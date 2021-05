Este viernes a las 2 de la madrugada entró en vigencia el alto el fuego entre Israel y Hamas, logrado con mediación egipcia, y por ahora, se mantiene. La última vez que sonaron las alarmas fue a las 01.50, por el disparo de numerosos cohetes desde la Franja de Gaza hacia las comunidades israelíes adyacentes a la frontera. En la dos últimas horas antes de la entrada en vigencia del alto el fuego, fueron disparados aproximadamente 40 cohetes hacia territorio israelí, el 90% de los cuales cayó en zonas descampadas.

Según reveló el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel Brigadier General Hidai Zilberman, algunas decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea volaron sobre la Franja de Gaza, prontos a atacar unos 20 blancos prefiijados, si Hamas violaba el alto el fuego. Finalmente eso no fue necesario y los aviones volvieron a sus bases.

Este es un primer resumen de lo ocurrido, en números.

Ineludible aclarar: decidimos proporcionar aquí el resumen de los números del lado israelí, y del lado palestino sólo en términos generales, porque requieren una nota por separada, debido a la cuantiosa información distorsionada que circula ampliamente.

Las víctimas, muertos y heridos

A raíz del disparo de cohetes desde Gaza hacia la población civil israelí, murieron en Israel 12 personas, entre ellas un niño de 6 años. En la guerra anterior murieron 6 civiles y 57 soldados.

Tres de los muertos eran trabajadores extranjeros: una mujer de la India que trabajaba cuidando a una israelí sobreviviente de la Shoá, y dos hombres tailandeses empleados en una instalación de empaquetamiento agrícola en la zona de Eshkol.

Dos de los muertos eran ciudadanos árabes israelíes, un padre y su hija, de una aldea aledaña a la ciudad de Lod.

También hubo 330 heridos con lesiones físicas que requirieron hospitalización, pero además, cientos de personas debieron ser atendidas por conmoción nerviosa y alteraciones emocionales a raíz de la emergencia vivida.

Este viernes al mediodía, los palestinos actualizaron los números oficiales de muertos en la escalada, según el Ministerio de Salud en Gaza, que está en manos de Hamas. Informan sobre 243 muertos y 1910 heridos.

Cohetes

Desde el lunes 10 de mayo a las 18.00 hora local y hasta este jueves 20 de mayo a las 19.00 horas, Hamas y Jihad Islámico dispararon aproximadamente 4.340 cohetes hacia Israel. El número aumentó en las horas siguientes , hasta la entrada en vigencia del alto el fuego. Los blancos: la población civil israelí. Se reportó que uno había caído en la zona de la base aérea Tel Nof.

En la guerra anterior, Margen Protector (Tzuk Eitán en hebreo), lanzaron 4.600 (o casi 3.900 según algunas fuentes) en 51 días. Ahora, fueron más de 4.000 en 11 días.

El peor día fue el martes 11 de mayo, con 480 cohetes. Luego, fueron siempre entre 280 y 400 cada día. En la guerra anterior, fueron 195 por día.

La mayoría fueron lanzados hacia las ciudades de Ashkelon y Ashdod en el sur. Allí las alarmas sonaron 400 veces en 11 días, cada una de ellas anunciando un disparo desde Gaza, pero cada salva podía contener decenas de cohetes. En Beer Sheba las alarmas sonaron 160 veces.

Los disparos más lejanos fueron a Jerusalem, a la zona de Emek Hefer en el norte de Israel y al Consejo Regional Eilot en el extremo sur de Israel. En la guerra anterior, llegaron también a Haifa.

Por lo menos 640 de los cohetes lanzados por Hamas fueron disparos fallidos que no lograron pasar la frontera hacia territorio israelí y por ende cayeron dentro de la propia Franja de Gaza, en varios casos matando civiles palestinos.

El video que compartimos a continuación, editado cuando la escalada que acaba de terminar llevaba sólo unos días, contiene algunas imágenes interesantes de los ataques de Hamas.

La Cúpula de Hierro

El sistema protector anti misiles de Israel, que ha cumplido una década, logró interceptar el 90% de los cohetes que iban en camino a impactar en zonas habitadas. Su cerebro capta cuándo un cohete lanzado hacia Israel puede pegar en zonas pobladas y en ese caso se activa el misil anti-misil que lo destruye en vuelo. Si las coordenadas registradas indican que caerá en campo abierto, no se lo intenta destruir en el aire.

La Cúpula de Hierro cambió totalmente el balance estratégico al permitir a Israel atacar los blancos de Hamas sabiendo que la población israelí goza de amplia protección, aunque está claro que no es hermética. Diversos expertos comentaron que si Israel no tuviera ese sistema protector, probablemente no se podría haber evitado lanzar una incursión por tierra para destruir la infraestructura armada de Hamas.

Daños militares a Hamas y Jihad Islámico

El golpe militar asestado por Israel a las organizaciones terroristas fue de enorme envergadura, aunque Israel tiene claro que no terminó totalmente con todo su arsenal, por cierto no con el de Hamas.

Lo más importante es la destrucción de más de 150 kms de túneles, parte del así llamado “Metro” que Hamas cavó durante años debajo de Gaza, un sistema sofisticado que le servía para esconderse, preparar ataques sin riesgos de ser detectados y para almacenar cohetes y lanzadores. Al comienzo los túneles les servían sólo para ocultarse pero con el tiempo se fueron sofisticando , incluyeron comandancias, comodidades para descansar, aire acondicionado, electricidad y todo lo necesario para organizar sus ataques sin preocupaciones.

Aparte de la destrucción física de los túneles, que influirá decididamente en la capacidad militar de Hamas, un elemento clave es la sensación de estar expuestos sin poder realmente esconderse, que tendrán ineludiblemente desde ahora.

Fueron destruidos 70 lanzadores de cohetes de múltiples caños, capaces de disparar numerosos cohetes al mismo tiempo. También 570 blancos relacionados al disparo de cohetes hacia Israel, 230 de ellos bajo tierra. Esto incluye a los cohetes mismos, lanzadores y las superficies preparadas especialmente para el disparo.

También fueron destruidos 35 lanzadores de morteros.

Todos los drones y dispositivos no piloteados enviados a Israel como “suicidas” con exposivos, fueron interceptados y destruidos. También lo que Hamas llamaba “submarino suicida”, un dispositivo que intentaron hacer llegar por mar a cometer un atentado .

Asimismo, fueron atacadas y destruidas varias estructuras relacionadas directamente al régimen de Hamas: 10 oficinas de Hamas, 9 torres que servían de infraestructura terrorista, 11 instalaciones del Ministerio de Seguridad interna de Hamas, 5 bancos que transferían dinero a Hamas y decenas de campamentos, posiciones y puestos de observación y control de Hamas.

Según el portavoz militar, Israel mató a más de 200 terroristas, la mayoría de Hamas, y varias decenas del Jihad Islámico. Además, a 25 figuras de alto rango en la estructura militar de Hamas, incluyendo 5 de cargos paralelos a jefes de Divisiones en el ejército de Hamas, que tiene cerca de 20.000 miembros. No se logró llegar a Muhamad Def, jefe del brazo armado Izz al –Din al-Qassam, ni a su número dos Marwan Issa.

Pero cabe suponer que los números irán aclarándose más en detalle en los últimos días, si Hamas continúa sacando cuerpos de terroristas muertos de los túneles. Hasta el momento en que escribimos estas líneas, desde Gaza se había informado –según reveló el comunicador Abu Ali Express en Telegram- que habían ubicado en los túneles destrozados los cuerpos de 19 miembros del brazo armado de Hamas, muertos en los bombardeos israelíes.