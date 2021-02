Fluir es sentirse a gusto con otras personas. Es ser aceptado y libre para poder expresarse sin tener miedo a ser juzgado o maltratado. Fluir es ser uno mismo y dejar que los otros sean ellos.

Es difícil estar en una relación que se desenvuelve en un campo minado lleno de explosivos emocionales que hace peligrosa la comunicación. No se puede hablar ya que todo lo que se dice, se convierte en un reproche o una lanza al corazón. A pesar de que uno quisiera entablar una plática es imposible ya que las palabras provocan y sacan lo peor en cada uno.

Cuando las relaciones no fluyen, se estancan porque enfocan la atención en lo que está mal, lo que no sirve y lo que crea conflicto. Las personas quedan enganchadas con el lado negativo de las personalidades, que no solo lastima la relación, además cada individuo queda afectado. Creando un deterioro físico y emocional.

Sentirse incómodo, incomprendido o fuera de lugar al estar con personas que por algún motivo comparten un malestar sutil y muto, sofocan la comunicación. Entonces el sentimiento de abandono, enojo, injusticia, promueve un vacío en el alma y distancia a las todos. Se hace una lucha cruel y una necesidad de tener que proteger. Sin querer, se endurece el corazón, se promueve tristeza y hay un aumento de resentimiento.

Para que uno pueda fluir debe de ser capaz de no tomar los comentarios o las acciones de los demás como un ataque personal, aunque esa parezca su intención inicial. No fluir, es quedarse enganchado con el lado negativo personal y de los otros también.

Es muy fácil poder decir no te enojes, ni te enganches, ya sabes como son, deja que ellos hablen y tu no te ofendas… ¿pero como no te vas a ofender cuando te están lastimando, agrediendo, ignorando y maltratando?

En realidad, las personas no ofenden, ni maltratan a nadie personalmente. Ellos son lo que son y seguro también tienen sus problemas, intereses y limitaciones. Hay que encontrar un poco de imparcialidad y madurez para no quedar enganchado con un objeto o un diálogo destructivo. Es necesario tomar distancia, sin recoger la mala onda de lo que otros dicen o hacen para poder comunicarse efectivamente sin ser ofendido.

Fluir es aceptarse a uno mismo y a los otros con sus propios conflictos, dificultades e incoherencias; Cuando las dos personas fluyen en una misma relación, se tiene la sensación de total aceptación y de interés genuino por disfrutar el presente y explorar juntos el futuro.

Poder fluir es una de las sensaciones más gratificantes, porque quita la necesidad de fingir o pretender dar una imagen distinta a la naturaleza propia.

Cuando uno tiene sana su autoestima hace posible poder fluir, porque hace posible un encuentro real, sincero, transparente y fértil. El interés, reconocimiento y aceptación sin reservas de la otra persona son el espejo de la sana autoestima. Aceptarse sin reservas permite querer a otras, también.

La receta

Para poder fluir en las relaciones

Ingredientes:

Amor propio – aceptarse incondicionalmente sin exponerse el apruebo o la crítica de otros

– aceptarse incondicionalmente sin exponerse el apruebo o la crítica de otros Límites emocionales – no involucrarse en la comunicación

– no involucrarse en la comunicación Desvergüenza – poder ver la situación fríamente y utilizar el sentido del humor

– poder ver la situación fríamente y utilizar el sentido del humor Perspectiva – ubicar el encuentro como un acto casual sin darle tanta importancia

– ubicar el encuentro como un acto casual sin darle tanta importancia Ligereza – poder desligarse del maltrato y las riñas sin culpa y con prontitud

Afirmación positiva fluir en relaciones difíciles

Soy una persona valiosa, independiente y tengo confianza. Me respeto y puedo respetar a los demás. Reconozco que hay diversos caracteres personales, algunos dominantes, agresivos, pasivos y otros más cálidos y simpáticos, todos igual de valiosos. Puedo dejar fluir las conversaciones sin sentir que me están atacando. Cada uno tiene el derecho de ser y de expresar sus sentimientos. Puedo resistir un mal rato y lo puedo soltar en el momento que me alejo.

Como poder fluir efectivamente:

Fluir, es compartir la plenitud del ser con otra persona. Cuando se puede aceptar la diversidad de temperamentos, ideas y perspectivas sin necesidad de controlar la platica se puede fluir y se reafirma el derecho de ser, sin fingir y promueve el poder para respetarse mutuamente. La compatibilidad entre personas no consiste en ser perfectos. Radica en ser altamente respetuosos e inclusivos. Esta compatibilidad es posible cuando uno puede ser honesto y auténtico y se busca la armonía en lugar de engancharse en las diferencias. Redirigir la energía negativa y enfocarse en las características positivas crean puentes nobles de comunicación. Cuando uno tiene buena disposición e interés es posible enfocar la atención hacia aspectos más constructivos a pesar de que la relación sea difícil y complicada.

Aprender a fluir aun en situaciones adversas multiplica las posibilidades para comunicarse mejor aun con gente difícil y promueve sentimiento de bienestar personal.

Este es tu año, haz los cambios que necesitas para ser feliz. Pide hoy para hacer una cita de coaching personal. Citas, presenciales y virtuales disponibles

