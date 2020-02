Diario Judío México - “Durme, Durme”, canción tradicional sefaradi, interpretada por un ícono del rock en México, Rita Guerrero, en compañía del conjunto que llenó de alegrías y pasión los días finales de su vida, Ensamble Galileo. Una joya extraída del album “Una Pieza De Fuego” 2005.

Durme, durme

Durme, durme, querido hijico / Sleep, sleep beloved son

durme sin ansia y dolor / sleep with no fretting

cerra tus chicos ojicos / close your tiny eyes

durme, durme con savor. / sleep, sleep restfully.

Cerra tus lindos ojicos / Close your beautiful eyes

durme, durme con savor. / sleep, sleep restfully.

De la cuna salirás / Out of the crib

a la escola tu entrarás / to enter school

y alli mi querido hijico / and there, my beloved son

a meldar te ambezarás. / you’ll begin to read.

De la escola salirás / Out of school

a las pachas te irás / to go to the pashas

a y tu mi querido hijico / and you my beloved son

al empiego entrarás. / to work you’ll go.

Acerca de Ensamble Galileo

Siguiendo los pasos de Galileo Galilei y otros auténticos espíritus renacentistas, vemos en la música del pasado una posibilidad de renovar el presente. Así, nuestra interpretación no es un rescate de los antiguos repertorios, sino el hallazgo de nuevas formas de recrearlos, respondiendo a nuestra actual necesidad expresiva.

Con la convicción de que la línea que divide a la música popular de la música de concierto es más flexible que la rígida separación que de ellas se ha hecho en los últimos tiempos, nuestro repertorio va desde la música de la tradición sefaradí y el renacimiento español, hasta la música virreinal de la Nueva España.

Atraídos por la música de las antiguas capillas mexicanas, de los remotos pueblos migrantes del mediterráneo y de los cancioneros renacentistas españoles, hemos emprendido un viaje por la ruta de nuestras venas sonoras, descubriendo la riqueza con la que se ha construido nuestra identidad musical.

Género

Música sefardí, renacentista, barroca y virreinal

Integrantes del grupo

Rita Guerrero (soprano), Manuel Mejía (laúd), Alejandro Tello (oboe), Leonel Pérez (cello) y Josafath Larios (percusiones)

Para que puedas disfrutar de esta canción, y las miles más que vamos rescatando necesitamos de tu ayuda. Manda tu donativo hoy mismo y ayúdanos a preservar este tesoro. Disfruta la canción de hoy…

SaveTheMusic.com tiene como propósito el preservar la música judía en yiddish, hebreo, djudio-espanyol y otros idiomas.

Fundada por Roman Ajzen en 2006, Save the Music es ahora el principal colector de LP’s de yiddish en el mundo. Igual de importante es su objetivo de convertirse en un lugar de encuentro virtual para que los artistas interactúen y promuevan gratuitamente sus conciertos, eventos y nuevos lanzamientos.

Este proyecto abarca el descubrimiento de grabaciones antiguas, enriqueciéndolas con letras, traducciones, transcripciones, partituras, y biografías de los artistas intérpretes y compositores. Cuando se escribió la canción? ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto social de la canción? ¿Qué le dijo que tiene la intención de transmitir al oyente?

Múltiples representaciones de la misma canción con diferentes ritmos, ritmos, idiomas, y en varias fechas están disponibles para inspirarte. Incluso ofrecemos un sistema de “aprender hebreo” para aquellos que quieran aprender canciones con las transcripciones significativas y traducciones.

Todos estos tesoros están disponibles en línea en SaveTheMusic.com, un proyecto del Internet Development Fund, una organización sin fines de lucro, 501c3 California