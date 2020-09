Diario Judío México - El presidente de Irán, Hassan Rouhani, cargó hoy contra Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos por los recientes acuerdos de normalización de las relaciones diplomáticas con Israel, aunque lo hizo sin mencionar a los señalados países árabes en su discurso grabado para la Asamblea General de la ONU en marco de las restricciones dispuestas ante la pandemia del COVID-19.

“Nunca ignoramos la ocupación, el genocidio, el desplazamiento forzado y el racismo en Palestina y nunca llegamos a un acuerdo sobre el santo Quds (Jerusalem) y los derechos fundamentales del pueblo palestino”, sostuvo en su mensaje.

Rouhani promocionó el acuerdo nuclear de 2015 como uno de los mayores logros “en la historia de la diplomacia” y subrayó que Irán “permanece fiel (a ese pacto) a pesar de las persistentes violaciones por parte de Estados Unidos”. Irán también ha infringido los límites de enriquecimiento del acuerdo, del que Washington se retiró en 2018.

“Una nación así (por Irán) no merece sanciones. La respuesta a la paz no es la guerra. La recompensa por combatir el extremismo no es el asesinato”, sostuvo el presidente del país islámico.

Rouhani lanza una diatriba contra Estados Unidos y lo acusa de crear el grupo terrorista Estado Islámico.

“Nos acusan, sin ningún fundamento, de intentar construir armas nucleares. Y nos imponen sanciones con el pretexto de (detener) la proliferación nuclear. Por eso tienen la infamia de ser el único usuario de bombas atómicas en la historia de la humanidad ”, afirmó.

“Hablan de derechos humanos, mientras han atacado con la máxima presión, salud, bienestar, sustento e incluso el derecho a la vida de todos los iraníes. Están directamente involucrados, junto con los cómplices regionales, en cada caso de ocupación, guerra y agresión… Sin embargo, culpan a Irán de su propia derrota inevitable al enfrentar la voluntad de la gente de la región”, dijo. Rouhani afirmó que Estados Unidos “convirtió nuestra región en un polvorín” al suministrar armas.

Además, Rouhani se refirió a las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán, que fueron impuestas como sanciones de la ONU, incluso cuando el mundo se manifestó en contra y dijo que la medida era ilegal.

Washington está “humillado en su aislamiento creado por sí mismo”, señaló.

“Estados Unidos no puede imponernos negociaciones ni guerra. La vida es dura bajo las sanciones, sin embargo, la vida sin independencia es más dura”, transmitió.

Rouhani también llamó a Irán como “la democracia más antigua de Oriente Medio”.

En este contexto, presidente iraní condenó la injerencia extranjera en su proceso político. “No somos moneda de cambio en las elecciones y la política interna de Estados Unidos”, agregó. “Cualquier administración estadounidense después de las próximas elecciones no tendrá más remedio que rendirse a la resistencia de la nación iraní”, avisó

Finalmente, Rouhani dijo que el mundo debe decir “no al acoso y la arrogancia”.