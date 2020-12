¿Cómo vas a recordar este año? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué lecciones te dejó?

Diario Judío México - 2020 entra a su recta final, entre empujones, jalones y los últimos instantes de lucha este año están llegando a su cierre. Este, fue un año complejo, con grandes cambios, muchos fueron forzados, pero se hicieron y sobreviviremos.

Un período difícil para muchos, tiempo de ajustes, renovaciones y cierre de ciclos. Personas aseguran haber vivido un año sin gloria, mientras otros insisten que fue el año que despertó a la humanidad.

Cada uno tiene su historia y tuvo oportunidad de confrontar la realidad en carne propia, en general este año se destacó por el número de retos individuales, y grupales se tuvieron que superar.

Las circunstancias no dieron opciones para elegir quien tomaba el reto de COVID-19, esto fue una imposición mundial que afectó a la humanidad.

La cuestión no radica en entender porqué sucedió la pandemia o que se pudo hacer y no se hizo para controlarla en una forma más eficiente. Esa es una cuestión donde nadie tiene control.

Por la salud mental será mejor suponer que cada uno en sus respectivos ámbitos profesionales y personales hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía.

De nada sirve, encontrar culpables, estar deprimidos, o decepcionados. Tampoco se debería de protagonizar el enojo que frustra e irrita, ya que lejos de mejorar la actitud y el bienestar personal, empeora todo lo que se encuentra acerca.

Ahora, a semanas de cerrar el año sería sano retomar el diálogo personal y escribir una nueva “receta para la vida” con ingredientes necesitarás para tener una MEJOR Y BUENA VIDA.

Para lograr esta receta será necesario tomar lo bueno y lo malo que sucedió, mezclarlo con lo que se tuvo que cambiar para adaptarse a la nueva realidad e integrar algunos nuevos ingredientes que puedan aportar un nuevo sabor, más nutritivo y alentador para así, poder compartir esta deliciosa receta con las nuevas generaciones.

Este año no se va a olvidar tan fácilmente. Pero no se le tiene que cargar, ni tomarlo como un castigo, un paréntesis, ni como un mal año. Es importante terminar este ciclo con esperanza y optimismo.

Para progresar, sanar e iniciar un mejor año, se tiene que cambiar los aspectos negativos y dolorosos vividos, en cuestiones positivas y constructivas, desarrollar el potencial humano que muchos descubrieron que tenían dentro y no sabían. Y, sería bueno transformar el sufrimiento en logros personales, despojarse de la culpa renovándose por oportunidades para cambiar, y combatir la incertidumbre con la responsabilidad personal.

Para tener un mejor año nuevo hay que encontrar una nueva razón a la vida y querer vivir para poder disfrutarla.

Quizá uno de los legados más grandes de este 2020, sea el hecho de haber redescubierto la fortaleza inquebrantable del espíritu humano, para sobrevivir y crecer aun en tiempos de crisis y tragedia.

La receta

Nuevo año

Ingredientes:

Optimismo – actitud positiva, realista y con fe y esperanza para progresar

– actitud positiva, realista y con fe y esperanza para progresar Responsabilidad – compromiso y obligación personal para aportar soluciones y cuidados

– compromiso y obligación personal para aportar soluciones y cuidados Gratitud – humildad y agradecimiento por lo que se tiene y por el regalo para vivir

– humildad y agradecimiento por lo que se tiene y por el regalo para vivir Fortaleza – valor para enfrentar las adversidades con dignidad y superarlas

– valor para enfrentar las adversidades con dignidad y superarlas Decisión – determinación para elegir tener una buena vida y quererla disfrutar

Afirmación positiva para cerrar el año con optimismo.

Tengo el poder para elegir lo que quiero ser, como debo de pensar y que quiero ser. Las circunstancias no me determinan, no me limitan y tampoco me controlan, ese es mi poder y mi responsabilidad. Elijo encontrar lo bueno, lo positivo y lo alentador en lo que me sucede. Tengo la posibilidad de cambiar mi actitud y mejorar la forma cómo reacciono ante lo que me sucede. Sobreviví un año difícil, tengo la fortaleza para iniciar un nuevo año con esperanza y optimismo.

Como sacar lo mejor de la vida:

Mantenerse ocupado, buscar cómo ayudar a otros o tener algún trabajo ayuda a dirigir la atención en una dirección positiva y constructiva. Una mente ocupada ayuda a encontrar razones para seguir creciendo y/o poder sobrevivir tiempos difíciles. Cuidar y mantener las relaciones significativas promueve el bienestar emocional y ayuda a tener una actitud empática hacia la vida. El amor, las relaciones personales sólidas y las vivencias profundas ayudan a encontrar un nuevo sentido a la vida cuando la realidad es dificultosa. Cambiar y superarse a pesar del sufrimiento y de la imposibilidad de cambiar el destino es un logro que trasciende al éxito personal. Cuando la persona puede superarse a pesar de sus limitaciones, su vida se transforma y obtiene el preciado mérito de vivir en plenitud con armonía y satisfacción íntima.

Cuando aprovechan los momentos que la vida ofrece, aunque estos no sean lo que los más deseados, uno puede hacer paz con su pasado y tener un mejor futuro.

Planea un nuevo y mejor año hoy. Di que si a la vida. Habla hoy para hacer una cita de coaching personal.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CBJYD8CFYMFF4

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.