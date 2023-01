Usa Tfilim si quieres mejorar la salud de tu corazón; de acuerdo a Dr Mexicano y publicación de JP de Israel

Quieres mejorar tu salud y prevenir ataques Cardiacos: Usa Tfilim

Un estudio piloto dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati (UC) sugiere que los hombres y mujeres judíos que practican el uso de tefilín, que involucra el ajuste de un brazo con bandas de cuero como parte de la oración diaria, pueden recibir beneficios para la salud cardiovascular.

Los investigadores proponen que pueden producirse beneficios a través del precondicionamiento isquémico remoto que resulta en protección durante los ataques cardíacos. Los resultados están disponibles en línea en el American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

Ahora el Jerusalem post toma estos estudios y pública al respecto en esta nota https://jpost.pressreader.com/jerusalem-post/20230120/textview donde hace mención de dicho estudio del Dr Rubinstein

Jack Rubinstein, MD, profesor asociado de la División de Salud Cardiovascular y cardiólogo de UC Health, dice que inscribió a 20 hombres judíos que viven en el Gran Cincinnati, nueve que usan tefilín diariamente y 11 no usuarios de tefilín, en el estudio. Su equipo de investigadores registró información de referencia sobre todos los participantes durante la madrugada y luego datos adicionales después de usar tefilín durante 30 minutos.

Midieron los signos vitales de los participantes, extrajeron sangre para el análisis de las citocinas circulantes y la función de los monocitos, y también midieron el flujo de sangre en el brazo no envuelto con tefilín.

Los hombres que participaron en el estudio tenían entre 18 y 40 años y todos gozaban de buena salud.

“Tefillin se utiliza para las oraciones matutinas de hombres judíos mayores de 13 años casi a diario”, dice Rubinstein. “Se coloca en el brazo no dominante alrededor del bíceps y el antebrazo de una manera bastante apretada. Nunca se usa de una manera que impida el flujo de sangre. Esto se usa durante unos 30 minutos de forma continua. Las oraciones están sentadas y de pie tan a menudo que tienes que volver a apretar la correa alrededor de tu brazo “.

El uso de tefilín, también llamado filacterias, se remonta a los mandamientos de las Escrituras en los libros de Deuteronomio y Éxodo que exhorta a los fieles seguidores a cumplir con la ley religiosa y a “atarlos como una señal en su brazo”. Rubinstein dice que la unión del brazo y la incomodidad que los usuarios a menudo informan puede servir como un preacondicionamiento de la forma y ofrecer un grado sustancial de protección contra la lesión de reperfusión isquémica aguda (una parte del corazón se ve privada de oxígeno y luego se daña cuando se reoxigena) que se produce como resultado de un corazón. ataque.

“Una de las formas en que se produce la protección es a través del dolor”, dice Rubinstein, también miembro del Instituto de corazón, pulmón y vascular de la UC. “Sentir dolor es en realidad un estímulo precondicionado

La atadura del brazo y la incomodidad que los usuarios suelen reportar pueden servir como una forma de preacondicionamiento y ofrecer un grado sustancial de protección contra el daño que ocurre cuando alguien sufre una pérdida repentina del flujo sanguíneo (isquemia aguda) o después de que se restablece el suministro de sangre. a un tejido u órgano después de un evento isquémico (reperfusión), dijo Rubinstein. Tales lesiones ocurren durante un ataque cardíaco cuando una sección del corazón se ve privada de oxígeno y luego se daña aún más cuando se restablece el flujo sanguíneo.

Los investigadores midieron la información de referencia de todos los participantes durante 10 minutos por la mañana, y luego se obtuvo otra ronda de datos durante y después de 30 minutos de usar los tefilín, dijo. A los 30 participantes, todos individuos saludables entre las edades de 18 a 40 años, se les midió la frecuencia cardíaca antes, durante y después de usar tefilín.

El uso de tefilín encajó cambios en la frecuencia cardíaca

“Lo que descubrimos es que usar tefilín tanto en hombres como en mujeres provocó cambios en la frecuencia cardíaca asociados con la reducción del metabolismo medido a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca”, dijo Rubinstein, y agregó que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es cuánta variabilidad hay entre un latido y el siguiente.

“Encontramos que las personas que usan tefilín a corto o largo plazo registraron un efecto positivo medible en su flujo sanguíneo. Eso se ha asociado con mejores resultados en la enfermedad cardíaca “, dice Rubinstein.

El flujo de sangre fue mayor en los hombres que usaban tefilín diariamente y mejoró en todos los participantes después de usarlo solo una vez como parte del estudio, explicó Rubinstein. Los hombres que usaban tefilín diariamente también tenían menos citoquinas circulantes (moléculas de señalización que pueden causar inflamación e impactar negativamente en el corazón) en comparación con los no usuarios, lo que sugiere que el uso casi diario provoca un efecto similar al observado con otros métodos para provocar el preacondicionamiento isquémico remoto. como efecto

Durante años, los investigadores han estudiado el preacondicionamiento induciendo pequeños ataques cardíacos en modelos animales y descubrieron que protegían al animal de ataques cardíacos más grandes y graves en el futuro. Este mismo preacondicionamiento podría usarse al ocluir parcialmente el flujo de sangre en una parte del cuerpo y, por lo tanto, servir como elemento protector en otra parte del cuerpo para disminuir la lesión, dice Rubinstein.

“El problema de traducir esto a las personas es que no sabemos cuándo alguien va a tener un ataque al corazón”, dice Rubinstein. “Es casi imposible precondicionar a alguien a menos que esté dispuesto a hacer algo a diario. El uso de tefilín puede de hecho ofrecer protección, ya que se usa casi a diario “.

Rubinstein dice que hay estudios en Israel que han encontrado que los hombres ortodoxos tienen un menor riesgo de morir de una enfermedad cardíaca en comparación con los hombres no ortodoxos. Esta protección no se encuentra en las mujeres ortodoxas que usualmente no usan tefilín.

Otros investigadores que participan en el estudio incluyen a Phillip Owens, PhD, y Michael Tranter, PhD, ambos profesores asistentes en la División de Salud y Enfermedad Cardiovascular de la UC, junto con Nathan Robbins, Keith Saum, Shannon Jones, Akiva Kirschner, Jessica Woo, Connie McCoy , y Samuel Slone.

Marc Rothenberg, MD, PhD, Director de la División de Alergia e Inmunología de Cincinnati Children’s y profesor de pediatría en la UC, junto con Elaine Urbina, MD, Directora de cardiología preventiva de Cincinnati Children’s y profesora de pediatría de la UC, fueron coautores de la estudiar.

El estudio recibió financiamiento interno de la Universidad de Cincinnati.

Rothenberg es consultor de Pulm One, Spoon Guru, ClostraBio, Celgene, Shire, Astra Zeneca, GlaxoSmithKline, Allakos, Adare, Regeneron y Novartis. Tiene una participación en el capital de los primeros cuatro productos de Immune Pharmaceuticals, y regalías de reslizumab (Teva Pharmaceuticals) y UpT.