El presidente de Israel Reuven (Ruvi) Rivlin esta noche, jueves 24 de diciembre / 9 de Tevet, acogió la ceremonia del Premio Génesis 2020, otorgado a Natan Sharansky. Sharansky, un ex prisionero de Sion, activista de derechos humanos y político fue elegido para recibir el premio por su servicio durante muchos años al pueblo judío y al Estado de Israel.

Los ganadores del Premio Génesis a lo largo de los años eligen una idea filantrópica que es personalmente significativa e importante para ellos y distribuyen subvenciones a organizaciones que trabajan en el campo. Este año, Sharansky ha decidido destinar su premio en metálico de $ 1 millón a iniciativas filantrópicas en el campo de detener la propagación de la corona y ayudar a quienes se han visto afectados por la enfermedad. En la ceremonia, Sharansky, Genesis Fund y Start-Up Nation Central anunciaron a los ganadores del concurso de empresas emergentes para quienes ofrecen soluciones tecnológicas relevantes para la lucha contra la corona.

Cientos de nuevas empresas y organizaciones israelíes, como Israel Aerospace Industries, participaron en la competencia. 21 empresas fueron preseleccionadas para la segunda ronda del concurso, y hoy se anunciaron los diez ganadores. El distinguido panel de jueces incluyó a destacados científicos, médicos y filántropos, incluido el Dr. David Ogus, director ejecutivo de Start-Up Nation Central Prof. Eugene Kandel y filántropo y fundador de SpaceIL Morris Kahan.

El presidente comenzó sus comentarios diciendo: “Natan, nunca descansas. Asumiste nuevos roles para promover la unidad judía, fortalecer la sociedad israelí y luchar contra el antisemitismo. Por lo tanto, no es de extrañar que haya optado por utilizar el dinero del Premio Génesis de $ 1 millón y dar ese dinero a iniciativas filantrópicas y de alta tecnología que están tratando de abordar el mayor desafío que enfrenta el mundo hoy en día, el coronavirus. Las subvenciones se otorgaron con un enfoque particular en las poblaciones más vulnerables de Israel. ¡Gracias, Natan, mi querido amigo! Sé que no te detendrás aquí. Continuará asumiendo nuevos desafíos y luchando por el pueblo judío y por los derechos humanos. Todos estamos deseando ver lo que harás a continuación «.

“Natan, como prisionero de Sion que se convirtió en un orgulloso defensor de Sion, no hay nadie más que merezca este premio. Eres una fuente de inspiración para todos nosotros. Mazal tov a usted, a Avital ya su maravillosa familia ”, agregó el presidente. “Gracias al liderazgo del Premio Génesis por su importante trabajo, no solo para fortalecer el orgullo y la unidad judíos, sino por hacerlo a través de Tikkun Olam, uniendo al pueblo judío para ayudar a los necesitados, tanto en Israel como en todo el mundo ”, dijo al final de sus comentarios.

Natan Sharansky, ganador del Premio Génesis: “Fui elegido para recibir el Premio Génesis hace casi un año y muchas cosas han cambiado desde entonces. Me gustaría agradecer al Premio Génesis por la oportunidad de hacer una contribución significativa para combatir la enfermedad. Al enfrentar los desafíos sociales que enfrenta Israel, la contribución de la industria israelí de alta tecnología a la lucha global contra la corona es una gran fuente de orgullo que me calienta el corazón. Se ha realizado el valor judío más básico de la asistencia mutua, y pido a otras empresas israelíes que se unan a este esfuerzo «.

Stan Polovets, cofundador, presidente y director ejecutivo del Genesis Prize: “La competencia en honor a Natan Sharansky mostró el potencial innovador de las industrias de biotecnología y alta tecnología israelíes. Los participantes demostraron experiencia y capacidad de clase mundial para responder al desafío de salud sin precedentes que enfrenta el mundo entero. Empresas y emprendedores israelíes están ocupando su lugar en el mundo como proveedores de soluciones innovadoras en el campo de la salud y la tecnología y nos complace apoyar ese crecimiento ”.

«El Estado de Israel tiene mucha experiencia en el manejo de situaciones de emergencia y en un pensamiento innovador innovador: dos ventajas importantes para Israel y los países del mundo en la lucha contra la propagación del coronavirus y sus implicaciones», dijo el profesor Eugene Kandel. CEO de Start-Up Nation Central (SNC). Estamos muy orgullosos de los ganadores del concurso y de toda la comunidad de innovación israelí y su importante contribución a la lucha mundial contra la corona «.

Los diez ganadores son:

· EyeControl, una innovadora solución de comunicaciones para pacientes ventilados en UCI.

· K Health, un asistente de salud personalizado basado en inteligencia artificial, que muestra a los pacientes cómo los médicos han diagnosticado y tratado a otras personas con casos similares

· Biobeat, que desarrolla un dispositivo portátil para la monitorización continua, no invasiva, precisa y de grado médico de los signos vitales

· Kamada, una compañía terapéutica de proteínas derivadas de plasma, que completó la fabricación del primer lote de su producto de inmunoglobulina G (IgG) derivada de plasma para pacientes con coronavirus

· Sonovia, el desarrollador del nanotextil de vanguardia “SonoMask”, una mascarilla que ha demostrado ser más del 90 por ciento de efectividad contra los coronavirus y 99.89% de efectividad contra otros virus

· Picodya Technologies, una plataforma de diagnóstico in vitro (IVD) adecuada para el despliegue masivo en el punto de atención, desde UCI y departamentos hospitalarios hasta hospitales de campaña, clínicas y entornos de atención domiciliaria

· Sight Diagnostics, que utiliza tecnologías avanzadas de visión por computadora y aprendizaje automático en el campo del diagnóstico de sangre

· MyZeppi, cuya tecnología está diseñada para ayudar a los adultos mayores y sus cuidadores a «visitarse» entre sí a través de videollamadas a través de globos de helio auto-voladores

· Pluristem Therapeutics, una empresa de medicina regenerativa que desarrolla una nueva plataforma de productos biológicos para tratar el coronavirus

· Israel Aerospace Industries, que ha desarrollado un modelo que utiliza inteligencia artificial, big data y aprendizaje automático para predecir la progresión de la enfermedad y el estado médico de los pacientes con coronavirus.

Crédito de la foto adjunta: Mark Neyman (GPO)