Diario Judío México - El rabino Shlomo Sobol, quien dirige una comunidad de inmigrantes de habla inglesa en la ciudad central israelí de Modi’in, se refirió a la relación entre judíos israelíes y judíos en la diáspora.

El rabino Sobol es el jefe de la organización Barkai que entrena a los rabinos para liderar comunidades en Israel, algo crítico para los inmigrantes que están acostumbrados a una estructura comunitaria fuerte en sus países de origen y que a menudo encuentran que faltan en Israel.

«Todo judío sabe que el centro de su vida, todo su enfoque como judío, está en la Tierra de Israel», dijo el rabino Sobol, según publicó el portal Arutz Sheva.

“Los judíos que viven en los Estados Unidos no necesitan que se les recuerde que visiten aquí, que donen a organizaciones benéficas israelíes, etc. Ofrecen su apoyo al Estado de Israel en las buenas y en las malas, pero ahora, cuando son las comunidades judías en el extranjero las que están pasando por un momento difícil, quieren sentir que nosotros, los judíos de Israel, nos sentimos con ellos. Necesitamos solidaridad ”, enfatiza. «Eso es lo que es tan importante en este momento».

El rabino Sobol enfatiza que no es lo que podemos hacer por los judíos estadounidenses, sino más bien que debemos esforzarnos por darles la sensación de que estamos allí para ellos. “Eso es algo realmente grande. Por supuesto, a nivel nacional, el gobierno puede intervenir cuando eso es lo que se necesita, pero de lo que realmente estoy hablando es a nivel individual. Podemos decir un capítulo de Salmos para ellos cuando están pasando por cosas, como ahora. Podemos impulsar iniciativas como comunidades de hermanamiento, e incluso podemos trabajar en proyectos conjuntos de vez en cuando. Es muy importante para ellos tener la sensación de que no se trata solo de una relación unidireccional ”.

«Y hay otra cosa», agrega el rabino Sobol. “Siempre estamos hablando de promover aliá (inmigración a Israel), y por supuesto, eso también es muy importante. De todos modos, debe haber una mayor conciencia de lo que eso significa a nivel práctico. ¡Hacer aliá es difícil! Por supuesto, los inmigrantes obtienen muchos beneficios del gobierno cuando se mudan aquí; obtienen ulpan gratis y todo eso, pero eso no cambia el hecho de que un judío, y especialmente una familia, que se muda aquí desde el extranjero pasa por un momento realmente difícil. Es una gran transición. En términos culturales, es otro mundo aquí. Solo para dar un ejemplo: las escuelas israelíes funcionan de manera totalmente diferente a las de los Estados Unidos. Y podría darle decenas de ejemplos de cosas que plantean enormes desafíos para los inmigrantes. Cuando hablamos de aliá, no tenemos todo eso en la vanguardia de nuestras mentes», dijo.

El rabino Sobol da un ejemplo más específico: “Imagina un nuevo inmigrante que viene a vivir aquí con su familia. Él envía a sus hijos a las escuelas israelíes, y está acostumbrado a poder ayudarlos con la tarea, etc. Digamos que incluso es profesor de matemáticas. Pero cuando su hijo de segundo grado llega a casa con un problema de matemáticas con la pregunta escrita en hebreo, ¡no entiende las palabras! No puede ayudar a su hijo de segundo grado con la tarea. Puedes imaginar cómo se siente un padre en tal situación. Y estoy seguro de que es algo con lo que la mayoría de los padres inmigrantes realmente se pueden identificar «.

¿Los israelíes son realmente tan lentos para apreciar las dificultades que experimentan sus hermanos estadounidenses cuando vienen a vivir aquí?

«A menudo hay una cierta percepción de que los judíos estadounidenses son todos ricos», dice el rabino Sobol. “Por supuesto que no es cierto. Y otra cosa es que no todos los inmigrantes encuentran un trabajo fácilmente aquí, o incluso en absoluto. Solo en general, aclimatarse a una nueva vida en Israel es un gran desafío, desde tratar con la burocracia, que es algo notorio, hasta comprender la mentalidad diferente aquí … No queremos seguir viendo lo mismo, donde las familias vienen de los Estados Unidos, intente intentarlo y luego retroceda porque era demasiado. En lugar de centrarnos tanto en conseguir que los judíos estadounidenses vengan aquí, deberíamos centrarnos en facilitar que se queden ”.