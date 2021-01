A pesar de haber sido proclamada una lengua al borde de la extinción, hoy el Djudeo-Espanyol está experimentando un resurgimiento notable e intrigante. Y su aumento más reciente en el interés y el uso global proviene de una fuente poco prometedora: COVID-19.

Una consecuencia inesperada de la pandemia en curso ha sido un gran aumento de las actividades en Djudeo-Espanyol en línea. Desde la organización de varios cursos de idiomas hasta las discusiones internacionales semanales de Zoom y un nuevo auge en la publicación, el mundo del Djudeo-Espanyol está floreciendo, lo que lleva a muchos a reevaluar sus suposiciones pesimistas anteriores sobre la vitalidad y el dinamismo del idioma.

Y no se trata solo del número de hablantes y estudiantes del Djudeo-Espanyol: los cierres y el cambio a actividades en línea han ayudado a acercar a las comunidades de Djudeo-Espanyolhablantes separadas por miles de millas, dando al idioma una nueva oportunidad de vida.

Basta mirar el contenido de “El Amaneser”, con sede en Estambul , el periódico mensual publicado desde 2005 íntegramente en idioma Djudeo-Espanyol para hacerse una idea del fuerte aumento de las actividades relacionadas con el Djudeo-Espanyol en todo el mundo.

El periódico decidió, en respuesta a la creciente demanda, dedicar varias páginas cada mes a las contribuciones de estudiantes Djudeo-Espanyols, judíos y no judíos por igual, que han estado aprendiendo el idioma en cursos en línea. Estos estudiantes, que provienen de una amplia gama de orígenes y grupos de edad, han ayudado a romper la noción de que hablar y escribir en Djudeo-Espanyol es un interés exclusivo de las generaciones mayores.

Hasta la pandemia, las estimaciones del número de hablantes de Djudeo-Espanyol, también conocido como judeoespañol, judezmo, spanyolit y djidió (en Bosnia y Herzegovina), oscilaban entre 60.000 y 400.000 personas. La base de datos de idiomas del mundo Ethnologue estima que hay alrededor de 130.000 hablantes en todo el mundo. Tiene un estatus de lengua minoritaria en Israel, Francia, Bosnia-Herzegovina y Turquía. La UNESCO lo considera una de las 6.000 lenguas del mundo en peligro de extinción.

1629 Haggadah with Judeo-Italian translation and Leone Modena's commentary. Husband and wife sleeping in separate beds to avoid having more sons. pic.twitter.com/jIEOtwgmbx

La mayoría de los hablantes son descendientes de judíos sefardíes que se establecieron en el imperio otomano tras las expulsiones masivas de España y Portugal a finales del siglo XV. Durante cientos de años, el Djudeo-Espanyol floreció en las ciudades portuarias otomanas de Estambul, Salónica y Esmirna, aprendiendo palabras prestadas de otros idiomas que se hablaban en el imperio, como el griego y el turco. En 1939, un cinco por ciento de toda la población de Estambul hablaba Djudeo-Espanyol: 35.000 personas.

En la actualidad, los hablantes de Djudeo-Espanyol se encuentran dispersos por todo el mundo, con concentraciones significativas en países como Israel y Turquía , así como en varias ciudades de América del Norte y del Sur con grandes poblaciones sefardíes.

La editora de El Amaneser y coordinadora del Centro de Investigación Sefardí en Estambul, Karen Şarhon, es entusiasta y optimista acerca de lo que ella considera el “renacimiento” de los hablantes en Djudeo-Espanyol.

“De repente, con el encierro de la gente en sus hogares, ha aparecido un nuevo interés por aprender Djudeo-Espanyol”, comenta. “Mucha gente está tratando de aprender este idioma, algunos porque tienen raíces en la comunidad sefardí del imperio otomano o la República Turca, algunos porque ya son hispanohablantes y están interesados ​​en aprender un idioma que sea muy similar, y algunos porque simplemente están interesados ​​”.

Este año, a medida que la enseñanza que había dependido durante mucho tiempo de la instrucción presencial cambió a la modalidad en línea, los estudiantes enfrentaron una nueva fluidez geográfica e intelectual: sin importar dónde estuvieran, podían participar en cursos de Djudeo-Espanyol con sede en Estados Unidos, Turquía y Argentina. Muchos de estos estudiantes, algunos de tan solo 13 años, han comenzado a escribir activamente en el idioma. “Esto fue como un milagro”, comenta Şarhon. “¡De repente recibí una avalancha de artículos!”

La nueva cohorte de estudiantes escritores está lejos de ser la única novedad en el mundo Djudeo-Espanyol desde el comienzo de la pandemia. Hasta hace unos meses, El Amaneser era el único periódico en idioma Djudeo-Espanyol que quedaba en todas partes, siendo el único representante de una larga tradición de publicación y periodismo Djudeo-Espanyol en el mundo sefardí, desde Salónica a Izmir, de Bosnia a Bulgaria a Estados Unidos.

Sin embargo, en los últimos meses, el periódico Aki Yerushalayim, con sede en Jerusalén, ha sido revivido después de una pausa de varios años. Este es otro indicador claro de los esfuerzos mundiales que se realizan para preservar y revitalizar este idioma y cultura únicos.

Otra novedad en la era de Zoom ha sido la organización de reuniones semanales realizadas íntegramente en Djudeo-Espanyol. La lista de zonas horarias en los carteles promocionales semanales para estas reuniones, da fe del alcance y la fuerza de la comunidad transnacional de habla ladina. Todos los domingos, participantes de todas las Américas, España, Francia, Turquía e Israel se reúnen para escuchar interesantes debates relevantes para la identidad sefardí contemporánea.

This Sunday: Join Devin Naar for a deep dive into the historic archives of the Jewish community of Salonica -- all in Ladino! Find out how the dispersed archives can recreate a profile of Salonica's Jewish community on the eve of the Holocaust. https://t.co/OnqOufk8Ee pic.twitter.com/nbWwMpZCdD

— UW Sephardic Studies (@SephardicUW) December 30, 2020