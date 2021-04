Este martes se celebrarían conversaciones entre representantes de la Unión Europea, Estados Unidos e Irán. Teherán dejó en claro que no aceptará mantener diálogo directo con Washington.

Los altos funcionarios de Irán y Estados Unidos permanecerán en salas diferentes, en tanto que representantes miembros de la Unión Europea, Alemania, Gran Bretaña y Francia, harán de intermediarios.

Según expresaron desde Irán, la nación persa no modificará su posición sobre el acuerdo nuclear, si Estados Unidos no levanta todas las sanciones juntas, y no de manera escalonada.

Desde el entorno del presidente norteamericano Joe Biden, expresaron: “Las conversaciones serán difíciles, no esperamos un gran avance antes de tiempo”.

Encabezando la delegación estadounidense estará Rob Malley, el enviado especial de Washington para Irán. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró previamente que la flexibilización de sanciones a Teherán serán tratadas en las conversaciones que tendrán lugar en Viena.