Peligrozo de eskrivir sovre el ? Oh.. No nada de esto.... El hombre esta eskrito i pintado i kontado en miles de artikolos ! Es vedra ke es judyo, muy riko kon echos de todas las kolores por seguro ! No es en baryendo las kayes ke uno se puede azer tan riko i poderozo....

Reusho en el slalom del business i no tengo duvdas ke es un hombre muy intelijente, karizmatiko, i kon la kapachitad de ver el futuro serka. Digo siempre ke el ke gana ansina de fortunas empesando de zero, lo merese tambien ! Las paras no kayen del sielo ! I esto no tiene nada ke ver kon ser djusto i generozo i un lavorante duro i skrupulozo.. Los hombres detras de las grandes fortunas, si no es eredado, no son angelos blankos i innosentes. Estos angelikos tienen djusto de kualo bivir.

Las dos maneras de bivir "bastan" a la persona. El primer grupo tiene siempre mas dolor de kavesa, perye generalmente presto su salud, tiyene mas enemigos ke amigos, es manko felis en su vida privada... El segundo ni ke pensa a enrikeserse porke lo save ke esto no seriya possivle ! Es kontento de lo ke gana i traye a su famiya todo lo ke gana kon su sudor.

En Turko dizimos : Zenginin parasi zugurtun diline dolanir ! (La fortuna de los rikos se embolve en las palavras de los rikos)

Va demandale a Roman si kon su tresera mujer ke ya divorsyaron i sus 6 kreaturas no boltariya la kavesa para una kuatrena ! Yo siento en mi korason lo soliko ke se siente i kuanto kijyera tener su madre o su padre a su lado porke estariya seguro ke todos se aserkan de el por su immensa fortuna ! Si... Kon todo lo ke tiene, sus kazas, sus yates, su immensa fortuna, CHELSEA el klub de football, uno de los mas konosidos del mundo, sus amigos sharanfonfon, sus aviones i sus automobiles, i los helikopteres, la armada de servientes; el hombre se siente "kompletamente" felis, sin espantos, satisfecho, i "repozado" ? No... porke se siente lo mizmo hazino, kon la mizma dolor de muela, la mizma ravya a sus enemigos, la mizmo impossibilitad de reushir todo lo ke no se puede lograr kon dinero, enderechar el klima, empidir las guerras i la muerte, las katastrofas biolojikas i naturales.... Mizmo el ke bive por la hora mizmo, tiene en su korason guzanos ke no lo deshan repozado i lo amargan kuaji diya diya, ademas si se trata de una persona ke no toma plazer de nada (por tanto tener...) No se komo se siente una persona por lakuala los medikos no tienen dingun remedyo mas, serran sus bokas kon miradas tristes...

Es por esto ke render grasyas al Dio mos va alivyanar de todo mal, mos dara pasensya i esperansa sin pensar muncho a lo ke tenemos i vamos a deshar detras de mozotros... El repozo de la miente i del korason valen todas las fortunas efemeras del mundo.... Mos iremos desnudos komo vinimos al mundo, kon un bogo yenno de todo lo bueno ke prokurimos a muestro deredor.