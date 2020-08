Diario Judío México - ¿Quién es Kalama Harris?, la candidata a vicepresidente, nieta de políticos demócratas hindús, hija de una doctora tamil, un maestro jamaiquino negro, esposa de un judío de Los Ángeles

El virtual candidato presidencial del partido demócrata, Joe Biden, anunció este martes que eligió a la senadora Kamala Harris para que lo acompañe como candidata a vicepresidente en las elecciones de Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre.

“Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris, una luchadora por los desfavorecidos y una de las mejores funcionarias públicas del país, como mi compañera de campaña”, expresó Biden en su cuenta de Twitter.

¿Quién es Kalama Harris?

Kamala Devi Harris (Oakland, California, 20 de octubre de 1964) es una abogada y política estadounidense que se desempeña como Senadora júnior por California desde 2017. Miembro del Partido Demócrata, previamente se desempeñó como la vigésima séptima Fiscal de Distrito de San Francisco de 2004 a 2011, y como la trigésima segunda Fiscal General de California de 2011 a 2017. El 21 de enero de 2019, anunció oficialmente su campaña para postularse a la nominación demócrata a presidenta de los Estados Unidos en las elecciones presidenciales de 2020.​ El 11 de agosto de 2020, Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia, anunció formalmente que la senadora Harris le acompañaría como candidata a la vicepresidencia en las elecciones presidenciales de noviembre.​

Harris nació en Oakland, California, y se graduó de la Universidad Howard y del Hastings College of the Law de la Universidad de California. En la década de 1990, trabajó en la Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco y en la Oficina del Fiscal de la Ciudad de San Francisco. En 2004, fue elegida Fiscal de Distrito de San Francisco.

Harris ganó la elección como Fiscal General de California en 2010 y fue reelecta en 2014 por un amplio margen. El 8 de noviembre de 2016, derrotó a Loretta Sánchez en las elecciones al Senado de 2016 para suceder a la saliente senadora Barbara Boxer, convirtiéndose en la tercera mujer senadora por California, y la primera de ascendencia jamaiquina o india.​ Desde que se convirtió en senadora, ha apoyado la atención médica de pagador único, la legalización del cannabis a nivel nacional, la protección municipal para los inmigrantes indocumentados, la Ley DREAM y la reducción de impuestos para las clases media y trabajadora, así como el aumento de los impuestos a las corporaciones y al 1% más rico de los estadounidenses.

Biografía

Kamala Harris nació el 20 de octubre de 1964, en Oakland, California, de madre india tamil y padre jamaicano. Su madre, Shyamala Gopalan Harris, fue una científica especialista en cáncer de mama que emigró a los Estados Unidos desde Madrás (hoy Chennai) en 1960.​ Ella insistió en darle a sus hijas nombres sánscritos derivados de la mitología hindú para ayudar a preservar su identidad cultural.​ Su padre, Donald Harris, es un profesor de economía de la Universidad de Stanford que emigró de Jamaica en 1961 para cursar estudios de posgrado en economía en la Universidad de California en Berkeley.​Al recordar las vidas de sus abuelas, Donald Harris escribió que una estaba emparentada con el dueño de una plantación de esclavos, mientras que la otra tenía ascendencia desconocida. En una entrevista de 2019, Kamala Harris dijo: “Soy negra y estoy orgullosa de ello”.

La familia de Harris vivió en Berkeley, California, donde sus padres asistieron a la escuela de posgrado.​ Ella fue cercana a su abuelo materno, P. V. Gopalan, un diplomático indio. Cuando era niña, a menudo visitaba a su familia que vivía en Besant Nagar en Chennai, Tamil Nadu.​ Harris creció asistiendo tanto a una iglesia bautista negra como a un templo hindú.​ Ella tiene una hermana menor, Maya Harris.​ Ambas cantaban en un coro bautista.

Harris acudió al jardín de infancia durante el segundo año del programa de autobuses de integración escolar de Berkeley, que fue pionero en el uso extensivo de autobuses para contribuir al equilibrio racial en cada una de las escuelas públicas de la ciudad; un autobús la llevó a una escuela a la que dos años antes asistían mayoritariamente menores blancos en un 95%.​ Sus padres se divorciaron cuando ella tenía siete años, y su madre asumió la custodia de sus hijas.​​ Después del divorcio, cuando Harris tenía 12 años,​ su madre se mudó con las niñas a Montreal, Quebec, Canadá, donde aceptó un puesto de investigación científica en el Hospital General Judío y enseñanza en la Universidad McGill.​​ Harris fue inscrita en una escuela para hablantes nativos de francés.​

Cuando era adolescente, co-fundó una pequeña compañía de danza de seis bailarines que actuaban en un centro comunitario y en eventos para recaudar fondos.​ En la Escuela Secundaria Westmount en Westmount, Quebec, fue una estudiante popular.​

Después de graduarse en 1981​, Harris se especializó en ciencia política y economía en la Universidad Howard en Washington, D.C. En Howard, fue elegida para el consejo estudiantil de artes liberales como representante de la clase del primer año, fue miembro del equipo de debate y se unió a la hermandad Alpha Kappa Alpha.​

En 1989 regresó a California donde obtuvo el Juris Doctor (J.D.) del Hastings College of the Law de la Universidad de CaliforniaUniversidad de California.​​ Fue admitida en la Asociación de Abogados del Estado de California en 1990.

