquilo o sea yo soy muy independiente pero soy muy hogareño porque yo vivo con mi mamá y y pues hasta la fecha y yo siempre voy a traer mi llamada en mi vida entonces cada domingo siempre Es de ley que desayuno con ella Entonces eso es lo más a mí nadie me puede molestar un domingo nadie le puede molestar o sea ni domingo en la mañana es con mi mamá y punto o sea cuando estás en Japón te sientas a las diez de la mañana y ella las siete de la tarde hasta desayunar o sea elladescanse de mí que ella descanse este y no te dicen raro de que vives a los 28 años con tu mamá allí entre todos los demás competidores te vas a dejar no te dicen Oye cómo que vives con tu mamá pero eso es tu rollo no nada eso y qué bueno la casa es mía o sea ella vive conmigo pero igual están Oye la verdad Felicidades qué sigue o sea sé que sigue otro campeonato está subiendo viendo para estar en los Juegos Olímpicos te estás visualizando como ser el campeón en juegos olímpicos y solo enclavados mixtos o estás en otras disciplinas Quéestás haciendo otras pruebas otras pruebas Este sí yo compito lo que es individual sincronizados que es con una pareja de hombres y el mixtos que es con una mujer este pues yo compito las tres pruebas obviamente en el selectivo están las tres pruebas si no ganan una pues puedo ganar en otra o en otra entonces O sea yo yo conviví tres pruebas Ya pues la que vaya mejor pues en la que voy y se me van las tres mejores pues qué bueno Oye pero quiere decir que la buena tu pareja tu pareja femenina Por qué es con la que estás ganando las medallasentonces con tu pareja de sincronizados eh cámbialo No puede ser [Música] puede ser tres y cómo vienen las olimpiadas Cómo vienen los demás qué bien en tu futuro Diego Pues ahorita este llegar a México Bueno acabaron a Berlín llegar a México a descansar dos semanas luego tenemos lo que es el selectivo a los Juegos Panamericanos que es en septiembre los panamericanos en noviembre acabar el año descansar Pues en Navidad de año nuevo y pues posteriormente otra vez retomar las los entrenamientos Y pues ahora sí queenfocarnos en los Juegos Olímpicos que ya está la vuelta de la esquina Oye y ahora sí la pregunta indiscreta en ese sentido necesitas todavía apoyos para todas estas cosas se necesita te siguen apoyando quienes apoyos tienes otras cosas pues hablaste hace rato de que hay que seguir apoyando en esto y todo esto se requiere todavía se busca no se busca Qué Qué Qué Qué es esta parte para la comunidad judía que sepa que ya te apoyo que ya estuvo en eso que ya hizo tener una medalla de plata en este campeón en este campeonato se requierepuede hacer y que podemos decir en las olimpiadas ahorita que subas a la medalla de oro nosotros lo apoyó y se fue gracias a esto Sí yo creo que siempre se ha de ser el apoyo ahorita fue Pues de la noche a la mañana que pasó todo este tema en México y y pues por eso mismo tema y que se hizo mediático este se comunicaron conmigo pero no sabría decirte luego o sea No sabría decirte si se va a acomodar las cosas y el gobierno va otra vez a organizar bien pues la situación pero por el momento pensé que se necesita y pues yo estoy tranquilo ypues afortunado porque pues ya conozco a personas pues este que tienen ese sentido de apoyar y que y que sé que en algún momento que necesite algo pues voy a poder contar con ellos Oye y ahora sí repítenos tu fórmula sé más H por a no repítalo un poquito para que la gente lo entienda lo aprenda que es una la buena elección para los chicos no sé de dónde la sacaste si tú la inventaste y la sacó si te la dejo tu mamá tu papá qué onda con eso pero repítela porque creo que es un mensaje importante para que nos quedemos con él en ese sentido de Cómollegar a ser pues un campeón olímpico porque ya estar ahí como tú lo dijiste ya es ser campeón olímpico No es cualquier cosa y todo platícanos es de un conferencista español no recuerdo cómo se llama el nombre lo vi en una conferencia de BBVA ya vamos a hablarles para que patrocine por favor a Diego por favor por favor Sé más H por a c conocimientos suma H habilidad suma la a la actitud multiplica puedes tener mucho conocimiento puedes tener mucha habilidad pero si no tienes actitud no tienes nada en la vida qué bueno que lo dices que es para lavida y no nada más para todo esto Diego no sé si algo más quieras agregar yo agradecerte Yo sé que es temprano en Japón te hicimos despertarte todo esto está fresco como si llevaras 20 horas despierto Pero bueno seguramente vas a entrenar todo esto pero muchas gracias por darnos esta entrevista Y estos consejos y un poquito de tu historia de todo lo que de todo lo que ha sido la historia de Diego ballesa que hoy es un gran representante y ojalá todo México supiera más de él sí porque es un gran representante de nuestro país gracias Nopues yo nada más quisiera nuevamente decir que agradecidos con toda la comunidad judía Pues por el apoyo y y pues así echándole ganas así de echándole ganas que tengan competencia más y a pues dar todo por México Pues felicidades y que vengan más éxitos no te