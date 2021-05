Kerido Maestro,

Mizmo si se kedan kayados, muncho de muestros ermanos ya entendyeron lo ke, malhorozamente, se esta pasando en el "merkado" del Judeo-Espagnol !

A empesar por la kavesa en Yerushalayim, fina Amerika i la Europa.. A mi me tomo unos kuantos mezes solo para entender i ver, ke pekado, kualo se estava pasando al deredor de una kauza tan noble i tan valoroza para kada Judyo sefaradi..

I... justamente, porke toka al korason i a las valores de las personas, es tan kerido pormodo del afekto ke kada uno siente para sus paryentes, sus raises i la lingua avlada en kaza, fue muy fasil para los "komersantes" de la lingua de entrar a las kavesas i a las "aldikeras" de mi puevlo.

El ke saviya un biervo mas del otro se izo "profesor" i los ke teniyan appoyos politikos, "amigos" bien plasados i unos sponsores para pueder publikar sovre papel ovras mediokras i ensenyansya falsa i yerrada, lo mas inventada o uzando las linguas komo el HEBREO, el Fransez, el Italiano, el Grego, el Castillano (lo mas) por el lexiko, se vyeron los "duenyos" de muestra lingua.... I komo en el "sektor" relijyozo, empesaron "psak dines", a empesar del nombre de mi lingua ke troko al "LADINO" !!!

Lo todo, esta eksplotasyon de buen Judyos la mano en el korason, me arranka la alma ! Deshi un sityo ande toda mi buena voluntad fue tan firyida dospues de entender ke lo importante no era de eskrivir bueno i kozas ke plaziyan a los lektores, ma abokar kavesa a la administrasyon atada a la "Autoritad" ! Oy me aze pena mi naivitad i mi impossibilitad de entender komo los "echos" se estavan administrando... No me kuadrava kualo era esta animozitad i komo trokavan mis biervos justos en biervos falsos ! Davan tijeras a mis eskritos, kon keshas ke eskriviya demazyado !

En este serklo de un punyado de personas todas estrechamente dependyentes las unas de las otros, i ke yegaron kon la fuersa de sus kovdos al nivel ande yegaron, NO KALIYA sovresalir, saver mas de eyos, kritikar yerros preto sovre blanko, ser estimada i amada.... Guay !

Aviyan konstruido un kastillo reinforzado kon la approbasyon i la subvensyon del governo Israeli, porke era el ex-presidente ke keriya kontinuar a ser en vista dospues de su prezidensya... I era una kauza noble, dezeada, la kultura de un gran nombre de Sefaradim attados a sus raises... El resto fue muy fasil !

El terreno era limpyo, vaziyo i muy fertil, su nombre solo asemejava a un bunker de alta proteksyon i uzado en todas las sirkunstensyas, solo por la fama de su puesto antesedante, i lo importante, bastava pueder dizir unos biervos oyidos en la chikes.... No kaliya esfuersarse, azer estudyos altos, tener una baza linguistika...

De toda manera la lingua komun de los "duenyos del Ladino" era i es ni mas ni manko ke el HEBREO ! El Judeo-Espanyol era la "garnitur" de los enkuentros o de los kursos.... Lo mizmo se ve en Fransia... Es por esto ke a penas sale un material eskrito en un buen Judeo Espanyol, (muy pokas ovras de kualitad mizmo si egziste), se puede kalifiar de literatura !...

Sephiha es un otro naivo, un otro idealisto de mi lingua.... Entyendo su amargura, su ravya a su entorno.... Se vido abandonado, trahisyonado por personas ingratas ke niegaron todo lo ke les dyo.... Esto aze partido del "echo"... del "komersyo"... Se deve de apegarse ande ay ganansya, fama, poder ! El Judeo=Espanyol no es mas ke un "instrumento" del kual kale servirse kon kudyado i "maestriya komersyal", "psikolojiya adekuada" i promover las "ventas" de toda manera posivle....

Me duele la alma, Maestro, por todo le ke bivitesh i sufritesh en los kampos de la muerte i kon el recheso de siertas personas en las kualas aviyash mettido vuestra konfiensya... No todos son los mizmos i dingunos pueden inyegar vuestra enorme kontribusyon al Judeo-Espanyol, al mundo Sefaradi i al ambezo de muestra lingua.

Kon grande karinyo i profunda estima