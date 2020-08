Diario Judío México - El Observatorio Sirio de Derechos Humano, una organización no gubernamental con sede en Londres, pero con una amplia red de informantes en el terreno, reportó citando “fuentes confiables” que alrededor de quince combatientes iraquíes integrantes de las milicias pro-iraníes fueron abatidos durante misteriosos bombardeos en varios sitios en la zona de Al Bukamal, junto a la frontera con Irak.

Aviones de combate no identificados bombardearon intensivamente desde las 5:00 am hasta las 9:00 am (hora de Siria) posiciones de las fuerzas iraníes y las milicias pro-iraníes en la base Imam Alí, en áreas cerca de Al Sekka y en el desierto de Al Bukamal, en el este de la provincia siria de Deir Ezzor.

El ataque dejó numerosas bajas y destruyó posiciones, bases y depósitos de armas.

Las fuentes le dijeron al Observatorio que vehículos militares afiliados a las milicias pro-iraníes llevaron los muertos y heridos a Irak, y que las fuerzas en el paso estratégico de Al Bukamal fueron puestas en alerta máxima reforzando las tropas.

El incidente tiene lugar horas después de que helicópteros y aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí atacaran blancos del Ejército Árabe de Siria en el sur del país vecino en respuesta al intento de colocación de artefactos explosivos, que fue desbaratado el domingo, en la valla fronteriza que separa Siria e Israel, en el sur de los Altos del Golán.

El domingo por la noche, tropas israelíes identificaron y abatieron a cuatro sospechosos que ingresaron al territorio israelí para plantar varios artefactos explosivos cerca del puesto 116, una posición militar israelí deshabitada ubicada en un enclave al este de la valla fronteriza.

Las FDI estiman que el intento fue perpetrado por milicias pro-iraníes desplegadas en Siria.