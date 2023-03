Por rechazar a Israel FIFA retira Mundial Sub 20 a Indonesia

La FIFA retiró a Indonesia la organización del Mundial Sub 20 masculino de futbol, que debía reunir en el archipiélago del sudeste asiático a 24 equipos del 20 de mayo al 11 de junio, informó la instancia este miércoles en un comunicado.

En principio, la FIFA decidió suspender el sorteo planeado para el 31 de marzo, principalmente porque Irak y el propio organizador, Indonesia, solicitaron que no se les empareje con Israel en los grupos.

Esto definitivamente no es aceptado por el organismo rector del futbol que no ve con buenos ojos problemas religiosos o políticos y de allí se empezó a vislumbrar que Indonesia no sería el pais organizador del Mundial Sub-20 masculino de futbol, que reune a 24 equipos del 20 de mayo al 11 de junio

En una carta enviada al Ministerio de la Juventud y de los Deporte, Wayan Koster llamó al boicot del equipo de Israel, clasificado por primera vez para este torneo principalmente porque indonesia brinda apoyo a los palestinos

El gobierno indonesio no tiene relaciones con Israel, lo que no le interesa a la FIFA que bajo sus principios permite que paises que no tienen relaciones puedan enfrentarse en diferentes torneos o estar juntos en la misma competición

Indonesia planeaban hacer jugar a la selección de Israel en Bali, isla con mayoría de población hinduista, para evitar los problemas, pero la oposición del gobernador cuestionó este proyecto.

Indonesia había manifestado que haría todos los esfuerzos para “salvar el fútbol de su nación” y no perder la sede, y de paso no enfrentar otras sanciones que podrían ser hasta no permitirles participar a sus selecciones en ninguna categoría

Sin embargo el comunicado de la FIFA ACLARO “Tras la reunión de hoy entre el presidente de la FIFA Gianni Infantino y su homólogo en la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), Erik Thorir, la FIFA ha decidido retirar al país como anfitrión de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023 debido a las circunstancias actuales

En las últimas horas, también habían existido protestas y movilizaciones en Indonesia que apuntaban a no permitir la participación de Israel en el torneo.

Se ha mencionado que podrían existir sanciones contra la Federación de Indonesia



Indonesia no ha tenido las mejores historias en el Futbol recordemos que fue escenario de una de las peores catástrofes cuando 135 aficionados perdieron la vida en una avalancha ocurrida en un estadio de la isla de Java.

Las autoridades de ese país se han esforzado por mejorar la reputación del país quien habia sido suspendido ya por la FIFA en 2015, debido a las interferencias del gobierno