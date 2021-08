Hace dos semanas, las fuerzas turcas lanzaron un asalto militar en la región de Duhok, en el Kurdistán iraquí. Los habitantes se vieron obligados a huir aterrorizados por la lluvia de bombas. Fue sólo el último bombardeo de Turquía, miembro de la OTAN y aliado de Occidente, contra los asediados kurdos.

Este hecho no fue noticia en Internet. No hubo protestas ruidosas en Londres o Nueva York. No se habló de los turcos en los círculos de vigilantes como asesinos enloquecidos y sedientos de sangre. Los tuiteros no soñaron en voz alta con turcos ardiendo en el infierno. Times no hizo ninguna sátira sobre cómo a los soldados turcos les gusta matar niños. No, el ataque de Duhok pasó prácticamente sin comentarios.

Pero cuando Israel entra en acción militar, es una historia diferente. Siempre. Siempre. La furia antiisraelí en Occidente se ha intensificado hasta un grado extraordinario tras la última escalada de violencia en Oriente Medio el pasado mayo. Las protestas fueron instantáneas e incendiarias. Se quemaron banderas israelíes en las calles de Londres. Las redes sociales se inundaron de condenas. “Un soldado de Tzáhal relata la desgarradora y heroica historia de la muerte de un niño de 8 meses”, tuiteó Times , con decenas de miles de “like”. “Hay que boicotear a Israel, aislarlo y expulsarlo de la comunidad internacional, gritaban los izquierdistas. Los políticos occidentales se apresuraron a emitir un juicio. ¿Cuál es la diferencia?”, decía una pancarta en una marcha en Washington DC que mostraba la bandera israelí junto a la nazi. Los judíos son los nazis ahora, ya ven. Irónico, ¿no?

Esta es la pregunta que los activistas antiisraelíes nunca han podido responder: ¿por qué tratan a Israel de forma tan diferente a cualquier otra nación de la Tierra? ¿Por qué se trata de una sed de sangre infantil cuando Israel emprende una acción militar pero no cuando lo hacen Turquía o la India? ¿Por qué salen a la calle para encender la bandera de Israel pero nunca la de Arabia Saudita, a pesar de su desmesurada guerra contra Yemen? ¿Por qué sólo está mal o, en el peor de los casos, es horrible cuando Gran Bretaña o Estados Unidos lanzan bombas en Oriente Medio, pero es nazismo cuando Israel dispara misiles contra Gaza? ¿Por qué se limitan a oponerse a la acción militar de algunos Estados, pero odian a Israel, públicamente, en voz alta?

El juicio y el tratamiento a Israel con un doble rasero es una de las facetas más inquietantes de la política mundial del siglo XXI. Ese doble rasero ha quedado patente en los últimos días. Israel es ahora el único país de la Tierra del que se espera que se deje atacar. Que se siente y no haga nada mientras sus ciudadanos son atacados con piedras o cohetes. ¿Cómo si no se explica que tanta gente no quiera situar los acontecimientos actuales en ningún tipo de contexto, incluido el de un movimiento islamista declaradamente antisemita - Hamás - que dispara cientos de misiles contra zonas civiles de Israel? En este contexto, enfurecerse únicamente contra Israel, maldecir a su pueblo y quemar su bandera porque ha enviado misiles para destruir las posiciones de Hamás en Gaza, es esencialmente decir: “¿Por qué los israelíes no nos dejamos matar?”.

No se esperaría que ninguna otra nación no respondiera ni a la desorganización interna - los partidarios de Hamás se han amotinado en partes de Jerusalén y alrededor de la mezquita Al-Aqsa - ni a los ataques extranjeros.

