Diario Judío México - Por primera vez en la historia de Israel, el presidente de la Knesset renunció en protesta por un fallo del Tribunal Supremo que obligaba a una votación en el pleno para elegir al 23º Presidente de la Knesset.

Criticando a la Corte Suprema, el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein (Likud), dijo: “La Corte Suprema de Justicia decidió que el Presidente de la Knesset debe realizar una votación esta semana para elegir un nuevo Presidente de la Knesset. La decisión de la Corte Suprema no se basa en la forma en que está redactada la ley, sino en una interpretación unilateral y extremista”.

“La decisión de la Corte Suprema contradice el protocolo de la Knesset. La decisión de la Corte Suprema destruye el trabajo de la Knesset. La decisión del Tribunal Supremo es una interferencia grave y audaz de la autoridad judicial en los asuntos del poder legislativo elegido. La decisión del Tribunal Supremo daña, de una manera sin precedentes, la soberanía de la nación y la soberanía de la Knesset. La decisión del Tribunal Supremo socava las bases de la democracia israelí”.

Edelstein añadió: “Como persona democrática, como judío sionista, como alguien que ha luchado contra los poderes malignos y como Presidente del gobierno elegido, declaro: La decisión de la Corte Suprema es una decisión errónea y seria, que conducirá a un peligroso eclipse”.

Volviendo a la Knesset, Edelstein, que inmigró desde la entonces URSS después de ser encarcelado como un refusenik (el término para los judíos rusos que solicitaron inmigrar a Israel durante los días de la Cortina de Hierro y fueron rechazados), dijo: “Miembros de la Knesset, como alguien que ha pagado un alto precio personal, de años de prisión y trabajo como esclavo, por el derecho a vivir como ciudadano en el Estado de Israel, no hay necesidad de explicaciones sobre cuánto amo al Estado de Israel y a la nación de Israel. Y así, como individuo democrático, como judío sionista, como alguien que ha luchado contra poderes malignos, y como Presidente de este lugar, no permitiré que Israel se deteriore hasta la anarquía. No participaré en una guerra civil”.

Haciendo un llamado a un gobierno de unidad, añadió: “Miembros de la Knesset, ciudadanos de Israel, ahora mismo nuestra nación necesita unidad, necesita un gobierno de unidad. En estos días, cuando hay una plaga que nos pone en peligro desde el exterior, y divisiones que nos separan desde el interior, todos debemos actuar con integridad, todos debemos esforzarnos por ser mejores. Debemos unirnos todos”.

“Por lo tanto, por el bien del Estado de Israel, y para renovar el espíritu nacional en Israel, renuncio a mi cargo de Presidente de la Knesset. Rezaremos y trabajaremos para que haya días mejores”.

El lunes, los jueces del Tribunal Supremo decidieron por unanimidad que Edelstein debe convocar el pleno de la Knesset lo antes posible para elegir un presidente permanente de la Knesset a más tardar el miércoles de esta semana. El bloque de la derecha respondió que esto no es competencia de los tribunales, sino un asunto de la legislatura.

El tribunal insinuó que, si se negaba a hacerlo, aceptaría la apelación en su contra.