Trayectoria profesional

Harris se desempeñó como Fiscal de Distrito Adjunta en el Condado de Alameda, California, desde 1990 hasta 1998. Buscó una carrera en materia de orden público porque quería estar «en la mesa donde se toman las decisiones».​ Durante este tiempo participó en varias juntas estatales.​ En el año 2000, la Fiscal de la Ciudad electa de San Francisco, Louise Renne, reclutó a Harris para que se uniera a su despacho, donde fue jefa de la División de Vecindarios y Comunidades encargada de supervisar los asuntos de cumplimiento del código civil.​

Harris derrotó a Terence Hallinan, titular de dos mandatos, en las elecciones de 2003 para convertirse en Fiscala de Distrito de la Ciudad y el Condado de San Francisco.​

En abril de 2004, el oficial del Departamento de Policía de San Francisco, Isaac Espinoza, fue asesinado a tiros en el cumplimiento de su deber. Tres días después, Harris anunció que no pediría la pena de muerte para el acusado, lo que enfureció a la Asociación de Oficiales de la Policía de San Francisco. Durante el funeral del Oficial Espinoza en la Catedral de Santa María, la senadora de los Estados Unidos y ex alcaldesa de San Francisco, Dianne Feinstein, subió al púlpito y exhortó a Harris, que estaba sentada en primera fila a que asegurara la pena de muerte, lo que provocó una ovación de pie de los 2.000 policías uniformados presentes. Sin embargo, Harris mantuvo su negativa. El asesino del Oficial Espinoza fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua.​

En 2004, como Fiscal de Distrito, Harris comenzó la iniciativa Back On Track, un programa de re-inserción para delincuentes no violentos sin antecedentes criminales. Los participantes de la iniciativa se declararon culpables a cambio de un aplazamiento de la sentencia y comparecencias regulares ante un juez durante un período de un año. Los participantes que lograran obtener un diploma de equivalencia de escuela secundaria, mantener un empleo estable, tomar clases de crianza y pasar las pruebas de detección de drogas tendrían sus registros borrados.​​ Durante ocho años, el programa produjo menos de 300 graduados, pero logró una tasa de reincidencia muy baja.​ En 2009, Arnold Schwarzenegger promulgó la “Ley de Reinserción Back On Track”, una ley estatal que alienta a otros condados a comenzar programas con un modelo similar a la iniciativa de Harris.​​ El programa tuvo cierta controversia porque inicialmente incluía a inmigrantes ilegales, entre ellos uno, Alexander Izaguirre, quien luego fue arrestado por asalto.​ Más tarde, dijo que permitir a personas no elegibles para trabajar en los Estados Unidos fue un error,​ y modificó el programa para prohibir a cualquiera que no pudiera trabajar legalmente en los Estados Unidos.

En 2007, Harris fue reelegida como Fiscal de Distrito al postularse sin oposición.​

Un artículo del New York Times de 2008 que enumeró a las mujeres que podrían tener el potencial de convertirse en presidentas de los Estados Unidos, incluyó a Harris, sugiriendo que tenía una reputación de «dura luchadora».50​

Candidatura presidencial de 2020

Harris había sido considerada una de las principales contendientes y potencial favorita para la nominación demócrata de 2020 a la presidencia.​​​ En junio de 2018, fue citada afirmando que «no lo descartaba».​ A partir de julio de 2018, invirtió más en publicidad en Facebook que cualquier otro senador.​ En julio de 2018, se anunció que publicaría un libro de memorias, otra señal de una posible candidatura.​ Harris también hizo campaña para candidatos en Míchigan, Pensilvania y Carolina del Sur.​​​

El 21 de enero de 2019, Harris anunció oficialmente su candidatura como presidenta de los Estados Unidos en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2020.​ Durante las primeras 24 horas después de su anuncio, empató un récord establecido por Bernie Sanders en 2016 de la mayor cantidad de dinero recaudado en el día siguiente al anuncio.​ Sin embargo, Sanders más tarde superó este récord al anunciar su campaña presidencial de ​2020.

El 27 de enero, según estimaciones de la policía local, más de 20.000 personas asistieron al lanzamiento formal de su campaña en su ciudad natal de Oakland, California.​

El apoyo a Harris aumentó entre 6 y 9 puntos en las encuestas tras el primer debate presidencial demócrata.​​​ El 3 de diciembre de 2019, la campaña de Kamala Harris anunció que suspendería la campaña.

El 11 de agosto de 2020 el candidato demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos Joe Biden anunció que Harris le acompañaría en la candidatura como vicepresidenta.​

Vida personal

Harris está casada con el abogado de California Douglas Emhoff,​ quien en un tiempo fue socio a cargo de Venable LLP en su oficina de Los Ángeles.​ Emhoff es judío.​ Se casaron el 22 de agosto de 2014, en Santa Bárbara, California.​ El Washington Post reportó sus ingresos de 2018 como $1.9 millones.72​73​74​ Su hermana es Maya Harris, analista política de MSNBC, y su cuñado es Tony West, consejero general de Uber y exfuncionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.​​ Ella tiene dos hijastros adultos.​​

Harris ha recibido títulos honorarios de la Universidad Howard (2012),79​80​ la Universidad del Sur de California (2015),​ y la Universidad Howard (2017).​​ Ella se identifica como bautista.​

Publicaciones

Harris ha escrito dos libros de género social y político, y un libro infantil.​​ También escribió la introducción para Christine Blasey Ford cuando esta fue incluida dentro de las 100 personas más influyentes seleccionadas por la revista Time en 2019.

