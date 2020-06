Diario Judío México - En los 119 años transcurridos desde establecido el Premio Nobel de Medicina, 54 médicos judíos han recibido este premio. Sin embargo, ninguno de ellos logró encontrar una vacuna contra el virus del antisemitismo. El antisemitismo es el virus más resistente creado en la humanidad.

El racismo en general, incluido el antisemitismo, no se basa en un análisis histórico coherente, sino en prejuicios, ignorancia y miedo. Sartre, el pensador francés, afirma que el racismo en general es una respuesta humana a las diferencias que pueden ser de origen racial, social, sexual u otro, basado en el prejuicio de un grupo, generalmente sin un conocimiento suficiente del objeto de su odio. En su opinión, lo “diferente” asusta, amenaza y, por lo tanto, forma un prejuicio que no permite una revisión (el racista analiza cualquier hecho basado en su prejuicio) y, por lo tanto, el post concepto sigue siendo el mismo que el pre concepto, siempre. Las personas prejuiciosas no cambian sus actitudes independientemente de la evidencia. Predetermina los sentimientos de diferencia de condicionamiento. Ejemplos: si es gitano, es un mentiroso. Si es negro, es peligroso; si es judío, es malo.

El antisemitismo, que es la forma de racismo más antigua y prevalente, bebe de la fuente de mentiras, intolerancia y prejuicio. Antisionistas beben de la misma fuente.

El prejuicio opera en tres niveles (Caleb Rosado, Eastern University, Phiiladelfia, PA):

El nivel cognitivo: lo que la gente cree sobre los demás, sus estereotipos: un conjunto de generalizaciones exageradas e inexactas sobre un grupo o categoría de personas a que son favorables o desfavorables, no susceptibles de modificación a través de evidencia empírica. El nivel emocional: los sentimientos que el OTRO despierta en un individuo. Estos pueden ser sentimientos negativos de miedo, temor, precaución, lucha o huida; o sentimientos positivos de alegría, solidaridad y riqueza, dependiendo de cómo se vea al otro. Incluso si logramos convencer al nivel cognitivo, el prejuicio a nivel emocional o afectivo no cambia, debido a la necesidad psicológica de que él satisface la necesidad de sentirse superior, que en realidad es un estado de inferioridad. El nivel de comportamiento: La tendencia a participar en un comportamiento discriminatorio, que es diferente de los prejuicios. La discriminación es el trato desigual de individuos o grupos basado en ciertos atributos, generalmente categóricos, como raza, etnia, género, religión, orientación sexual, edad o pertenencia a la clase social. El prejuicio, por otro lado, es una actitud. Cuando el prejuicio resulta en acción, se convierte en discriminación. Ambos juntos forman la base del racismo. El prejuicio es un sesgo de actitud, mientras que la discriminación es un sesgo de comportamiento.

El filósofo francés Sartre define el antisemitismo como una pasión irracional por el odio y la ira. El racismo en general y el antisemitismo en particular no se basan en un análisis histórico coherente sino en una mirada apasionada. (Reflexiones sobre el Racismo, Jean Paul Sartre)

La costumbre de atribuir a las personas de otra raza las desgracias de un país o un pueblo radica, en el fondo, en la elección del razonamiento apasionado, en la idea de que el daño causado a un pueblo no puede haberse originado en este propio pueblo. No es la experiencia la que explica y justifica la conducta o el juicio antisemita, sino la predisposición a la explicación racista de las situaciones de crisis.

Sartre muestra que ningún factor objetivo externo puede inculcar el antisemitismo con su antisemitismo y afirma que este sentimiento es una elección libre y total de sí mismo, una actitud global que alguien adopta no sólo frente a los judíos, sino también frente a los hombres en general, la historia y la sociedad. El antisemita busca hechos que puedan corroborar su posición y los interpreta de la manera que mejor se adapte a su corriente ideológica o su ideología fundamental.

Para los antisemitas, cualquier cosa y todo lo malo del mundo tiene su origen en el judío. Ya sea el dominio del dinero o la ideología comunista, la persecución de palestinos o el dominio de la prensa. Hoy vemos nuevamente la culpa de la propagación de pandemias, como fue la Peste Negra, ahora es Covid19.

El pensamiento simplista del antisemita puede, en teoría, resumirse en: “si todo el mal en el mundo proviene de los judíos, terminando con los judíos, el mal en el mundo termina” – esta fue la base de la Solución Final diseñada por el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial y que trataré en la parte 3 de este tema.

El atractivo de la racionalidad, el sentido común y el razonamiento no tiene ningún efecto para los antisemitas. La idea preconcebida requiere que la interpretación de los hechos se ajuste a su ideología, independientemente de la realidad.

Volviendo a Sartre, su pensamiento es interesante: “el antisemita es un hombre que tiene miedo de sí mismo, su conciencia, su libertad, sus instintos, sus responsabilidades, su soledad y, sobre todo, el cambio en la sociedad y en el mundo. El antisemita teme todo, excepto su odio hacia los judíos, este es su punto de autoafirmación ”.

Sartre continúa: el antisemita es un cobarde que no quiere confesar su cobardía; un asesino que reprime y censura su tendencia a asesinar sin poder contenerlo y que, sin embargo, solo se atreve a matar en efigie o en el anonimato de una multitud; una persona descontenta que no se atreve a rebelarse por miedo a las consecuencias de su revuelta. Adherirse al antisemitismo no sólo adopta una opinión, sino que se elige como persona. Sartre concluye que, para el antisemita, el judío, el blanco de toda su ira y revuelta, no es más que un pretexto; en otro lugar, se usaría el negro, el amarillo, el homosexual.

Vimos que no es el carácter judío lo que causa el antisemitismo, sino que en realidad es el antisemita lo que crea el tipo judío estereotipado como avaro, conspirador y nefasto.

La historia del antisemitismo pasa por etapas diferentes a lo largo del tiempo. Hubo el Antisemitismo Cultural, el Religioso, el Racial y el Político. El aparecimiento de un nuevo padrón de antisemitismo no anula el anterior – en verdad el nuevo formata se suma al anterior.

Esto será el tema del segundo artículo de esta série.