Imagínense que la Isla de Puerto Rico fuera el hogar de un movimiento cuya constitución fundacional expresa el odio a todos los norteamericanos étnicos y que regularmente dispara cientos de misiles hacia Miami, Tampa o New Orleans. ¿No respondería el ejército de EE,UU? Por supuesto que sí. Pero la demonización a Israel por parte de los progres es ahora tan aguda que se espera que recibamos los ataques de los islamistas radicales en su sur. Para los activistas occidentales, que consideran aborrecible la existencia misma de Israel, cualquier esfuerzo que hagamos para proteger nuestras fronteras o a nuestros ciudadanos es una afrenta a la paz y la decencia mundiales. No pueden entender por qué en Israel no nos odiamos a nosotros mismos tanto como ellos nos odian, y por lo tanto no permitiremos ser castigados por nuestros enemigos. ¿Cómo nos atrevemos a vivir?

En relación con Israel-Palestina, el contexto local siempre queda aplastado por la narrativa y los prejuicios de los observadores occidentales. Así, la violencia actual se considera derivada de la limpieza étnica de Israel en el barrio árabe de Sheikh Jarrah, en el Este de Jerusalén. La última crisis israelí-palestina tiene que ver con la limpieza étnica, dijo el Times. En primer lugar, los sucesos de Sheikh Jarrah, aunque sin duda angustiosos y desagradables, son más complejos de lo que muchos observadores admiten. En segundo lugar, y más importante, la descripción de las tensiones actuales como una batalla entre un Israel expansivo y una comunidad palestina asediada pasa por alto el conflicto intrapalestino que se está desarrollando en estos momentos.

Gran parte de la inestabilidad actual tiene su origen en el anuncio de Mahmud Abbás de que cancelaba las elecciones en Cisjordania. Abbás es el líder de Al Fatah y el presidente palestino. Es presidente desde 2005. Debía ser un mandato de cuatro años, pero ha durado 16. La democracia ha desaparecido en los territorios Palestinos. Como señala un informe, ningún palestino menor de 34 años ha participado nunca en las elecciones nacionales. Abbás dijo que su más reciente cancelación de las elecciones se debía a los desacuerdos sobre el Este de Jerusalén, pero muchos sospechan que su verdadera preocupación es que Hamás derrote a Al Fatah y llegue a dominar tanto Gaza como Cisjordania. Las recientes acciones de Hamás han sido principalmente una respuesta a Abbás y un intento de posicionar a Hamás como el verdadero representante de los palestinos frente a Israel.

Y en esto, Hamás ha contado con la ayuda plena y tonta de los obsesivos antiisraelíes de Occidente. La hipermoralización de las tensiones actuales por parte de los occidentales, su descripción del conflicto como una historia en blanco y negro del malvado Israel contra los valientes defensores de los árabes del Este de Jerusalén, ha beneficiado enormemente a Hamás en su conflicto intrapalestino de legitimidad con Al Fatah.

El ingenuo grupo de presión antiisraelí está contribuyendo sin sentido a elevar a una organización islamista radical como líder de todos los palestinos. De hecho, algunos activistas antiisraelíes se están uniendo incluso al repugnante eslogan de Hamás “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”, que es esencialmente un llamamiento a borrar a Israel del mapa. Esto representa una vil consumación del impío matrimonio entre la izquierda occidental y el Islam radical.

Esta es la ironía de los comentarios y el activismo contra Israel en el siglo XXI: tiene forma de antiimperialismo, pero el fondo del imperialismo. Vean cómo los activistas califican a Israel de “Estado canalla”, tomando prestado el lenguaje del imperialismo occidental moderno. Miren cómo piden a las potencias occidentales que aíslen y castiguen a Israel y que apliquen sanciones contra él. O fíjense cómo, en su forma más extrema, el activismo antiisraelí promueve una caricatura racial de los israelíes como sanguinarios, como singularmente peligrosos, como una amenaza muy particular para la paz mundial.

El sentimiento antiisraelí adopta las posturas de la liberación nacional del siglo XX mientras que, de hecho, impulsa una agenda patriotera occidental que considera a Israel como un Estado claramente problemático que necesita un virtuoso castigo.

No hay nada positivo en el ataque contemporáneo a Israel. En su ingenuidad, ayuda al ascenso de Hamás. En su arrogancia, faculta a Occidente para determinar el destino de Oriente Medio.

Todo esto acumula más conflicto y odio para el futuro.