Diario Judío México - Este año nuevo 5781, será recordado por varias generaciones por ser una época donde el ser judío asume un valor agregado y esto lo expreso en el sentido de que todos los hijos e hijas de Israel, debemos estar más unidos que nunca pese a las circunstancias que nos puedan separar. A raíz de que no importa si eres religioso o no, este es un momento de introspección de analizar no solo tu pasado, sino también tu presente y como puedes construir un futuro mejor para quienes vendrán después de ti.

Así que adelante, tienes la capacidad de re-escribir tu propia historia de vida de proyectarte hacia el infinito como suave flujo de energía, siendo parte íntegra del Cosmos de esa inmensidad omnipresente, de la fuerza que mueve todos los mundos y que nunca se encuentra ausente. Porque aunque no la capte tu mirada, es una tormenta de estrellas al cruzar la madrugada.

Entonces da un salto cualitativo por encima de ti mismo, sin miedos ni apegos dejando el pasado atrás, liberándote de la incertidumbre de no saber lo que vendrá, logrando de esta manera no quedar paralizado, al asumir que la vida es solo un respiro, cuando todos ya se han marchado. Pero también es poner el cuerpo y enfrentar la adversidad, es saberse una sola esencia del amor, trabajo y paz.

Porque la vida es esperanza y fe, al latir en todo corazón, rocío etéreo de mañanas frescas, pequeña partícula de Di-s. Por ello, aprende a convivir con sorpresas y esperar lo inesperado, el cumulo de sueños y recuerdos, vivencias de caminos lejanos. Es querer a tus Sávtas y Sábas honrando siempre su memoria, reconociendo que estamos de paso, pero no nuestro Pueblo, sus tradiciones, cultura e historia…

Shaná Tová Umetuká. Jatimá Tová.

(Especial para el Diario Judío.com de México.)

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.